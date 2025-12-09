logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u Mrkonjiću: Zatraženo hitno izjašnjenje škole i postupanje Pedagoškog zavoda RS

Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u Mrkonjiću: Zatraženo hitno izjašnjenje škole i postupanje Pedagoškog zavoda RS

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je od Republičkog pedagoškog zavoda da postupi u skladu sa svojim nadležnostima u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

shutterstock_1170651142.jpg Izvor: Shutterstock

Nakon što je škola dostavila informaciju, resorno ministarstvo je predmetno pitanje uputilo Republičkom pedagoškom zavodu na postupanje kako bi provjerili navode, preduzeli odgovarajuće mjere i o njima obavijestili Ministarstvo.

Ministarstvo prosvjete i kulture je na osnovu saznanja o slučaju vršnjačkog nasilja u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, te istupa roditelja učenika koji su pretrpjeli nasilje u ovoj školi, preduzelo sve radnje kako bi se došlo do pouzdanih informacija.

Zatraženo je hitno izjašnjenje škole o ovom pitanju.

U informaciji koju je škola dostavila Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske navodi se da je školi prijavljena sumnja na postojanje nasilja nad učenicima, te da su preduzeli aktivnosti na prikupljanju relevantnih informacija za odlučivanje o daljem postupanju.

U informaciji se navodi da je stručna služba obavila razgovore sa učenicima koji su žrtve nasilja i njihovim roditeljima, da je zakazan roditeljski sastanak odjeljenja čiji su pojedini učenici akteri nasilja, kao i sastanak tima "Briga o djeci-zajednička odgovornost i obaveza".

Polazeći od činjenice da je prevencija, sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, iz Ministarstva ukazuju da je izuzetno važno postupanje i djelovanje vaspitno-obrazovnih ustanova u svim slučajevima vršnjačkog nasilja.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je škola dužna u ovakvim slučajevima postupati u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljnja.

U Ministarstvu ističu da je zadatak svih vaspitno-obrazovnih ustanova da intenziviraju aktivnosti na promociji podsticajne komunikacije, saradnje, međusobne tolerancije i uvažavanja, uz obavezno uključivanje učenika i njihovih roditelja.

Osnovni cilj treba da bude unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu, te obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika vršnjačkog nasilja na način da se osigura adekvatna, blagovremena i kontinuirana reakcija škole kao vaspitno-obrazovne ustanove, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Nadležna inspekcija sutra će početi sa vanrednom kontrolom u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu kako bi utvrdila da li je ta škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja zbog sumnje na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika ove škole iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.

Roditelji učenika te škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mrkonjić Grad vršnjačko nasilje škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ