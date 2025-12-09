Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u Mrkonjiću: Zatraženo hitno izjašnjenje škole i postupanje Pedagoškog zavoda RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je od Republičkog pedagoškog zavoda da postupi u skladu sa svojim nadležnostima u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Izvor: Shutterstock

Nakon što je škola dostavila informaciju, resorno ministarstvo je predmetno pitanje uputilo Republičkom pedagoškom zavodu na postupanje kako bi provjerili navode, preduzeli odgovarajuće mjere i o njima obavijestili Ministarstvo.

Ministarstvo prosvjete i kulture je na osnovu saznanja o slučaju vršnjačkog nasilja u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, te istupa roditelja učenika koji su pretrpjeli nasilje u ovoj školi, preduzelo sve radnje kako bi se došlo do pouzdanih informacija.

Zatraženo je hitno izjašnjenje škole o ovom pitanju.

U informaciji koju je škola dostavila Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske navodi se da je školi prijavljena sumnja na postojanje nasilja nad učenicima, te da su preduzeli aktivnosti na prikupljanju relevantnih informacija za odlučivanje o daljem postupanju.

U informaciji se navodi da je stručna služba obavila razgovore sa učenicima koji su žrtve nasilja i njihovim roditeljima, da je zakazan roditeljski sastanak odjeljenja čiji su pojedini učenici akteri nasilja, kao i sastanak tima "Briga o djeci-zajednička odgovornost i obaveza".

Polazeći od činjenice da je prevencija, sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, iz Ministarstva ukazuju da je izuzetno važno postupanje i djelovanje vaspitno-obrazovnih ustanova u svim slučajevima vršnjačkog nasilja.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je škola dužna u ovakvim slučajevima postupati u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljnja.

U Ministarstvu ističu da je zadatak svih vaspitno-obrazovnih ustanova da intenziviraju aktivnosti na promociji podsticajne komunikacije, saradnje, međusobne tolerancije i uvažavanja, uz obavezno uključivanje učenika i njihovih roditelja.

Osnovni cilj treba da bude unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu, te obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika vršnjačkog nasilja na način da se osigura adekvatna, blagovremena i kontinuirana reakcija škole kao vaspitno-obrazovne ustanove, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Nadležna inspekcija sutra će početi sa vanrednom kontrolom u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu kako bi utvrdila da li je ta škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja zbog sumnje na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika ove škole iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.

Roditelji učenika te škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.