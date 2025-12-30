logo
Tragedija kod Prnjavora: Vozač "pežoa" poginuo prilikom slijetanja sa puta

Autor Dušan Volaš
0

Vozač iz Prnjavora, čiji su inicijali D.C, poginuo je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na regionalnom putu Prnjavor – Čelinac.

Tragedija kod Prnjavora: Vozač "pežoa" poginuo prilikom slijetanja sa puta Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, nesreća se dogodila oko 16 časova u mjestu Drenova, kada je došlo do slijetanja sa kolovoza putničkog vozila "pežo".

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je lice D.C. iz Prnjavora koje je upravljalo navedenim vozilom i koje je smrtno stradalo", navodi se u saopštenju.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Prnjavor. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljom istragom u cilju utvrđivanja svih okolnosti i uzroka ove tragedije.

