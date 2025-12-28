Saobraćajna nesreća u Modriči: Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

Na magistralnom putu u opštini Modriča, sinoć oko 02:20 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a tri su povrijeđene.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila marke „Volkswagen“. Vozilom kojim je upravljao D.T. upravljalo je lice inicijala D.T., sa suvozačem J.V. i putnikom S.P., dok je drugo vozilo vozio S.S., sa suvozačem Lj.S. S.P. je preminuo na licu mjesta, dok su ostali zadobili tjelesne povrede.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.