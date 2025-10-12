Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Modriče

U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mjestu Dugo Polje kod Modriče, život je izgubio pješak B.S. iz Doboja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Pješak je smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći koja se 11. oktobra 2025. godine oko 21:10 časova dogodila na magistralnom putu M1-105 u mjestu Dugo Polje koje pripada opštini Modriča.

Kako su naveli Policijske uprave Doboj, u nesreći je učestvovao putnički automobil marke „mercedes“ kojim je upravljao M.L. iz Modriče, dok je nastradali pješak B.S. iz područja grada Doboja.

"Policijski službenici Policijske stanice Modriča izvršili su uviđaj na licu mjesta, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj", navedeno je u saopštenju.