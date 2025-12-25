Preko noći se obogatio, pa sve izgubio: Francuski loto milioner koji je živio i u Sarajevu

Bruno Kalone je 1995. osvojio loto džekpot od 70 miliona franaka i preko noći postao milioner. Danas, skoro trideset godina kasnije, živi skromno u socijalnom stanu, ali tvrdi da je srećan i zadovoljan životom.

Izvor: GERARD CERLES / AFP / Profimedia

Bio je to 3. decembar 1995. godine, dan koji je Brunu Kaloneu, tada 36-godišnjem bankarskom službeniku iz malog francuskog gradića Azbruka, zauvijek promijenio život. Kupio je loto tiket u lokalnom baru i osvojio džekpot od 70 miliona francuskih franaka.

U današnjoj vrijednosti, to je bio nevjerovatan dobitak od skoro 17 miliona evra, najveći u istoriji francuske lutrije u to vrijeme. Preko noći, Bruno je postao nacionalna senzacija, njegovo lice se smiješilo se sa televizijskih ekrana širom zemlje. Činilo se kao da su svi njegovi problemi riješeni, ali u stvari, pojavili su se novi.

Od luksuza do poslovnih neuspeha

Nakon što je ogromna suma sletjela na njegov račun, Kalone nije zaboravio na one oko sebe. Novac je velikodušno dijelio sa porodicom i prijateljima i donirao značajne iznose brojnim dobrotvornim organizacijama. Živio je život o kome mnogi sanjaju - uživao je u skupim putovanjima, kupovao luksuznu odjeću i prepuštao se svojim strastima.

Jedna od najvećih bila je njegova ljubav prema konjima. Osnovao je sopstvenu konjušnicu sa čak četrnaest trkačkih konja i redovno je organizovao izlete na hipodrome za stotine ljudi. Ali njegov preduzetnički duh se tu nije zaustavio.

Vođen željom da sačuva radna mjesta u svom rodnom gradu, uložio je ogromnu količinu novca u preuzimanje kompanije za veleprodaju mesa. Nažalost, tržište je bilo nemilosrdno. Kompanija je propala 2004. godine, a Kalone je, prema izvještajima medija, u poslu izgubio oko pet miliona evra.

Ambicije su ga odvele i na Balkan

Neuspjeh ga nije zaustavio. Odlučio je da isproba svoj preduzetnički duh i van granica Francuske, a trag ga je doveo u naš kraj. U Sarajevu, gradu koji se tek oporavljao od ratnih razaranja, finansirao je otvaranje francuske pekare, želeći da unese dašak svoje domovine u srce Bosne i Hercegovine.

Njegove poslovne ambicije dotakle su i Hrvatsku. Organizovao je turističke ture po Hrvatskoj, iznajmljujući avione sa aerodroma Lesken kako bi svojim sunarodnicima pokazao ljepote Jadrana.

Ali kao i mnoge druge njegove inicijative, ovi projekti, vođeni više strašću nego ekonomskom računicom, nisu bili održivi na duži rok. Njegovo bogatstvo se polako, ali sigurno, topilo.

"Nije sramota živjeti u socijalnom stanu"

Ključna prekretnica u njegovom životu dogodila se 2012. godine, kada se razveo. Tada je, kako kaže, odlučio da pojednostavi svoj život. Prodao je ono što je ostalo od njegovog luksuza, počeo da radi u socijalnoj ustanovi i preselio se u manji stan.

Danas, skoro tri decenije nakon što je postao milioner, Bruno Kalone skromno živi u socijalnom stanu u istom gradu gdje je sve počelo, Azbruku.

En 1995, Bruno Caloone a bouleversé sa vie avec 70 millions de francs. Que reste-t-il de cette aventure trois décennies plus tard ?

https://t.co/ZUXJKnfSsQpic.twitter.com/IjpNhyPBPW — H24 News France (@_H24news)December 5, 2025

Iako su mnogi njegovu priču protumačili kao bankrot i životni poraz, on to žestoko poriče. U intervjuu za njemački Fokus onlajn, izjavio je da je srećan i zadovoljan.

"Dobro mi je gdje jesam. Nije sramota živjeti u socijalnom stanu. Pomagao sam ljudima kada sam mogao, i nisam želio da propustim prilike koje mi je život pružio", tvrdi on.

Bruno Kalun i danas redovno igra lutriju, u istom baru gdje je kupio tiket koji mu je donio milione. Iako više nema bogatstvo, pronašao je nešto mnogo vrijednije - mir.