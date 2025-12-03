Sedam srećnih brojeva: Igrač iz Danske pogodio Evrodžekpot i dobio 23,5 miliona evra

Nevjerovatnih 23,5 miliona evra otišlo je u Dansku, gdje je srećni igrač u utorak uveče pogodio sedam brojeva na Evrodžekpotu.

U 96. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, koji su igraču iz Danske donijeli dobitak u iznosu od 23.537.055 evra.

Osim glavnog dobitka, veliko slavlje može da počne i u Grčkoj, gdje je jedan igrač pogodio drugu kategoriju dobitka (pet brojeva plus jedan evro broj), čime je osvojio pozamašnih 1.360.304,00 evra.

I u trećoj kategoriji dobitaka izvučeno je šest srećnika, koji su osvojili po 127.858,00 evra. Među ovim dobitnicima su i igrači iz Njemačke, tačnije Bavarske i Nordrhein-Westfalena, ali i iz Danske, Finske, Norveške i, što je posebno zanimljivo, Slovenije.

Evrodžekpot se izvlači dva puta sedmično – svakog utorka i petka – u Helsinkiju, a u igri se pogađa pet od 50 brojeva, uz dva evro broja iz raspona od 1 do 12. Ko pogodi svih sedam brojeva, osvaja džekpot.

Sljedeće izvlačenje za igru Evrodžekpot je u petak, 5. decembra, a glavni dobitak iznosi 10 milona evra.