Nevjerovatan dobitak: Listić iz Džordžije vlasniku donio skoro milijardu dolara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Vlasnik lutrijskog listića u igri "Mega milioni" u Džordžiji osvojio je džekpot u iznosu od 980 miliona dolara, saopštila je američka lutrija.

Izvučen dobitak od skoro milijardu dolara u Americi Izvor: Envato

Izvučeni su brojevi 1, 8, 11, 12 i 57, a dopunski broj je bio 7.

Šanse za dobitak bile su jedan prema 290,5 miliona, prenio je AP.

Dobitnik može da odabere jednokratnu isplatu od 452,2 miliona dolara ili isplatu 980 miliona dolara u 30 godišnjih rata.

Listići za igru "Mega milioni" koštaju pet dolara, a prodaju se u 45 američkih država, Okrugu Vašington i na Američkim djevičanskim ostrvima. 

(Srna)

