Pet parfema sa kojima nećete pogriješiti: Idealan poklon za praznike, svaka žena će se oduševiti

Pet parfema sa kojima nećete pogriješiti: Idealan poklon za praznike, svaka žena će se oduševiti

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tražite savršen poklon za dragu damu ove praznične sezone, a bojite se da parfem neće biti po njenom ukusu? Ne brinite ovi mirisi su siguran izbor!

Najbolji parfemi za poklon ženama Izvor: Shutterstock
  • Od nježnih cvjetnih nota do toplih gurmanskih akorda, ovi bestseler parfemi su idealni pokloni za Božić ili Novu godinu – elegantni, dugotrajni i uvek dobro primljeni. Pronađite inspiraciju za poklon koji će je obradovati i pamtiti dugo!
  • Univerzalno omiljeni parfemi su oni sa uravnoteženim, ne pretjeranim notama – cvjetnim, voćnim ili toplim gurmanskim – koji rijetko kome smetaju i uvijek izazovu komplimente. Poklanjajući ih, izbjegavate rizik da poklon ostane neupotrebljen.
  • Parfem nije samo miris – to je lični potpis i svakodnevni ritual ljepote. Dobro odabran parfem pokazuje pažnju i razumijevanje, stvara uspomene i daje primaocu osjećaj posebnosti, što ga čini jednim od najintimnijih i najdražih prazničnih poklona.

Poklanjanje parfema često se smatra rizičnim – ukusi su različiti, a ne želite da poklon završi u fioci. Međutim, postoje mirisi koji su univerzalno voljeni: delikatni, uravnoteženi, sa notama koje ne pretjeruju, već nježno osvajaju.

Zato stručnjaci preporučuju da se fokusirate na tzv. „univerzalno omiljene mirise“ – one koje se dopadaju gotovo svima, bez obzira na godine ili stil. To su parfemi sa cvjetnim, gurmanskim ili svježim akordima koji su sigurni izbor i uvek izazovu oduševljenje. Sljedećih pet parfema su upravo takvi, obradovaće svaku ženu i idealni su za božićne ili novogodišnje poklone.

1. Prada Paradoks - Prada Paradoxe Intense

Ekstremno ženstven miris sa dozom misterije. Note: kruška, neroli, beli mošus, vanila burbon. Trajan, privlačan i univerzalno obožavan – nema šanse da pogrešite.

2. Džo Maloun - Jo Malone English Pear & Freesia Cologne

Topao i svež istovremeno, sa notama zrele kruške, bijelih cvjetova, ambera i pačulija. Elegantan, rafiniran i lak za nošenje u svakoj prilici – dopada se apsolutno svima.

3. Iv Sen Loran Libr - Yves Saint Laurent Libre

Rafinan i versatilan, sa cvjetovima narandže, lavandom, toplom vanilom, amberom i mošusom. Misteriozan, snažan i dugotrajan – već dokazano hit kao poklon.

4. Valentino Born in Roma Extradose

Seksepilan parfem za koji kažu da samopouzdanju daje krila. Note: crna ribizla, amber rum, madagaskarska vanila, bergamot. Floralno-amberni sa voćnom svježinom – očarava i impresivno je trajan.

Valentino Dona Born in Roma
Izvor: Shutterstock, AS project

5. Ralf Loren Romans - Ralph Lauren Romance

Klasik bez starosnog ograničenja: nežan, nostalgičan i romantičan. Note: ruža, ljiljan, ljubičice, lotos. Nema žene kojoj se nije dopao – apsolutni klasik za sigurno oduševljenje.

Ovi mirisi su delikatni, ne pretjeruju i donose osjećaj topline i elegancije – savršeni za praznično darivanje. Ako niste sigurni u ukus primaoca, birajte ove univerzalno omiljene i nećete pogriješiti! 

