Najšokantnije izdanje sa dodjele Oskara 2026: O haljini Kare Delevinj svi pričaju

Kara Delevinj privukla je ogromnu pažnju na Vanity Fair žurki poslije Oskara 2026. Haljina sa iluzijom ljudske anatomije postala je jedno od najšokantnijih modnih izdanja večeri.

Nakon dodjele Oskara 2026, modni spektakl se tradicionalno nastavlja na čuvenoj Vanity Fair after party žurki, gdje poznate ličnosti često pokažu mnogo smjelija izdanja nego na samom crvenom tepihu. Ipak, ove godine jedno ime posebno je privuklo pažnju — Kara Delevinj.

Poznata manekenka i glumica pojavila se u upečatljivoj kreaciji modne kuće Thom Browne, koja je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Haljina koja stvara iluziju ljudske anatomije

Centralni dio stajlinga bio je bogato izvezeni top u crvenoj, crnoj i bijeloj boji, koji je kreirao optičku iluziju ljudskog torza. Perlice i detalji bili su raspoređeni tako da podsjećaju na mišiće i anatomsku strukturu tijela, zbog čega je cijeli izgled djelovao kao umjetnička interpretacija ljudske anatomije.

Donji dio kombinacije činila je duga crna suknja jednostavne siluete, koja je dodatno naglasila dramatičan efekat gornjeg dijela.



Moda na granici umjetnosti

Mnogi modni kritičari ocijenili su da je ova kombinacija na granici visoke mode i nadrealističke umjetnosti, što je i zaštitni znak nekih kolekcija dizajnera Thom Browne.

I dok su jedni oduševljeni hrabrošću i originalnošću ovog stajlinga, drugi smatraju da je riječ o jednom od najneobičnijih izdanja koje je ikada viđeno na after partyju Oskara.

Jedno je sigurno - Kara Delevinj uspjela je da privuče pažnju i pokrene diskusiju, što je na ovakvim događajima često i najvažniji modni cilj.

