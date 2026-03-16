Noć filma u Holivudu: Evo ko je trijumfovao na ovogodišnjoj dodjeli Oskara

Sinoć je održana 98. po redu dodjela Oskara, a film "Sinners" jedan je od rekordera sa čak 16 nominacija
Sudeći po listi dobitnika Oskara prognoze pred dodjelu prestižne nagrade bile su veoma tačne. "Sinners" i "One Battle After Another" su imena filmova koji su se najviše spominjali, a mnoge je obradovalo i da je prestižna nagrada otišla u ruke Majklu B. Džordanu umjesto Timotiju Šalameu, naročito nakon skandala koji je izazvao svojim izjavama malo prije dodjele.
- Najbolji film: One Battle After Another
- Najbolji glumac: Majkl B. Džordan - Sinners
- Najbolja glumica: Džesi Bakli - Hamnet
- Najbolji sporedan glumac: Šon Pen - One Battle After Another
- Najbolja sporedna glumica: Ejmi Medigen - Weapons
- Najbolji reditelj: Pol Tomas Anderson - One Battle After Another
- Najbolji originalni scenario: Sinners
- Najbolji adaptirani scenario: One Battle After Another
- Najbolji animirani dugometražni film: KPop Demon Hunters
- Najbolji međunarodni igrani film: Sentimental Value - Norway
- Najbolji kasting: One Battle After Another
- Najbolja fotografija: Sinners
- Najbolja produkcija: Frankenstein
- Najbolja montaža: One Battle After Another
- Najbolja originalna muzika: Sinners
- Najbolja originalna pjesma: "Golden" - KPop Demon Hunters
- Najbolji zvuk: F1
- Najbolji vizuelni efekti: Avatar: Fire and Ash
- Najbolja šminka i frizura: Frankenstein
- Najbolji kostim: Frankenstein
- Najbolji animirani kratak film: The Girl Who Cried Pearls
- Najbolji igrani kratki film: The Singers - (pobjednik) i Two People Exchanging Saliva.
- Dva filma su bila izjednačena što se dešavalo samo nekoliko puta u istoriji, posljednji put 2013. kada su za najbolji montažu nagrađeni Skyfall i Zero Dark Thirty.
- Najbolji dokumentarni igrani film: Mr. Nobody Against Putin
- Najbolji kratak dokumentarni film: All the Empty Room.
