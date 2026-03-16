logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noć filma u Holivudu: Evo ko je trijumfovao na ovogodišnjoj dodjeli Oskara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sinoć je održana 98. po redu dodjela Oskara, a film "Sinners" jedan je od rekordera sa čak 16 nominacija

Dobitnici Oskara 2026. Izvor: Printscreen/Youtube/ABC News

Sudeći po listi dobitnika Oskara prognoze pred dodjelu prestižne nagrade bile su veoma tačne. "Sinners" i "One Battle After Another" su imena filmova koji su se najviše spominjali, a mnoge je obradovalo i da je prestižna nagrada otišla u ruke Majklu B. Džordanu umjesto Timotiju Šalameu, naročito nakon skandala koji je izazvao svojim izjavama malo prije dodjele.

  • Najbolji film: One Battle After Another
  • Najbolji glumac: Majkl B. Džordan - Sinners
Izvor: Printscreen/Youtube/ABC News
  • Najbolja glumica: Džesi Bakli - Hamnet
Izvor: Printscreen/Youtube/ABC News
  • Najbolji sporedan glumac: Šon Pen - One Battle After Another
  • Najbolja sporedna glumica: Ejmi Medigen - Weapons
  • Najbolji reditelj: Pol Tomas Anderson - One Battle After Another
  • Najbolji originalni scenario: Sinners
  • Najbolji adaptirani scenario: One Battle After Another
  • Najbolji animirani dugometražni film: KPop Demon Hunters
KPop Demon Hunters | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube
  • Najbolji međunarodni igrani film: Sentimental Value - Norway
  • Najbolji kasting: One Battle After Another
  • Najbolja fotografija: Sinners
  • Najbolja produkcija: Frankenstein
Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix
  • Najbolja montaža: One Battle After Another
  • Najbolja originalna muzika: Sinners
  • Najbolja originalna pjesma: "Golden" - KPop Demon Hunters
  • Najbolji zvuk: F1
  • Najbolji vizuelni efekti: Avatar: Fire and Ash
Izvor: printscreen/youtube/Avatar
  • Najbolja šminka i frizura: Frankenstein
  • Najbolji kostim: Frankenstein
  • Najbolji animirani kratak film: The Girl Who Cried Pearls
  • Najbolji igrani kratki film: The Singers - (pobjednik) i Two People Exchanging Saliva.
  • Dva filma su bila izjednačena što se dešavalo samo nekoliko puta u istoriji, posljednji put 2013. kada su za najbolji montažu nagrađeni Skyfall i Zero Dark Thirty.
  • Najbolji dokumentarni igrani film: Mr. Nobody Against Putin
  • Najbolji kratak dokumentarni film: All the Empty Room.

(Mondo.rs)

Tagovi

oskar film filmovi nagrade

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA