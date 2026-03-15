Film koji je ispisao istoriju Oskara: Zbog jezivih scena smo se krili ispod ćebeta

Horor filmovi rijetko osvajaju glavnu nagradu na dodjeli Oskara, a jedan naslov decenijama drži jedinstven rekord.

Riječ je o filmu "The Silence of the Lambs" ("Kad jaganjci utihnu"), psihološkom trileru sa elementima horora, koji i danas ostaje jedini predstavnik tog žanra koji je osvojio Oskara za najbolji film.

Ovo ostvarenje iz 1991. godine predvode Entoni Hopkins i Džodi Foster, koji su za svoje uloge nagrađeni Oskarima za najbolju glumicu i najboljeg glumca.

Iako mnogi ovaj film svrstavaju prije svega u psihološki triler, za Akademiju filmskih umjetnosti i nauka on je i dalje horor, a upravo kao takav ušao je u istoriju dodjele nagrada. Zanimljivo je da je tokom čitave istorije Oskara, svega osam horor filmova uopšte uspjelo da dobije nominaciju za najbolji film, piše Collider.

Uspjeh filma "Kad jaganjci utihnu" može se objasniti kombinacijom više faktora. Jedan od njih svakako je izbor glumačke ekipe. Džodi Foster je u vrijeme snimanja već imala snažan zamah u karijeri, neposredno nakon Oskara za ulogu u filmu "The Accused" ("Optužena"). Uloga pripravnice FBI-ja Klaris Starling donijela joj je drugog Oskara i dodatno učvrstila njen status u industriji.

Ipak, snažna glumačka postava sama po sebi nije garancija uspjeha na Oskarima. Mnogi horor filmovi koji su kasnije dobili kultni status imali su poznata imena u glavnim ulogama. Na primjer, "The Exorcist" ("Istjerivanje đavola") proslavio je Lindu Bler, dok su u filmu "The Sixth Sense" ("Šesto čulo") glumili Brus Vilis i Toni Kolet. Film "Black Swan" ("Crni labud") takođe je imao impresivnu ekipu u kojoj su bili Natali Portman, Mila Kunis, Vinona Rajder i Sebastijan Stan. Ipak, ni ti filmovi nisu uspjeli da osvoje glavnu nagradu.

Važnu ulogu imala je i sama struktura nominacija u to vrijeme. Početkom devedesetih godina, u kategoriji za najbolji film nalazilo se samo pet kandidata. To je značilo da svaki od njih ima znatno veću statističku šansu za pobjedu nego danas. Akademija je 2009. odlučila da proširi listu nominovanih na deset filmova, čime je konkurencija postala znatno veća.

Prisjetimo se ostvarenja "Kad jaganjci utihnu", koje je dobilo i nastavak "Hanibal":

