Zašto su "Grešnici" film o kojem svi pričaju: Ostvarenju o vampirima, bluzu i američkom Jugu predviđaju Oskara

Nominacije za Oskara 2026 konačno su objavljene i nakon višemjesečnih spekulacija, predviđanja i nagađanja, film "Grešnici" u režiji Rajana Kuglera izbio je u prvi plan.

U Los Anđelesu su nedavno objavljene nominacije za 98. dodjelu Oskara, koja će se održati u terminu nedjelja na ponedjeljak 15. marta u Dolbi teatru.

Nakon višemjesečnih spekulacija, predviđanja i nagađanja, film "Grešnici" u režiji Rajana Kuglera izbio je u prvi plan. Njegovo ostvarenje dobilo je nevjerovatnih 16 nominacija za Oskara, čime je oboren rekord za najveći broj nominacija koje je ikada dobio jedan film (taj rekord su ranije držala tri ostvarenja sa po 14 nominacija – "Sve o Evi", "Titanik" i "La La Land".

Film "Jedna bitka za drugom" Pola Tomasa Andersona, koji se ranije smatrao glavnim favoritom za najbolji film godine, odmah je iza "Grešnika" sa ukupno 12 nominacija. "Sentimentalna vrednost" Joakima Trira, emotivni favorit iz Norveške, osvojio je devet nominacija, dok je "Marti Suprim" Džoša Safdija – film u kojem glumi vjerovatni dobitnik Oskara za najboljeg glumca Timoti Šalame – dobio osam nominacija.

U čemu je tajna "Grešnika"?

"Grešnici", koje je napisao i režirao Rajan Kugler, raskošan je, sveobuhvatan i istorijski vampirski horor. U pitanju je bogato osmišljeni, živopisno odglumljeni portret jedne zajednice na američkom jugu početkom tridesetih godina 20. vijeka. Radnja je smještena u 1932. godinu, tokom jednog dugog dana i noći u ruralnom gradiću Klarksdejlu u Misisipiju, mestu bluz muzičara, rasističkih "rednekova" i potisnutih strasti.

Majkl B. Džordan, u dvostrukoj ulozi, tumači blizance Smouka i Steka, koji su odrasli u Klarksdejlu, ali su otišli da ratuju na njemačkom frontu u Prvom svjetskom ratu i završili u Čikagu, gde su radili za Ala Kaponea i brusili svoje vještine snalaženja u podzemlju. Bili su prevaranti, makroi i ubice. Sada su se vratili u rodni grad, u zemlju Džima Kroua, jer, kako jedan od njih kaže: "Čikago nije ništa drugo do Misisipi sa visokim zgradama."

Horor filmovi često imaju grandiozne teme, ali "Grešnici" su rijedak mejnstrim horor koji govori o nečemu teškom i duševnom: o cijeni greha u crnačkoj Americi. Već po dolasku u bioskope, postao je najprofitabilniji film u SAD u posljednjih 15 godina, još od Nolanovog "Početka". Put do publike bio je obilježen skepticizmom i brojnim raspravama unutar filmske industrije, ali je film vrlo brzo razbio sve sumnje.

