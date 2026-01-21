Sve o trileru „The Rip“: Od stvarnog slučaja do filmskog hita - šta je istina, a šta fikcija

Akcioni triler "The Rip" ne prestaje da se penje na listama, a u glavnim ulogama su Met Dejmon i Ben Aflek.

Izvor: Netflix/Youtube

Netfliks je konačno izbacio dugonajavljivani akcioni triler "The Rip", i mnogi su mišljenja da dugo nismo dobili snažniji film. Sa Metom Dejmonom i Benom Aflekom u glavnim ulogama uz podjednako sjajne sporedne glumce - Stivena Juna, Tejanu Tejlor, Katalinu Sandino Moreno i druge, prvi utisak kaže - obećava!

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma prati dvojicu policajaca iz Majamija (Met Dejmon i Ben Aflek) koji, zajedno sa kolegama, nailaze na ogromnu količinu novca povezanog sa kriminalom. Ono što u početku djeluje kao rutinska policijska akcija brzo prerasta u opasnu igru kada ekipa odluči da zadrži novac za sebe. Kako se priča širi, a pritisak raste, povjerenje unutar tima počinje da se raspada i ne izlaze svi iz ove situacije neukaljani.

Pogledajte trejler:

The Rip trejler Izvor: YouTube

Šta kažu ocjene?

Film je pušten na Netfliks 16. januara, i za svega par dana bilježi ogroman skok na listama. Iako se ocjene mijenjaju iz dana u dan, publika kaže ovako:

IMDb 6.9/10

Rotten Tomatoes 81%

Metacritic 64%

Iza svega istinita priča?

Istina je da je "The Rip" zaista inspirisan stvarnim događajem kada je jedan policajac iz Majamija pronašao oko 20 miliona dolara sakrivenih u kući. Ipak, prava priča daleko je manje bila dramatična, opasna i napetija od onoga što je prikazano na filmu.

Ukratko, sama početna situacija iz filma ima uporište u stvarnosti, a lik Meta Dejmona djelimično je zasnovan na stvarnoj osobi – Krisu Kasijanu. Sve što slijedi nakon toga plod je mašte autora.

Scenarista i reditelj Džo Karnahan ideju je dobio upravo od svog prijatelja Krisa Kasijana koji mu je potom ispričao više stvari o svom životu i tako pomogao da stvori glavnog lika.

Interesantno je da je Kasijano Karnahanu prvi put ispričao ovu priču dok je radio kao savjetnik na filmu "Bad Boys for Life" iz 2020. godine. Njih dvojica su razmjenjivali ideje i priča je vremenom "prerasla u nešto mnogo veće".

Šta je realnost, a šta je izmišljeno?

Karnahan je otkrio da u realnom događaju nije bilo korumpiranih policajaca, pucnjave niti obračuna oko novca. Iako u ovu tvrdnju mnogi sumnjaju, policajac tvrdi da su sve njegove kolege koje su radile na slučaju bile poštene. Međutim, proces brojanja novca prikazan u filmu jeste autentičan. "Sve u vezi sa brojanjem novca na licu mjesta je tačno. Novac mora da se broji ručno, i to čak dva puta", objasnio je Karnahan.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

U stvarnosti, brojanje je trajalo čak 42 sata. Takođe, jedan od detalja koji je promijenjen odnosi se na vlasnika kuće u kojoj je novac pronađen. U filmu je to žena po imenu Desi, koju tumači Saša Kejl, dok je u stvarnom životu vlasnik bio stariji muškarac.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Tokom pravog događaja niko nije napao Kasijana i njegov tim, ali je policajac primijetio kamere u kući, što je kod njega probudilo sumnju da ih neko prati i da bi neko mogao doći po novac, a upravo je to bila polazna tačka za film.

Posveta na kraju filma

Takođe, lik Meta Dejmona zasnovan je i na jednom važnom ličnom događaju. Dejn u filmu tuguje zbog smrti svog jedanaestogodišnjeg sina. U stvarnom životu, Kasijanov sin, Džejk Vilijam Kasijano, preminuo je u maju 2021. godine u 11. godini, usljed komplikacija izazvanih kancerom.

Film "The Rip" završava se posvetom: "Sa ljubavlju, u sjećanje na Džejka Vilijama Kasijana."

