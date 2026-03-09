Zbog ovih grešaka vam dom izgleda neuredno: Dizajneri otkrili trikove koji odmah prave razliku

Dizajneri enterijera upozoravaju na čestu grešku pri uređenju ulaznog prostora u domu. Evo kako da uskladite funkcionalnost, skladištenje i estetiku u hodniku.

Dizajneri upozoravaju da mnogi pogrešno planiraju ulazni dio doma.

Najvažnije je uskladiti funkcionalnost i estetiku.

Pametna riešenja za odlaganje i dobro osvietljenje čine prostor praktičnijim.

Ulazni dio stana ili kuće prvi je prostor koji ljudi vide kada uđu u vaš dom. U njemu često završavaju cipele, jakne, ključevi, torbe i pošta, pa je važno pronaći ravnotežu između lijepog izgleda i praktičnosti. Ipak, dizajneri enterijera kažu da mnogi prave istu grešku – ne planiraju unaprijed kako će ovaj prostor zapravo funkcionisati.

Ako razmišljate o uređenju ulaznog dijela doma, najvažnije je da razmotrite kako ga vaša porodica zaista koristi u svakodnevnom životu. Jedan od savjeta dizajnera je da budete "realni, a ne idealistični" kada planirate ovaj prostor.

Razmislite gdje ćete ostavljati cipele i jakne, kako će se koristiti površine poput komode ili konzole, kao i koliko prostora za odlaganje vam je zaista potrebno kako bi ulaz ostao uredan i funkcionalan.

U nastavku dizajneri otkrivaju kako da pronađete pravi balans između stila i funkcionalnosti u ovom dijelu doma.

Šta kažu dizajneri

"Sve se svodi na ravnotežu između estetike i funkcionalnosti. Prostor ne smije previše da naginje ni na jednu stranu", kaže dizajnerka Saša Baso.

"Ako često ulazite i izlazite iz kuće ili u domaćinstvu živi više ljudi, konzola u hodniku lako može postati mjesto na kojem se gomilaju stvari, umjesto da bude korisna površina", objašnjava Dejvid Kvorls Četvrti, glavni dizajner studija Studio 417.

Dizajner Kristofer Bautlije dodaje da ulazni dio doma ne mora biti veliki da bi ostavio utisak.

"Ako je lijep, ali nije funkcionalan, uvijek će delovati pomalo haotično. A ako je samo praktičan, bez ikakvog šarma, propuštena je dobra prilika", kaže on.

Zamislite kako zaista živite

Kada dizajnerka Baso planira ulazni prostor, ona postavlja pitanja na koja očekuje iskrene odgovore.

"Da li u kući skidate cipele ili ne? Gdje ostavljate ključeve i torbe? Gdje tokom zime stoje jakne? Ko najviše koristi ovaj prostor? Da li zaista ulazite na glavna vrata ili najčešće na zadnja? Da li zaista svaku cipelu nosite u ormar ili će se do kraja nedjelje tu stvoriti gomila?", kaže ona.

Iako svi vole da planiraju dom prema svojoj idealnoj verziji života, ulazni prostor zahtijeva realniji pristup. Kada jasno sagledate svoje navike, lakše je pronaći rješenja koja će zaista funkcionisati.

"Mnogo je lakše promijeniti komad namještaja nego promijeniti dugogodišnje navike, a ništa ne uništava dobar dizajn brže od nereda", dodaje Baso.

Kombinujte različita rešenja za odlaganje

Da bi ulazni prostor bio praktičan, potrebno je dobro osmisliti način odlaganja stvari.

Ako imate dovoljno prostora, Bautlije predlaže ugradne elemente ili komodu sa fiokama koja može da primi mnogo stvari. Ukoliko je prostor mali, bolje je kombinovati različita rešenja.

"Najbolje je imati zatvoren prostor za odlaganje stvari koje nisu lijepe za oko, ali i otvorene kuke ili police za ono što svakodnevno koristite", kaže on.

Na primjer, mala dekorativna kutija ili posuda na komodi može biti idealno mjesto za ključeve i novčanik, dok čak i uska klupa sa korpama ili fiokama može značajno povećati funkcionalnost prostora.

"Dobro je imati zatvoren prostor za jakne koje nisu u sezoni, kuke za goste i police za cipele", objašnjava Erika Lider, vlasnica i glavna dizajnerka studija The Northwest Home.

Ne zaboravite na osvjetljenje

Kada je riječ o estetici ulaznog prostora, dizajneri savjetuju da se ne plašite hrabrijih rješenja.

"Pošto su hodnici često odvojeni od ostatka doma, to može biti savršeno mjesto za zanimljive dizajnerske odluke – na primjer starinski ormar za jakne i cipele, neobično ogledalo ili zanimljiv detalj za odlaganje ključeva", kaže Baso.

Jedan detalj koji se često zanemaruje jeste osvjetljenje.

"Dodajte ambijentalno svjetlo", savetuje dizajnerka Erin Tripodi. "Čak i ako nemate utičnicu, možete postaviti lampu na baterije koja će stvoriti prijatnu atmosferu."

Pored estetike, dobro osvjetljenje ima i praktičnu funkciju – olakšava obuvanje cipela, pronalaženje stvari ili čitanje pošte.

"Ulazni prostori su često tamni, pa zbog toga mogu djelovati skučenije i neprivlačno", kaže Bautlije.

Dobra organizacija i pažljivo planiranje mogu lako riješiti ove česte greške u uređenju ulaza u dom.