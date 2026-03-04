Otkrijte švedski trik za uredan dom: Jednostavnije je nego što mislite, a može da utiče i na smanjenje stresa

Otkrijte švedsku filozofiju dostadning. Evo kako uredan dom i pospremanje oslobađaju prostor, smanjuju stres i čine svakodnevnicu jednostavnijom.

Izvor: Shutterstock

Dostadning nas uči kako da uredan dom smanjuje stres i olakšava svakodnevnicu.

Fokus je na svjesnom biranju stvari koje zaista koristimo i volimo.

Male, kontinuirane odluke donose dugoročni osjećaj reda i mentalne lakoće.

Stalno pokušavamo organizovati raspored, obaveze i misli, ali rijetko zastanemo da uredimo ono što nas svakodnevno okružuje – vlastiti prostor. Domovi često postaju skladišta uspomena, impulzivnih kupovina i stvari koje "možda jednom zatrebaju". Upravo tu nastupa neobična švedska filozofija pospremanja koja poslednjih godina privlači sve više pažnje širom svijeta.

Promjena odnosa prema stvarima

Za razliku od popularnih 'decluttering trendova' koji zagovaraju brzo rješavanje viška uz dramatične transformacije prostora, švedski pristup je sporiji i promišljeniji. Cilj nije minimalizam, već prostor koji odražava stvarni život osobe koja u njemu živi.

Dostadning nas poziva da se zapitamo jednostavno, ali često neugodno pitanje: zašto nešto čuvamo?

Da li zato što nam treba?

Zato što nas raduje?

Ili samo zato što nam je žao da bacimo?

Iskrenost prema sopstvenim navikama čini ovu metodu drugačijom. Cilj nije savršen enterijer, već osjećaj lakoće i kontrole.

Švedska metoda preporučuje da se ne počinje od sentimentalnih predmeta. Prvo se rješavaju praktične kategorije: odjeća koju više ne nosimo, kuhinjski predmeti koji skupljaju prašinu ili stvari koje smo zaboravili da posjedujemo. Tek kasnije dolaze fotografije, pisma i uspomene. Kada već razvijemo naviku odlučivanja, lakše je pristupiti emocionalno važnim predmetima bez osjećaja krivice, piše Ultra.

Važan dio procesa je i digitalni prostor — stare datoteke, fotografije i dokumenti koje gotovo nikada ne pregledamo, ali ih i dalje čuvamo "za svaki slučaj". 'Dostadning' podsjeća da i digitalni nered može stvarati mentalni umor.

Psihološki efekti urednog prostora

Organizacija doma nije samo estetska promjena. Istraživanja sve češće povezuju uredan prostor sa smanjenjem stresa, boljom koncentracijom i osjećajem kontrole nad svakodnevicom. Kada prostor postane funkcionalan, i rutine postaju jednostavnije.

Ova filozofija ne podstiče odricanje, već svestno biranje onoga što zaista znači. Mnogi koji praktikuju döstädning kažu da najveća promjena nije u ormarima ili ladicama, već u načinu razmišljanja: prestajemo gomilati stvari koje predstavljaju prošle verzije nas samih.

U skandinavskim kulturama dom se ne posmatra kao mjesto koje treba impresionirati druge, već kao prostor koji podržava svakodnevni život. Dostadning nije instant trend, već proces koji se odvija postepeno, ponekad mjesecima. Male, kontinuirane odluke dugoročno stvaraju osjećaj reda i mira.

Poenta: nije važno koliko stvari posjedujemo, već koliko nas one opterećuju ili oslobađaju. U svetu prepunom buke, ova švedska praksa nas podsjeća da prostor oko nas može biti jednostavan, smiren i dovoljno lagan da u njemu zaista možemo predahnuti.