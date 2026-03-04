Dizajneri otkrivaju: Devet zajedničkih stvari koje imaju svi udobni i funkcionalni domovi

Neutralne boje, ambijentalno osvjetljenje, biljke i skriveno skladištenje - dizajneri otkrivaju devet ključnih elemenata koje imaju svi udobni i skladni domovi.

Udoban i funkcionalan dom ne čine samo muzika koju slušate, mirisi iz difuzera ili prigušeno svjetlo. Prema riječima stručnjaka za enterijer, presudnu ulogu imaju pažljivo birane boje, teksture i raspored namještaja koji utiču na to kako se osjećamo u prostoru, piše The Spruce.

Ako možete da zamislite prostor koji vas uvijek smiruje - bilo da je riječ o spa centru, hotelskom lobiju ili nekoj sobi u kojoj se osjećate sigurno - dobra vijest je da sličnu atmosferu možete stvoriti i u sopstvenom domu.

Dizajneri enterijera su izdvojili devet zajedničkih karakteristika svih opuštajućih domova.

Jednostavne, neutralne boje

"Opuštajući domovi gotovo uvijek koriste nježne, tonalne boje koje smiruju nervni sistem i stvaraju trenutni osjećaj lakoće", kaže dizajnerka enterijera Gala Magrinja, koja se bavi holističkim dizajnom.

Previše intenzivnih boja, dodaje ona, može djelovati previše stimulativno. To se ne odnosi samo na zidove, već i na velike komade namještaja poput sofe, kreveta ili posteljine.

Ambijentalno osvjetljenje

"Osvjetljenje igra ogromnu ulogu u tome koliko se dom čini opuštajućim", ističe Emili Meki, vlasnica studija "Inspajerd Interijers".

Ključ je u različitim izvorima svjetlosti – lampama sa više nivoa jačine, zidnim svjetiljkama, plafonskom osvjetljenju, prirodnoj svjetlosti, pa čak i svijećama.

"Mogućnost da prilagodite svjetlo trenutku čini prostor mekanim kada vam treba mir, a dovoljno svijetlim kada ste aktivni", navodi Meki.

Bogatstvo tekstura

Stručnjaci savjetuju da se posebna pažnja posveti fizičkoj udobnosti. U spavaćoj sobi to mogu biti kvalitetni pamučni čaršafi i mekani jastuci, dok dnevni boravak može upotpuniti debeli tepih, baršunasta sofa ili velika, topla deka.

Magrinja naglašava da meke teksture ne samo da vizuelno uljepšavaju prostor, već pomažu tijelu da se opusti.

Povezanost s prirodom

Čak i ako dominiraju neutralne boje, jedan detalj je gotovo obavezan – biljke.

"Biljke trenutno popravljaju raspoloženje i pomažu u smanjenju stresa", kaže Magrinja.

Osim zelenila, prirodni materijali poput drveta unose osjećaj stabilnosti i povezuju enterijer sa spoljašnjim svijetom.

Prozračan raspored namještaja

Iako ne možete lako promijeniti tlocrt stana, raspored namještaja možete prilagoditi.

"Opuštajući prostori omogućavaju vam da se krećete i dišete bez prepreka", navodi Magrinja, savjetujući da ostavite dovoljno slobodnih prolaza i izbjegnete prenatrpanost.

Lični detalji

Minimalizam ne znači odsustvo karaktera.

Filip Tomas Venderford, osnivač studija "Studio Tomas Džejms", kaže da lični detalji - poput vintage umjetnina, ručno rađenih predmeta ili porodičnih uspomena - "mijenjaju prostor iz luksuznog u intiman".

Takvi elementi, ističe on, prostoru daju identitet i dušu.

Male svakodnevne udobnosti

Udoban dom nudi mogućnosti - da sjednete, da se ušuškate, da obujete papuče kod ulaza ili da vam je omiljena deka uvijek nadohvat ruke.

"Takvi promišljeni detalji čine dom istinski udobnim i životnim", kaže Meki.

Čiste površine

Pretrpane radne ploče i stolovi stvaraju vizuelni šum i emocionalnu težinu, upozorava Magrinja.

Ako je teško održavati cijeli prostor urednim, stručnjaci savjetuju da počnete od manje površine, poput noćnog stočića, i postepeno širite naviku.

Diskretno skladištenje

Venderford dodaje da elegantna rješenja za odlaganje i zatvoreni ormari smanjuju osjećaj nereda.

Ako birate policu ili ormarić, razmislite o modelima sa punim vratima umjesto otvorenih polica. Manje vidljivih predmeta znači i manje vizuelnog opterećenja.

Zaključak dizajnera je jasan - opuštajući dom ne mora biti luksuzan niti skup. Dovoljno je nekoliko promišljenih izbora koji će prostoru dati ravnotežu, toplinu i osjećaj mira.