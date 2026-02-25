Nekad simbol luksuza, danas zastario: Ovaj sjajni pod izlazi iz mode, evo šta ga mijenja

Polirani porcelanski pod, nekada simbol luksuza, izlazi iz mode 2026. Dizajneri otkrivaju koji podovi su sada u trendu i kako osvježiti postojeće pločice.

Izvor: Effect Box/Shutterstock

Polirani porcelanski pod izlazi iz mode 2026.

U trendu su prirodni materijali i mat završnice.

Postojeći pod može izgledati savremeno uz obnovu fuga.

Stara izreka "danas jeste, sutra nije" dobro pokazuje da nijedan trend ne traje zauvijek. Ono što je danas popularno, već sutra može djelovati zastarjelo. Nažalost po vlasnike domova, to često važi i za trendove u enterijeru, koji brzo dolaze i odlaze. Jedan primjer nekada omiljenog, a danas prevaziđenog rješenja je polirani porcelanski pod.

Kako je za House Digest objasnila Lori Miler, glavna dizajnerka i vlasnica studija LGC Interiors, polirani porcelan – keramičke pločice sa ultra sjajnom završnom obradom postao je hit početkom devedesetih i bio izuzetno popularan oko 2000. godine.

"Viđali smo ga u svakoj luksuznoj vili i u svakoj emisiji o luksuznim domovima. Minimalne fuge i uglađen izgled davali su prostoru osjećaj glamura i grandioznosti", kaže Miler.

Zašto polirani porcelan više nije poželjan

Trendovi podova za 2026. godinu udaljavaju se od sjaja i blještavila koji su dominirali krajem 20. i početkom 21. vijeka. Umjesto toga, u fokusu su prirodni materijali, zemljane boje i teksture. Miler ističe da su danas posebno traženi podovi od prirodnog kamena i mozaika.

"Sjajne pločice se danas doživljavaju kao hladne i komercijalne. Sada želimo toplinu i bezvremenost", objašnjava ona.

Pogledajte kako izgledaju polirani porcelanski podovi:

Polirani porcelanski podovi
Polirani porcelanski podovi
Polirani porcelanski podovi
Polirani porcelanski podovi
Polirani porcelanski podovi
Izvor: Effect Box/Shutterstock
Izvor: Effect Box/Shutterstock
Izvor: Horizon Hues Studio/Shutterstock
Izvor: Nowaczyk/Shutterstock
Izvor: OmiStudio/Shutterstock

Šta ako već imate polirani porcelanski pod

Ako ste već uložili u ovakav pod, nema razloga za brigu. Iako više nije na vrhuncu popularnosti, dobro održavan polirani porcelan i dalje može izgledati lijepo i uredno. Važno je da pod bude čist i u dobrom stanju, jer će uvijek ostaviti bolji utisak nego zapuštena podna obloga.

Miler savjetuje temeljno čišćenje i obnovu fuga kako bi pod dobio savremeniji izgled. Važno je izbjegavati uobičajene greške, poput abrazivnih sredstava i alata za čišćenje, kao i ostavljanje prljavštine i tečnosti da se zadrže na površini i oštete završni sloj.

Šta je sada u trendu umjesto njega

Ako planirate zamjenu poda ili tek birate podne obloge, dizajneri savjetuju izbor prirodnih materijala, koji su trenutno veoma traženi.

"Ponovo se vraćaju drveni podovi, mermer, a i terakota je u trendu u novim oblicima i bojama. Tepisi se vraćaju u spavaće sobe i radne prostore", kaže Miler.

Pored toga, umjesto visokog sjaja, preporučuje se mat završna obrada, koja će dominirati enterijerima u 2026. godini, a u našoj galeriji pronađite inspiraciju:

Terakota u kuhinji
Svetlo drvo u kuhinji
Drveni pod u kući
Tepih u dnevnoj sobi
Tepih u dnevnoj sobi
Izvor: Mike Higginson/Shutterstock
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock
Izvor: studio992/Shutterstock
Izvor: Africa Studio/Shutterstock
Izvor: followtheflow/shutterstock

