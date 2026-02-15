Priprema mekika djeluje jednostavno, ali zapravo zahtijeva pažnju da bi rezultat bio savršen. Idealne mekike su spolja zlatne i blago hrskave, dok su iznutra mekane, šupljikave i lagane poput oblaka.

Izvor: Shutterstock

Tajna savršenog tijesta za mekike nije samo u sastojcima, već u malim trikovima koje su domaćice prenosile generacijama. Koliko treba da bude mekano, koliko da odmori i kako da se pravilno prži. Uz nekoliko pravih savjeta i vama će ispasti baš kako treba svaki put.

Tajna mekoće

Umjesto da koristite samo vodu, dio tečnosti zamijenite kiselim mlijekom ili jogurtom. Tijesto će biti vazdušastije, ljepše će narasti i imaće bogatiji, puniji ukus.

Kako da ne budu masne

Dodajte malu čašicu rakije u tijesto. Ona pomaže da mekike tokom prženja ne upiju previše ulja, pa ostaju lagane i prijatne za jelo.

Tijesto mora da „diše“

Zamijesite mekano, gotovo blago ljepljivo tijesto. Nemojte dodavati previše brašna. Ostavite ga da odmara na toplom mjestu 45 do 60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

U galeriji ispod možete pogledati koji tip brašna je najbolji za ovu vrstu tijesta.

Vidi opis Savjeti za pripremu najboljih mekika: Evo kako da vam ispadnu hrskave i pufnaste svaki put Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Oblikovanje rukama, ne oklagijom

Tijesto nemojte razvlačiti oklagijom. Kidajte manje komade i prstima ih lagano rastežite od sredine ka krajevima. Tako će mekike ostati šupljikave i vazdušaste.

Pravilna temperatura ulja

Ulje mora biti dosta i mora biti dobro zagrijano, ali ne smije da dimi. Ako je prehladno, mekike će upiti masnoću; ako je previše vrelo, brzo će porumeniti spolja, a iznutra ostati nedovoljno pečene.

attachment-mekike-shutter-jpg

Izvor: Profimedia/Shutterstock

Brza varijanta bez kvasca

Za bržu pripremu možete koristiti jogurt i sodu bikarbonu umjesto kvasca. Ova verzija ne zahtijeva dugo čekanje, a mekike su i dalje mekane i ukusne.

Za elastičnost i ljepšu teksturu

Dodajte kašiku ulja direktno u tijesto tokom miješenja. Ono će postati elastičnije, lakše za oblikovanje i mekše nakon prženja.

(Stvar ukusa/Mondo)