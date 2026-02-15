logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savjeti za pripremu najboljih mekika: Evo kako da vam ispadnu hrskave i pufnaste svaki put

Savjeti za pripremu najboljih mekika: Evo kako da vam ispadnu hrskave i pufnaste svaki put

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Priprema mekika djeluje jednostavno, ali zapravo zahtijeva pažnju da bi rezultat bio savršen. Idealne mekike su spolja zlatne i blago hrskave, dok su iznutra mekane, šupljikave i lagane poput oblaka.

Savjeti za pripremu najboljih mekika Izvor: Shutterstock

Tajna savršenog tijesta za mekike nije samo u sastojcima, već u malim trikovima koje su domaćice prenosile generacijama. Koliko treba da bude mekano, koliko da odmori i kako da se pravilno prži. Uz nekoliko pravih savjeta i vama će ispasti baš kako treba svaki put.

Tajna mekoće

Umjesto da koristite samo vodu, dio tečnosti zamijenite kiselim mlijekom ili jogurtom. Tijesto će biti vazdušastije, ljepše će narasti i imaće bogatiji, puniji ukus.

Kako da ne budu masne

Dodajte malu čašicu rakije u tijesto. Ona pomaže da mekike tokom prženja ne upiju previše ulja, pa ostaju lagane i prijatne za jelo.

Tijesto mora da „diše“

Zamijesite mekano, gotovo blago ljepljivo tijesto. Nemojte dodavati previše brašna. Ostavite ga da odmara na toplom mjestu 45 do 60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu. 

U galeriji ispod možete pogledati koji tip brašna je najbolji za ovu vrstu tijesta.

Oblikovanje rukama, ne oklagijom

Tijesto nemojte razvlačiti oklagijom. Kidajte manje komade i prstima ih lagano rastežite od sredine ka krajevima. Tako će mekike ostati šupljikave i vazdušaste.

Pravilna temperatura ulja

Ulje mora biti dosta i mora biti dobro zagrijano, ali ne smije da dimi. Ako je prehladno, mekike će upiti masnoću; ako je previše vrelo, brzo će porumeniti spolja, a iznutra ostati nedovoljno pečene.

attachment-mekike-shutter-jpg
Izvor: Profimedia/Shutterstock

Brza varijanta bez kvasca

Za bržu pripremu možete koristiti jogurt i sodu bikarbonu umjesto kvasca. Ova verzija ne zahtijeva dugo čekanje, a mekike su i dalje mekane i ukusne.

Za elastičnost i ljepšu teksturu

Dodajte kašiku ulja direktno u tijesto tokom miješenja. Ono će postati elastičnije, lakše za oblikovanje i mekše nakon prženja.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA