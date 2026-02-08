Fritule sa slaninicom: Zbog dodatka jednog sastojka neće biti previše masne

Saznajte kako da napravite fritule sa slaninicom koje nisu previše masne. Važno je da im dodate jedan sastojak.

Fritule sa slaninicom savršen su izbor za brz, ukusan doručak, brzu i jaku večeru ili za druženje sa prijateljima.

Sočne iznutra, hrskave spolja i bogate punim ukusom slanine, ove fritule lako postaju omiljena grickalica koja nestaje sa stola brže nego što mislite.

Sastojci:

1 jaje

200 g jogurta

200 g brašna

1 kašičica rakije

pola kesice praška za pecivo

So po ukusu

100 g slanine u listićima

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Pečenje slanine

Listiće slanine pecite u rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, dok ne postane hrskava. Ohladite je i usitnite u blenderu ili štapnim mikserom.

2. korak: Priprema tijesta

U velikoj činiji umutite jaje sa jogurtom. Po želji dodajte rakiju, ona će spriječiti da fritule upiju previše ulja. Dodajte brašno i prašak za pecivo, dobro promješajte, pa dodajte slaninu i trunčicu soli, budite pažljivi jer je slanina već slana. Smjesa treba da bude glatka i kompaktna, ali ne previše gusta.

3. korak: Prženje

U dubljoj posudi zagrijte ulje za prženje. Kašikom vadite male porcije tijesta i pažljivo ih spuštajte u vrelo ulje. Pržite fritule sa svih strana dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Povremeno ih okrenite i pazite da ne zagore.

4. korak: Vađenje

Ispržene fritule vadite na ubrus da se ocijede i po želji poslužite sa osvježavajućim umakom od kisele pavlake, peršuna i limete.