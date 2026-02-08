logo
Fritule sa slaninicom: Zbog dodatka jednog sastojka neće biti previše masne 1

Fritule sa slaninicom: Zbog dodatka jednog sastojka neće biti previše masne

Izvor Stvar ukusa
1

Saznajte kako da napravite fritule sa slaninicom koje nisu previše masne. Važno je da im dodate jedan sastojak.

Recept za fritule sa slaninom Izvor: Shutterstock

Fritule sa slaninicom savršen su izbor za brz, ukusan doručak, brzu i jaku večeru ili za druženje sa prijateljima.

Sočne iznutra, hrskave spolja i bogate punim ukusom slanine, ove fritule lako postaju omiljena grickalica koja nestaje sa stola brže nego što mislite.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 200 g jogurta
  • 200 g brašna
  • 1 kašičica rakije
  • pola kesice praška za pecivo
  • So po ukusu
  • 100 g slanine u listićima
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Pečenje slanine

Listiće slanine pecite u rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, dok ne postane hrskava. Ohladite je i usitnite u blenderu ili štapnim mikserom.

2. korak: Priprema tijesta

U velikoj činiji umutite jaje sa jogurtom. Po želji dodajte rakiju, ona će spriječiti da fritule upiju previše ulja. Dodajte brašno i prašak za pecivo, dobro promješajte, pa dodajte slaninu i trunčicu soli, budite pažljivi jer je slanina već slana. Smjesa treba da bude glatka i kompaktna, ali ne previše gusta.

3. korak: Prženje

U dubljoj posudi zagrijte ulje za prženje. Kašikom vadite male porcije tijesta i pažljivo ih spuštajte u vrelo ulje. Pržite fritule sa svih strana dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Povremeno ih okrenite i pazite da ne zagore.

Uštipci po bakinom receptu
Izvor: Shutterstock

4. korak: Vađenje

Ispržene fritule vadite na ubrus da se ocijede i po želji poslužite sa osvježavajućim umakom od kisele pavlake, peršuna i limete.

zole

A kako da napravimo uštipke sa slaninicom

