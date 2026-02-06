Recept za neodoljivu Medovik tortu sa malinama: Što duže stoji to joj je ukus bolji

Po ovom receptu napravite Medovik tortu sa malinama koja će vremenom imati sve bolji ukus. Najljepša je kada odstoji više od dana.

Izvor: Shutterstock

Medovik je torta koja se ne pravi na brzinu, već se gradi sloj po sloj, strpljivo i tiho. Njegove tanke, mirisne kore omekšavaju pod bogatim, nježnim kremom i vremenom se pretvaraju u savršeno povezanu cjelinu koja se siječe lako i gotovo topi u ustima.

U ovoj verziji, klasične medene kore spajaju se sa laganim mliječnim kremom i malinama, koje mu daju diskretnu kiselkastu notu i naglašavaju prirodnu slatkoću meda.

Rezultat je torta punog, zaokruženog ukusa, istovremeno raskošna i lagana, idealna za svečane trpeze, ali i za one trenutke kada želite desert za koji će vam svi tražiti recept.

Osnovne informacije

Kuhinja: ruska

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 8-10 parčića

Vrijeme pripreme: 1 sat

Vrijeme pečenja/hlađenje: 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: 3 sata + hlađenje preko noći

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Kore:

100 g šećera

2 jaja

120 g meda

80 g putera

1 kašičica sode bikarbone

350-400 g glatkog brašna

Fil:

500 ml mlijeka

150 g šećera

2 jaja

40 g kukuruznog skroba

1 kašičica vanilin šećera

200 g slatke pavlake

1-2 kašike šećera u prahu

30 g meda

450 g svježih malina

1. korak: Priprema kora

U šerpi na tihoj vatri otopite puter, med i šećer, miješajući dok se sve ne sjedini. Sklonite sa vatre i umiješajte sodu bikarbonu, smjesa će zapjeniti. Ostavite kratko da se prohladi, pa dodajte jaja jedno po jedno, brzo miješajući. Postepeno dodajte brašno dok ne dobijete mekano, neljepljivo tijesto. Tijesto podijelite na osam kuglica, umotajte ih u foliju i ostavite u frižideru sat, sat i po.

2. korak: Pečenje kora

Rernu zagrijte na 180 stepeni. Svaku kuglicu razvaljajte u tanak krug (prečnik 20 cm) i pecite 5–7 minuta, dok blago ne porumeni. Kore treba da ostanu svijetle i mekane. Ohladite ih potpuno prije filovanja.

Razvlačite kore direktno na papiru za pečenje Razvucite kore tako da budu malo veće od kalupa, isjecite obručem, a višak sačuvajte za mrvice.

3. korak: Priprema kreme

U posudi umutite jaja, šećer, vanilin šećer i skrob. Postepeno dodajte mlijeko i kuvajte na srednjoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne u gladak krem. Sklonite sa vatre, dodajte med i dobro promiješajte. Ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen krem lagano umiješajte umućenu slatku pavlaku (po potrebi zaslađenu šećerom u prahu).

4. korak: Sastavljanje torte

Na prvu koru nanesite sloj kreme, rasporedite dio malina, pa poklopite sljedećom korom. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sav materijal. Tortu premažite kremom i sa strane i odozgo, pa pospite mrvicama od kora.

5. korak: Hlađenje

Tortu ostavite u frižideru najmanje 4 sata, a idealno preko noći, kako bi kore omekšale i upile krem.

(Stvar ukusa/Mondo)