Recept za neodoljivu Medovik tortu sa malinama: Što duže stoji to joj je ukus bolji

Po ovom receptu napravite Medovik tortu sa malinama koja će vremenom imati sve bolji ukus. Najljepša je kada odstoji više od dana.
Medovik je torta koja se ne pravi na brzinu, već se gradi sloj po sloj, strpljivo i tiho. Njegove tanke, mirisne kore omekšavaju pod bogatim, nježnim kremom i vremenom se pretvaraju u savršeno povezanu cjelinu koja se siječe lako i gotovo topi u ustima.
U ovoj verziji, klasične medene kore spajaju se sa laganim mliječnim kremom i malinama, koje mu daju diskretnu kiselkastu notu i naglašavaju prirodnu slatkoću meda.
Rezultat je torta punog, zaokruženog ukusa, istovremeno raskošna i lagana, idealna za svečane trpeze, ali i za one trenutke kada želite desert za koji će vam svi tražiti recept.
Osnovne informacije
Kuhinja: ruska
Tip jela: torta
Porcije/Količina: 8-10 parčića
Vrijeme pripreme: 1 sat
Vrijeme pečenja/hlađenje: 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: 3 sata + hlađenje preko noći
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Kore:
- 100 g šećera
- 2 jaja
- 120 g meda
- 80 g putera
- 1 kašičica sode bikarbone
- 350-400 g glatkog brašna
Fil:
- 500 ml mlijeka
- 150 g šećera
- 2 jaja
- 40 g kukuruznog skroba
- 1 kašičica vanilin šećera
- 200 g slatke pavlake
- 1-2 kašike šećera u prahu
- 30 g meda
- 450 g svježih malina
Priprema:
1. korak: Priprema kora
U šerpi na tihoj vatri otopite puter, med i šećer, miješajući dok se sve ne sjedini. Sklonite sa vatre i umiješajte sodu bikarbonu, smjesa će zapjeniti. Ostavite kratko da se prohladi, pa dodajte jaja jedno po jedno, brzo miješajući. Postepeno dodajte brašno dok ne dobijete mekano, neljepljivo tijesto. Tijesto podijelite na osam kuglica, umotajte ih u foliju i ostavite u frižideru sat, sat i po.
2. korak: Pečenje kora
Rernu zagrijte na 180 stepeni. Svaku kuglicu razvaljajte u tanak krug (prečnik 20 cm) i pecite 5–7 minuta, dok blago ne porumeni. Kore treba da ostanu svijetle i mekane. Ohladite ih potpuno prije filovanja.
Razvucite kore tako da budu malo veće od kalupa, isjecite obručem, a višak sačuvajte za mrvice.
3. korak: Priprema kreme
U posudi umutite jaja, šećer, vanilin šećer i skrob. Postepeno dodajte mlijeko i kuvajte na srednjoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne u gladak krem. Sklonite sa vatre, dodajte med i dobro promiješajte. Ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen krem lagano umiješajte umućenu slatku pavlaku (po potrebi zaslađenu šećerom u prahu).
4. korak: Sastavljanje torte
Na prvu koru nanesite sloj kreme, rasporedite dio malina, pa poklopite sljedećom korom. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sav materijal. Tortu premažite kremom i sa strane i odozgo, pa pospite mrvicama od kora.
5. korak: Hlađenje
Tortu ostavite u frižideru najmanje 4 sata, a idealno preko noći, kako bi kore omekšale i upile krem.
(Stvar ukusa/Mondo)