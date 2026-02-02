Recept za mađarske prženice: Hrskave, sočne i pune sira

Evo kako da napravite hrskave i sočne mađarske prženice koje su pune sira. Uživajte u njima dok su vruće.

Izvor: Shutterstock

Mađarske prženice su mnogo bolje od običnih. One spajaju sočnost i bogat ukus sa hrskavom, zlatnom koricom zahvaljujući siru koji se nalazi i unutra i spolja.

Odličan su izbor kada želite nešto relativno brzo, ali jako za doručak. Savršene su za lijena jutra ili utjehu poslije napornog dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: mađarska

Tip jela: doručak

Količina/Porcije: 5

Vrijeme pripreme: oko 20-30 minuta

Vrijeme prženja: 2-3 minuta po strani

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 40 minuta

Težina pripreme: laka

Sastojci:

20 kriški starog hljeba

10 kriški topljivog sira

300 g izrendanog topljivog sira

300 ml mlijeka

100 g glatkog brašna

4 jaja

ulje za prženje

1. korak: Priprema sastojaka

U dublju činiju sipajte mlijeko. U drugoj činiji dobro umutite jaja. U treću činiju sipajte brašno. U četvrtu stavite izrendani sir.

Važan savjet: Prženice nikako ne pripremajte sve unaprijed. Svaku pravite i pržite odmah, jednu po jednu, jer će hljeb previše omekšati, upiće previše ulja i raspašće se tokom prženja.

2. korak: Priprema hljeba

Svaku krišku hljeba vrlo kratko umočite u mlijeko, odmah izvadite i lagano iscijedite između dlanova. Na jednu krišku stavite parče topljivog sira, pa je preklopite drugom kriškom – kao sendvič.

3. korak: Paniranje

Pripremljeni sendvič prvo uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja, potom položite u tanjir sa rendanim sirom. Odozgo dodatno pospite malo sira da se lijepo zalijepi.

4. korak: Prženje

U tiganju dobro zagrijte ulje. Prženicu pažljivo spustite u vrelo ulje i pržite s obe strane dok ne dobije lijepu, zlatno-rumenu koricu.

5. korak: Služenje

Gotove prženice vadite na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće. Služite tople, uz jogurt ili kiselo mlijeko.

(Stil Kurir/Stvar ukusa)