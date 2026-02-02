Recept za mađarske prženice: Hrskave, sočne i pune sira

Evo kako da napravite hrskave i sočne mađarske prženice koje su pune sira. Uživajte u njima dok su vruće.
Mađarske prženice su mnogo bolje od običnih. One spajaju sočnost i bogat ukus sa hrskavom, zlatnom koricom zahvaljujući siru koji se nalazi i unutra i spolja.
Odličan su izbor kada želite nešto relativno brzo, ali jako za doručak. Savršene su za lijena jutra ili utjehu poslije napornog dana.
Osnovne informacije
Kuhinja: mađarska
Tip jela: doručak
Količina/Porcije: 5
Vrijeme pripreme: oko 20-30 minuta
Vrijeme prženja: 2-3 minuta po strani
Ukupno vrijeme pripreme: Oko 40 minuta
Težina pripreme: laka
Sastojci:
- 20 kriški starog hljeba
- 10 kriški topljivog sira
- 300 g izrendanog topljivog sira
- 300 ml mlijeka
- 100 g glatkog brašna
- 4 jaja
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema sastojaka
U dublju činiju sipajte mlijeko. U drugoj činiji dobro umutite jaja. U treću činiju sipajte brašno. U četvrtu stavite izrendani sir.
Prženice nikako ne pripremajte sve unaprijed. Svaku pravite i pržite odmah, jednu po jednu, jer će hljeb previše omekšati, upiće previše ulja i raspašće se tokom prženja.
2. korak: Priprema hljeba
Svaku krišku hljeba vrlo kratko umočite u mlijeko, odmah izvadite i lagano iscijedite između dlanova. Na jednu krišku stavite parče topljivog sira, pa je preklopite drugom kriškom – kao sendvič.
3. korak: Paniranje
Pripremljeni sendvič prvo uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja, potom položite u tanjir sa rendanim sirom. Odozgo dodatno pospite malo sira da se lijepo zalijepi.
4. korak: Prženje
U tiganju dobro zagrijte ulje. Prženicu pažljivo spustite u vrelo ulje i pržite s obe strane dok ne dobije lijepu, zlatno-rumenu koricu.
5. korak: Služenje
Gotove prženice vadite na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće. Služite tople, uz jogurt ili kiselo mlijeko.
(Stil Kurir/Stvar ukusa)