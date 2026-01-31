Recept za starinske pogačice sa čvarcima: Hrskave su, lisnate i tope se u ustima

Saznajte kako da napravite hrskave i lisnate pogačice sa čvarcima koje se tope u ustima. Samo ispratite ovaj starinski recept.

Izvor: Shutterstock

Nema ničeg ljepšeg od mirisa svježe pečenih pogačica koje podsjećaju na djetinjstvo i domaću kuhinju naših baka. Ove starinske pogačice sa čvarcima su hrskave spolja, lisnate i mekane iznutra, a svaki zalogaj se doslovno topi u ustima.

Posebno su zabavne jer se vade čašom, baš kao što su naše bake nekada radile. Priprema možda izgleda komplikovano, ali uz malo strpljenja i nekoliko trikova, uspjeće svima, čak i početnicima u kuhinji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano pecivo

Porcije/Količina: 20–25 pogačica, zavisno od veličine

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 70 minuta

Težina: Srednje zahtjevno

Sastojci:

900 g brašna

1 svježi kvasac

500 ml vode

1 čaša kisele pavlake

100 ml ulja

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

300 g masti

300 g mljevenih čvaraka ili droždine

1 žumanjce za premaz

susam ili kim za posipanje

1. korak: Priprema kvasca

U mlaku vodu dodajte so i šećer, umiješajte kvasac i ostavite nekoliko minuta da nadođe.

2. korak: Priprema tijesta

Brašno prosijte, dodajte mast, kiselu pavlaku, vodu sa nadošlim kvascem i ulje. Umijesite glatko tijesto i ostavite ga pokriveno na toplom mjestu dok se ne udvostruči.

Ključ lisnatosti: Mast treba da bude hladna dok mijesite tijesto, a tokom pečenja ona će “ispustiti” sočnost i dati karakterističnu lisnatu teksturu.

3. korak: Prvo razvijanje i premazivanje

Razvijte tijesto oklagijom u krug. Premažite vodom, preklopite jedan kraj preko drugog, ponovo premažite i presavite još jednom. Ostavite tijesto da se odmori nekoliko minuta.

4. korak: Priprema čvaraka

Ako koristite čvarke, sameljite ih ili sitno isjeckajte. Za još bolji, tradicionalniji ukus možete koristiti droždinu.

5. korak: Složeno filovanje

Ponovo razvijte tijesto, premažite čvarcima, presavijte na pola, premažite čvarcima i presavijte još jednom. Ostavite da se tijesto odmori prije sječenja.

Čvarci ili droždina? Droždina pogačicama daje blagi, prodimljeni ukus, dok mljeveni čvarci stvaraju vazdušnije slojeve. Za najbolji rezultat koristite kombinaciju oba.

6. korak: Sječenje i oblikovanje

Razvijte tijesto u tanji sloj i čašom vadite okrugle pogačice.

7. korak: Premazivanje i pečenje

Svaku pogačicu premažite žumanjcem, po želji pospite susamom ili kimom. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

