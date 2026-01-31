Recept za starinske pogačice sa čvarcima: Hrskave su, lisnate i tope se u ustima

Saznajte kako da napravite hrskave i lisnate pogačice sa čvarcima koje se tope u ustima. Samo ispratite ovaj starinski recept.
Nema ničeg ljepšeg od mirisa svježe pečenih pogačica koje podsjećaju na djetinjstvo i domaću kuhinju naših baka. Ove starinske pogačice sa čvarcima su hrskave spolja, lisnate i mekane iznutra, a svaki zalogaj se doslovno topi u ustima.
Posebno su zabavne jer se vade čašom, baš kao što su naše bake nekada radile. Priprema možda izgleda komplikovano, ali uz malo strpljenja i nekoliko trikova, uspjeće svima, čak i početnicima u kuhinji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo
Porcije/Količina: 20–25 pogačica, zavisno od veličine
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 70 minuta
Težina: Srednje zahtjevno
Sastojci:
- 900 g brašna
- 1 svježi kvasac
- 500 ml vode
- 1 čaša kisele pavlake
- 100 ml ulja
- 2 kašičice soli
- 1 kašičica šećera
- 300 g masti
- 300 g mljevenih čvaraka ili droždine
- 1 žumanjce za premaz
- susam ili kim za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema kvasca
U mlaku vodu dodajte so i šećer, umiješajte kvasac i ostavite nekoliko minuta da nadođe.
2. korak: Priprema tijesta
Brašno prosijte, dodajte mast, kiselu pavlaku, vodu sa nadošlim kvascem i ulje. Umijesite glatko tijesto i ostavite ga pokriveno na toplom mjestu dok se ne udvostruči.
Mast treba da bude hladna dok mijesite tijesto, a tokom pečenja ona će “ispustiti” sočnost i dati karakterističnu lisnatu teksturu.
3. korak: Prvo razvijanje i premazivanje
Razvijte tijesto oklagijom u krug. Premažite vodom, preklopite jedan kraj preko drugog, ponovo premažite i presavite još jednom. Ostavite tijesto da se odmori nekoliko minuta.
4. korak: Priprema čvaraka
Ako koristite čvarke, sameljite ih ili sitno isjeckajte. Za još bolji, tradicionalniji ukus možete koristiti droždinu.
5. korak: Složeno filovanje
Ponovo razvijte tijesto, premažite čvarcima, presavijte na pola, premažite čvarcima i presavijte još jednom. Ostavite da se tijesto odmori prije sječenja.
Droždina pogačicama daje blagi, prodimljeni ukus, dok mljeveni čvarci stvaraju vazdušnije slojeve. Za najbolji rezultat koristite kombinaciju oba.
6. korak: Sječenje i oblikovanje
Razvijte tijesto u tanji sloj i čašom vadite okrugle pogačice.
7. korak: Premazivanje i pečenje
Svaku pogačicu premažite žumanjcem, po želji pospite susamom ili kimom. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
(Stvar ukusa/Mondo)