Brzinske njoke u kremastom sosu: Jednostavno rješenje za dane kada nemate ideja

Kada nemate ideju šta da spremate za ručak ili večeru, sjetite se ovog recepta za brzinske njoke u kremastom sosu.

Izvor: Printscreen/YT/Life As A Strawberry

Kad se vratite sa posla, umorni i gladni, ideja o pripremi ručka sigurno vam djeluje kao noćna mora. Upravo zato su brzinske, a opet hranljive i zasitne kombinacije pravi spas.

Njoke u kremastom sosu sa piletinom i spanaćem spajaju sve što vam treba za kompletan obrok: meko tijesto koje upija sos, sočnu piletinu koja obezbjeđuje proteine i povrće koje dodaje svježinu i nutritivnu vrijednost.

Ovaj obrok je savršen balans između praktičnosti i ukusa, priprema traje svega pola sata, a efekat na tanjiru je maksimalan: kremast, bogat i zadovoljavajući ručak ili večera koja grije i tijelo i dušu. Bilo da pravite nešto brzo za sebe ili želite da nahranite porodicu, ovaj recept je pravi izbor za sve.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: tjestenina

Porcije/Količina: 3-4 porcije

Vrijeme pripreme: 10-15 minuta

Vrijeme kuvanja: 20-25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30-40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

400 g njoka

400 g pilećeg bijelog mesa

250 ml neutralne pavlake za kuvanje

300 g zaleđenog spanaća

1 glavica crnog luka

3 čena bijelog luka

So i biber po ukusu

Maslinovo ulje ili maslac za dinstanje

Priprema:

1. korak: Kuvanje njoka

Skuvajte njoke u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Kada budu gotovi, procijedite ih i ostavite sa strane.

Savjet za bolji ukus: Prije dodavanja pavlake, ubacite šaku rendanog parmezana u sos dok krčka na tihoj vatri.

2. korak: Priprema sosa

U velikom tiganju zagrijte malo maslinovog ulja ili maslaca. Prodinstajte sitno sjeckan crni i bijeli luk dok ne postanu staklasti i mirisni. Dodajte piletinu isječenu na kockice ili trakice i dinstajte 15 minuta, povremeno miješajući, dok meso ne postane mekano i blago zlatno. Ubacite zaleđeni spanać i dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.

3. korak: Dodavanje pavlake

Sipajte neutralnu pavlaku za kuvanje i sve zajedno krčkajte na laganoj vatri 5 minuta, dok se sos ne zgusne i sve se lijepo sjedini.

4. korak: Služenje

Na kraju dodajte skuvane njoke, nježno promiješajte da se oblože sosom i poslužite toplo.

(Stil Kurir)