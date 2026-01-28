Brzinske njoke u kremastom sosu: Jednostavno rješenje za dane kada nemate ideja

Kada nemate ideju šta da spremate za ručak ili večeru, sjetite se ovog recepta za brzinske njoke u kremastom sosu.
Kad se vratite sa posla, umorni i gladni, ideja o pripremi ručka sigurno vam djeluje kao noćna mora. Upravo zato su brzinske, a opet hranljive i zasitne kombinacije pravi spas.
Njoke u kremastom sosu sa piletinom i spanaćem spajaju sve što vam treba za kompletan obrok: meko tijesto koje upija sos, sočnu piletinu koja obezbjeđuje proteine i povrće koje dodaje svježinu i nutritivnu vrijednost.
Ovaj obrok je savršen balans između praktičnosti i ukusa, priprema traje svega pola sata, a efekat na tanjiru je maksimalan: kremast, bogat i zadovoljavajući ručak ili večera koja grije i tijelo i dušu. Bilo da pravite nešto brzo za sebe ili želite da nahranite porodicu, ovaj recept je pravi izbor za sve.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: tjestenina
Porcije/Količina: 3-4 porcije
Vrijeme pripreme: 10-15 minuta
Vrijeme kuvanja: 20-25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30-40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 400 g njoka
- 400 g pilećeg bijelog mesa
- 250 ml neutralne pavlake za kuvanje
- 300 g zaleđenog spanaća
- 1 glavica crnog luka
- 3 čena bijelog luka
- So i biber po ukusu
- Maslinovo ulje ili maslac za dinstanje
Priprema:
1. korak: Kuvanje njoka
Skuvajte njoke u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Kada budu gotovi, procijedite ih i ostavite sa strane.
Prije dodavanja pavlake, ubacite šaku rendanog parmezana u sos dok krčka na tihoj vatri.
2. korak: Priprema sosa
U velikom tiganju zagrijte malo maslinovog ulja ili maslaca. Prodinstajte sitno sjeckan crni i bijeli luk dok ne postanu staklasti i mirisni. Dodajte piletinu isječenu na kockice ili trakice i dinstajte 15 minuta, povremeno miješajući, dok meso ne postane mekano i blago zlatno. Ubacite zaleđeni spanać i dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.
3. korak: Dodavanje pavlake
Sipajte neutralnu pavlaku za kuvanje i sve zajedno krčkajte na laganoj vatri 5 minuta, dok se sos ne zgusne i sve se lijepo sjedini.
4. korak: Služenje
Na kraju dodajte skuvane njoke, nježno promiješajte da se oblože sosom i poslužite toplo.