Valdorf salata sa kiselim jabukama i orasima: Odličan lagani obrok

Evo kako da napravite valdorf salatu koja je odlična kao lagani obrok poslije praznika. Poseban ukus i teksturu daju joj kisele jabuke i orasi.

Valdorf salata je jedna od onih salata koje će vas osvojiti svojom jednostavnošću i savršenim balansom ukusa.

Hrskave jabuke, grožđe, orasi i kremasti dresing čine je idealnim izborom kako za lagani obrok, tako i kao elegantan prilog uz ručak ili svečanu trpezu.

Osvježavajuća, brza za pripremu i puna tekstura, ova salata je pravi dokaz da od nekoliko pažljivo odabranih sastojaka može nastati izuzetno ukusno jelo.

Osnovne informacije

Kuhinja: američka

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 2-4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 4 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

50 g oraha

2 kisele jabuke

Sok od 1 limuna

100 g majoneza

2 pune kašike pavlake

pola kašike senfa

100 g crvenog grožđa (može i suvo)

3 stabljike celera

1 zelena salata

Priprema:

1. korak: Priprema oraha

Na suvom tiganju, na srednje jakoj vatri, kratko propržite orahe 3-4 minuta, dok ne zamirišu i blago ne porumene. Sklonite sa vatre i ostavite da se ohlade, pa ih grubo iseckajte.

2. korak: Priprema sastojaka

Jabuke isjeckajte na kockice i odmah ih poprskajte sa malo limunovog soka kako ne bi potamnile. Grožđe, ako koristite svježe, prepolovite, a celer sitno isjeckajte.

Dodatni savjeti: - Ako ne volite grožđe možete ga zamijeniti brusnicama ili ga skroz izostaviti. - Za više proteina, možete dodati grilovano pileće meso.

3. korak: Dresing

U većoj činiji pomiješajte majonez, pavlaku, senf i ostatak limunovog soka. Posolite i pobiberite po ukusu i dobro sjedinite dok ne dobijete gladak, kremast dresing.

4. korak: Spajanje salate

U činiju sa dresingom dodajte jabuke, grožđe i celer, pa lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili.

5. korak: Serviranje

Listove zelene salate poređajte na tanjir ili činiju za serviranje, preko rasporedite pripremljenu smjesu, a zatim pospite pečenim orasima. Poslužite odmah ili blago rashlađeno.