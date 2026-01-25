Valdorf salata sa kiselim jabukama i orasima: Odličan lagani obrok

Evo kako da napravite valdorf salatu koja je odlična kao lagani obrok poslije praznika. Poseban ukus i teksturu daju joj kisele jabuke i orasi.
Valdorf salata je jedna od onih salata koje će vas osvojiti svojom jednostavnošću i savršenim balansom ukusa.
Hrskave jabuke, grožđe, orasi i kremasti dresing čine je idealnim izborom kako za lagani obrok, tako i kao elegantan prilog uz ručak ili svečanu trpezu.
Osvježavajuća, brza za pripremu i puna tekstura, ova salata je pravi dokaz da od nekoliko pažljivo odabranih sastojaka može nastati izuzetno ukusno jelo.
Osnovne informacije
Kuhinja: američka
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 2-4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 4 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 50 g oraha
- 2 kisele jabuke
- Sok od 1 limuna
- 100 g majoneza
- 2 pune kašike pavlake
- pola kašike senfa
- 100 g crvenog grožđa (može i suvo)
- 3 stabljike celera
- 1 zelena salata
Priprema:
1. korak: Priprema oraha
Na suvom tiganju, na srednje jakoj vatri, kratko propržite orahe 3-4 minuta, dok ne zamirišu i blago ne porumene. Sklonite sa vatre i ostavite da se ohlade, pa ih grubo iseckajte.
2. korak: Priprema sastojaka
Jabuke isjeckajte na kockice i odmah ih poprskajte sa malo limunovog soka kako ne bi potamnile. Grožđe, ako koristite svježe, prepolovite, a celer sitno isjeckajte.
- Ako ne volite grožđe možete ga zamijeniti brusnicama ili ga skroz izostaviti.
- Za više proteina, možete dodati grilovano pileće meso.
3. korak: Dresing
U većoj činiji pomiješajte majonez, pavlaku, senf i ostatak limunovog soka. Posolite i pobiberite po ukusu i dobro sjedinite dok ne dobijete gladak, kremast dresing.
4. korak: Spajanje salate
U činiju sa dresingom dodajte jabuke, grožđe i celer, pa lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili.
5. korak: Serviranje
Listove zelene salate poređajte na tanjir ili činiju za serviranje, preko rasporedite pripremljenu smjesu, a zatim pospite pečenim orasima. Poslužite odmah ili blago rashlađeno.