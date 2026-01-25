logo
Valdorf salata sa kiselim jabukama i orasima: Odličan lagani obrok

Valdorf salata sa kiselim jabukama i orasima: Odličan lagani obrok

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Evo kako da napravite valdorf salatu koja je odlična kao lagani obrok poslije praznika. Poseban ukus i teksturu daju joj kisele jabuke i orasi.

recep za valdorf salatu Izvor: Shutterstock

Valdorf salata je jedna od onih salata koje će vas osvojiti svojom jednostavnošću i savršenim balansom ukusa.

Hrskave jabuke, grožđe, orasi i kremasti dresing čine je idealnim izborom kako za lagani obrok, tako i kao elegantan prilog uz ručak ili svečanu trpezu.

Osvježavajuća, brza za pripremu i puna tekstura, ova salata je pravi dokaz da od nekoliko pažljivo odabranih sastojaka može nastati izuzetno ukusno jelo.

Osnovne informacije

Kuhinja: američka

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 2-4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 4 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 50 g oraha
  • 2 kisele jabuke
  • Sok od 1 limuna
  • 100 g majoneza
  • 2 pune kašike pavlake
  • pola kašike senfa
  • 100 g crvenog grožđa (može i suvo)
  • 3 stabljike celera
  • 1 zelena salata

Priprema:

1. korak: Priprema oraha

Na suvom tiganju, na srednje jakoj vatri, kratko propržite orahe 3-4 minuta, dok ne zamirišu i blago ne porumene. Sklonite sa vatre i ostavite da se ohlade, pa ih grubo iseckajte.

2. korak: Priprema sastojaka

Jabuke isjeckajte na kockice i odmah ih poprskajte sa malo limunovog soka kako ne bi potamnile. Grožđe, ako koristite svježe, prepolovite, a celer sitno isjeckajte.

Dodatni savjeti:

- Ako ne volite grožđe možete ga zamijeniti brusnicama ili ga skroz izostaviti.

- Za više proteina, možete dodati grilovano pileće meso.

 3. korak: Dresing

U većoj činiji pomiješajte majonez, pavlaku, senf i ostatak limunovog soka. Posolite i pobiberite po ukusu i dobro sjedinite dok ne dobijete gladak, kremast dresing.

4. korak: Spajanje salate

U činiju sa dresingom dodajte jabuke, grožđe i celer, pa lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili.

5. korak: Serviranje

Listove zelene salate poređajte na tanjir ili činiju za serviranje, preko rasporedite pripremljenu smjesu, a zatim pospite pečenim orasima. Poslužite odmah ili blago rashlađeno.

