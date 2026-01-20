Lisnati štapići sa bijelim lukom i origanom: Super kao grickalica ili predjelo u posljednji čas

Naučite kako da napravite super grickalicu ili predjelo u posljednji čas, po ovom receptu za lisnate štapiće sa bijelim lukom i origanom.
Lisnati štapići sa bijelim lukom su jednostavan, brz i neodoljiv zalogaj koji će osvojiti sve vaše goste. Super su kao predjelo, užina uz čaj ili kafu, ali i kao dodatak na slavskim trpezama ili porodičnim okupljanjima.
Njihova hrskavost i aromatični miris bijelog luka i origana čine ih gotovo nemogućim za ignorisanje, a priprema traje samo nekoliko minuta. Ovi štapići su odlična alternativa klasičnim grickalicama jer su domaći i možete kontrolisati količinu soli i masnoće.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: predjelo/grickalica
Porcije/Količina: 15–20 štapića
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 15–20 minuta
Vrijeme hlađenja: 5 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 pakovanje lisnatog tijesta
- 50 g margarina ili putera
- 1 kašičica origana
- 1 kašičica bijelog luka u granulama
- Prstohvat soli
- 1 žumanjce (za premaz)
- Susam (po želji, za posipanje)
Priprema:
1. korak: Priprema premaza
Otopite margarin ili puter u maloj šerpici ili mikrovalnoj. Dodajte origano, bijeli luk u granulama i prstohvat soli. Dobro promiješajte da se sastojci sjedine.
Možete koristiti svjež bijeli luk isjeckan na sitno, dodajte ga u margarin neposredno prije premazivanja tijesta.
2. korak: Sječenje i uvijanje
Lisnato tijesto razvucite na radnoj površini. Premažite ga pripremljenom maslacom sa začinima. Preklopite tijesto na pola. Tijesto isjecite na trakice širine oko 1–2 cm. Svaku trakicu uvijte u spiralu i stavite na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite svaki štapić žumanjcetom i pospite susamom po želji.
3. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15–20 minuta, dok štapići ne dobiju zlatno-smeđu, hrskavu koricu.
4. korak: Hlađenje i serviranje
Ostavite štapiće da se malo prohlade prije posluženja. Savršeni su topli, ali i kada se potpuno ohlade ostaju hrskavi.
(Stvar ukusa/Mondo)