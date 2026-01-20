Lisnati štapići sa bijelim lukom i origanom: Super kao grickalica ili predjelo u posljednji čas

Naučite kako da napravite super grickalicu ili predjelo u posljednji čas, po ovom receptu za lisnate štapiće sa bijelim lukom i origanom.

Izvor: Shutterstock

Lisnati štapići sa bijelim lukom su jednostavan, brz i neodoljiv zalogaj koji će osvojiti sve vaše goste. Super su kao predjelo, užina uz čaj ili kafu, ali i kao dodatak na slavskim trpezama ili porodičnim okupljanjima.

Njihova hrskavost i aromatični miris bijelog luka i origana čine ih gotovo nemogućim za ignorisanje, a priprema traje samo nekoliko minuta. Ovi štapići su odlična alternativa klasičnim grickalicama jer su domaći i možete kontrolisati količinu soli i masnoće.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: predjelo/grickalica

Porcije/Količina: 15–20 štapića

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Vrijeme hlađenja: 5 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 pakovanje lisnatog tijesta

50 g margarina ili putera

1 kašičica origana

1 kašičica bijelog luka u granulama

Prstohvat soli

1 žumanjce (za premaz)

Susam (po želji, za posipanje)

1. korak: Priprema premaza

Otopite margarin ili puter u maloj šerpici ili mikrovalnoj. Dodajte origano, bijeli luk u granulama i prstohvat soli. Dobro promiješajte da se sastojci sjedine.

Umjesto bijelog luka u granulama Možete koristiti svjež bijeli luk isjeckan na sitno, dodajte ga u margarin neposredno prije premazivanja tijesta.

2. korak: Sječenje i uvijanje

Lisnato tijesto razvucite na radnoj površini. Premažite ga pripremljenom maslacom sa začinima. Preklopite tijesto na pola. Tijesto isjecite na trakice širine oko 1–2 cm. Svaku trakicu uvijte u spiralu i stavite na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite svaki štapić žumanjcetom i pospite susamom po želji.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15–20 minuta, dok štapići ne dobiju zlatno-smeđu, hrskavu koricu.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Ostavite štapiće da se malo prohlade prije posluženja. Savršeni su topli, ali i kada se potpuno ohlade ostaju hrskavi.

(Stvar ukusa/Mondo)