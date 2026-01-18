logo
Kajzeršmarn ili carski drobljenac: Tradicionalne austrijske mrvljene palačinke za kojima su mreže poludjele

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da napravite tradicionalne austrijske mrvljene palačinke za kojima su mreže poludjele, po ovom originalnom receptu.

Kajzeršmarn ili carski drobljenac recept Izvor: Shutterstock

Ako pratite društvene mreže, vjerovatno ste već vidjeli ovu raskošnu, pahuljastu poslasticu koja osvaja izgledom i ukusom. Carski drobljenac, poznat i kao kajzeršmarn (Kaiserschmarren), trenutno je hit među ljubiteljima slatkiša.

Mekani komadići debele palačinke, karamelizovani šećer i sočno suvo grožđe čine ga neodoljivim. Savršen je kao desert poslije ručka ili kao slatki doručak, a uz džem od šljiva ili bobičastog voća postaje prava mala gozba.

Osnovne informacije

Kuhinja: austrijska

Tip jela: desert

Porcije: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme pečenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: Srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 100 g suvog grožđa
  • 2 kašike ruma
  • 4 jaja
  • 200 ml mlijeka
  • 150 g brašna
  • 1 kašičica rendane limunove kore
  • 1 kašika vanilin šećera
  • 50 g kristal šećera
  • Prstohvat soli
  • 50 g maslaca
  • Šećer za posipanje
  • Po želji: prah šećer i cimet
  • Za posluženje: džem od šljiva ili bobičasto voće

Priprema:

1. korak: Natapanje grožđa

Suvo grožđe stavite u činiju i prelijte rumom. Ostavite da odstoji 15 minuta, dok upija aromu.

2. korak: Priprema tijesta

Odvojite bjelanca od žumanjaca. U većoj činiji umutite žumanjca sa mlijekom i prosijanim brašnom. Dodajte rendanu limunovu koru i vanilin šećer i sjedinite u glatko, ujednačeno tijesto.

3. korak: Mućenje bjelanaca

Bjelanca umutite sa kristal šećerom i prstohvatom soli dok ne dobijete čvrst snijeg. Pažljivo ih umiješajte u tijesto da ostane vazdušasto.
U galeriji pogledajte kako tijesto treba da izgleda.

4. korak: Pečenje

Zagrijte maslac u velikom tiganju koji može u rernu. Sipajte tijesto i pospite natopljeno grožđe i malo kristal šećera odgore. Pecite 4–5 minuta dok donja strana ne postane zlatno-smeđa.

5. korak: Drobljenje i karamelizacija

Pomoću dvije viljuške ili kuhinjskih lopatica, tijesto pažljivo podijelite na četvrtine kako biste ga okrenuli. Pospite sa još malo šećera, pa usitnite četvrtine na sitne komade i ostavite ih da se lagano karamelizuju na vatri 2–3 minuta, uz povremeno miješanje da šećer ne zagori.

6. korak: Serviranje

Prebacite karamelizovane komade na tanjir, pospite prah šećerom i po želji cimetom. Poslužite uz kompot od šljiva, bobičasto voće, voćni sos ili šlag. Drobljenac je najbolji dok je topao i vazdušast.

(Stvar ukusa/Mondo) 

