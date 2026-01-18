Saznajte kako da napravite tradicionalne austrijske mrvljene palačinke za kojima su mreže poludjele, po ovom originalnom receptu.
Ako pratite društvene mreže, vjerovatno ste već vidjeli ovu raskošnu, pahuljastu poslasticu koja osvaja izgledom i ukusom. Carski drobljenac, poznat i kao kajzeršmarn (Kaiserschmarren), trenutno je hit među ljubiteljima slatkiša.
Mekani komadići debele palačinke, karamelizovani šećer i sočno suvo grožđe čine ga neodoljivim. Savršen je kao desert poslije ručka ili kao slatki doručak, a uz džem od šljiva ili bobičastog voća postaje prava mala gozba.
Osnovne informacije
Kuhinja: austrijska
Tip jela: desert
Porcije: 4 osobe
Vrijeme pripreme: 45 minuta
Vrijeme pečenja: 10–15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: Srednje zahtjevno
Sastojci:
- 100 g suvog grožđa
- 2 kašike ruma
- 4 jaja
- 200 ml mlijeka
- 150 g brašna
- 1 kašičica rendane limunove kore
- 1 kašika vanilin šećera
- 50 g kristal šećera
- Prstohvat soli
- 50 g maslaca
- Šećer za posipanje
- Po želji: prah šećer i cimet
- Za posluženje: džem od šljiva ili bobičasto voće
Priprema:
1. korak: Natapanje grožđa
Suvo grožđe stavite u činiju i prelijte rumom. Ostavite da odstoji 15 minuta, dok upija aromu.
2. korak: Priprema tijesta
Odvojite bjelanca od žumanjaca. U većoj činiji umutite žumanjca sa mlijekom i prosijanim brašnom. Dodajte rendanu limunovu koru i vanilin šećer i sjedinite u glatko, ujednačeno tijesto.
3. korak: Mućenje bjelanaca
Bjelanca umutite sa kristal šećerom i prstohvatom soli dok ne dobijete čvrst snijeg. Pažljivo ih umiješajte u tijesto da ostane vazdušasto.
U galeriji pogledajte kako tijesto treba da izgleda.
Kajzeršmarn ili carski drobljenac: Tradicionalne austrijske mrvljene palačinke za kojima su mreže poludjele
Kako treba da izgleda smesa pre pečenja
Smesa za kajzeršmarn se u tiganju deli na četiri dela
Pažljivo okrećite da se kajzeršmarn ne raspadne ili sklizne sa špatule
Nakon okretanja smese, pospite je šećerom i krenite da je usitnjavate kako bi ste dobili dobrenjac
Kajzeršmarn ili carski drobljenac
4. korak: Pečenje
Zagrijte maslac u velikom tiganju koji može u rernu. Sipajte tijesto i pospite natopljeno grožđe i malo kristal šećera odgore. Pecite 4–5 minuta dok donja strana ne postane zlatno-smeđa.
5. korak: Drobljenje i karamelizacija
Pomoću dvije viljuške ili kuhinjskih lopatica, tijesto pažljivo podijelite na četvrtine kako biste ga okrenuli. Pospite sa još malo šećera, pa usitnite četvrtine na sitne komade i ostavite ih da se lagano karamelizuju na vatri 2–3 minuta, uz povremeno miješanje da šećer ne zagori.
6. korak: Serviranje
Prebacite karamelizovane komade na tanjir, pospite prah šećerom i po želji cimetom. Poslužite uz kompot od šljiva, bobičasto voće, voćni sos ili šlag. Drobljenac je najbolji dok je topao i vazdušast.
(Stvar ukusa/Mondo)