Kako se prave italijanske braciole: Rolovane juneće šnicle u aromatičnom sosu od paradajza

Napravite braciole, rolovane juneće šnicle u aromatičnom sosu od paradajza po italijanskom receptu.
Braciole su starinsko italijansko jelo koje očarava svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Sočne šnicle junećeg mesa pune se pršutom i aromatičnom mješavinom sireva, a potom se polako krčkaju u sosu od crnog vina, paradajza i začinskog bilja.
Izgledom podsjećaju na ćevape, ali ukus je potpuno drugačiji - sofisticiran i pun, idealan za nedjeljni ručak ili specijalnu priliku. Poslužene uz pire krompir ili svježu salatu, braciole su jelo koje uspijeva svima i garantuje zadovoljstvo za cjelokupnu porodicu.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja: 90–120 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 do 2,5 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 4 juneće šnicle
- 8 čenova bijelog luka
- 1 veza peršuna
- 60 g parmezana
- 90 g tvrdog sira (npr. gauda ili edamer)
- 2 kašike prezli
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 crni luk
- 1 šolja crvenog vina
- 2 šolje goveđeg bujona
- 2 konzerve sjeckanog pelata
- 2 kašičice sušenog origana
- 1/2 kašičice sušenog timijana
- 2–3 lovorova lista
- šaka svježeg bosiljka
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema punjenja
U manjoj posudi pomiješajte prezle, kašiku maslinovog ulja, rendani tvrdi sir, parmezan, 2 mljevena čena bijelog luka, kašičicu sušenog origana i sitno sjeckani peršun. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.
2. korak: Priprema mesa
Šnicle pokrijte providnom folijom i izlupajte tučkom za meso. Skinite foliju, posolite i pobiberite po ukusu.
Pre nego što šnicle izlupate i punite, možete ih kratko marinirati u mešavini maslinovog ulja, belog luka, origana i malo limunovog soka oko 30 minuta. To će mesu dati dodatnu aromu i sočnost.
3. korak: Punjenje i motanje
Na svaku šniclu rasporedite pripremljenu smjesu sa sirom i prezlama. Pažljivo urolajte i pričvrstite čačkalicom ili kuhinjskim koncem.
4. korak: Prženje braciola
U šerpi ili dubljem tiganju zagrijte kašiku maslinovog ulja i propržite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite meso i ostavite sa strane.
5. korak: Priprema sosa
U istu posudu dodajte sitno sjeckani crni luk i preostale čenove bijelog luka (mljevene ili sitno sjeckane). Dodajte kašičicu origana i timijan. Pržite dok luk ne omekša, pa sipajte vino, goveđi bujon i pelat. Posolite i pobiberite po ukusu, dodajte lovorova lista. Pripremu u koracima pogledajte u galeriji ispod.
Kako se prave italijanske braciole: Rolovane juneće šnicle u aromatičnom sosu od paradajza
Priprema smese za punjenje braciola
Omekšavanje junećih šnicli za braciole tučkom za meso
Punjenje junećih šnicli smesom od sira i prezli
Oblikovanje rolnica za braciole od junećih šnicli
Prženje rolnica od mesa na ulju u tiganju
Krčkanje braciola u paradajz sosu
6. korak: Kuvanje braciola u sosu
Vratite braciole u sos, promiješajte, poklopite i kuvajte na srednje niskoj temperaturi sat i po-dva minuta dok meso ne postane mekano i sočno.
7. korak: Završavanje
Pred serviranje pospite svežim sjeckanim bosiljkom i uklonite čačkalice.