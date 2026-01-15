Kako se prave italijanske braciole: Rolovane juneće šnicle u aromatičnom sosu od paradajza

Napravite braciole, rolovane juneće šnicle u aromatičnom sosu od paradajza po italijanskom receptu.

Izvor: Shutterstock

Braciole su starinsko italijansko jelo koje očarava svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Sočne šnicle junećeg mesa pune se pršutom i aromatičnom mješavinom sireva, a potom se polako krčkaju u sosu od crnog vina, paradajza i začinskog bilja.

Izgledom podsjećaju na ćevape, ali ukus je potpuno drugačiji - sofisticiran i pun, idealan za nedjeljni ručak ili specijalnu priliku. Poslužene uz pire krompir ili svježu salatu, braciole su jelo koje uspijeva svima i garantuje zadovoljstvo za cjelokupnu porodicu.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 90–120 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 do 2,5 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

4 juneće šnicle

8 čenova bijelog luka

1 veza peršuna

60 g parmezana

90 g tvrdog sira (npr. gauda ili edamer)

2 kašike prezli

2 kašike maslinovog ulja

1 crni luk

1 šolja crvenog vina

2 šolje goveđeg bujona

2 konzerve sjeckanog pelata

2 kašičice sušenog origana

1/2 kašičice sušenog timijana

2–3 lovorova lista

šaka svježeg bosiljka

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema punjenja

U manjoj posudi pomiješajte prezle, kašiku maslinovog ulja, rendani tvrdi sir, parmezan, 2 mljevena čena bijelog luka, kašičicu sušenog origana i sitno sjeckani peršun. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.

2. korak: Priprema mesa

Šnicle pokrijte providnom folijom i izlupajte tučkom za meso. Skinite foliju, posolite i pobiberite po ukusu.

Mariniranje mesa Pre nego što šnicle izlupate i punite, možete ih kratko marinirati u mešavini maslinovog ulja, belog luka, origana i malo limunovog soka oko 30 minuta. To će mesu dati dodatnu aromu i sočnost.

3. korak: Punjenje i motanje

Na svaku šniclu rasporedite pripremljenu smjesu sa sirom i prezlama. Pažljivo urolajte i pričvrstite čačkalicom ili kuhinjskim koncem.

4. korak: Prženje braciola

U šerpi ili dubljem tiganju zagrijte kašiku maslinovog ulja i propržite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite meso i ostavite sa strane.

5. korak: Priprema sosa

U istu posudu dodajte sitno sjeckani crni luk i preostale čenove bijelog luka (mljevene ili sitno sjeckane). Dodajte kašičicu origana i timijan. Pržite dok luk ne omekša, pa sipajte vino, goveđi bujon i pelat. Posolite i pobiberite po ukusu, dodajte lovorova lista. Pripremu u koracima pogledajte u galeriji ispod.

6. korak: Kuvanje braciola u sosu

Vratite braciole u sos, promiješajte, poklopite i kuvajte na srednje niskoj temperaturi sat i po-dva minuta dok meso ne postane mekano i sočno.

7. korak: Završavanje

Pred serviranje pospite svežim sjeckanim bosiljkom i uklonite čačkalice.