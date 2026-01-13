logo
Ljuta goveđa čorba: Super za oporavak od prazničnog krkanja, ali i za jačanje imuniteta

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako da spremite ljutu goveđu čorbu koja je super za jačanje imuniteta, ali i oporavak od prazničnog prejedanja.

Ljuta goveđa čorba recept Izvor: Shutterstock

Ljuta goveđa čorba je prava melem za organizam, odlična za oporavak nakon prazničnog prejedanja, ali i kada želite da ublažite simptome prehlade.

Bogat ukus govedine savršeno se spaja sa ljutinom paprike, dok svježe povrće i paradajz čine supu osvježavajućom i laganom za varenje.

Svaka kašika pruža harmoniju tekstura i ukusa, meso koje se topi u ustima i začinjena tečnost koja grije i revitalizuje.

Idealna za sve koji žele obilan, ukusan i zdrav obrok koji stimuliše imunitet i grije tijelo, a pritom je jednostavna za pripremu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4–6 osoba

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 60–90 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 75–105 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 500 g goveđeg mesa, isječenog na male kockice
  • 1 veliki crni luk, sitno sjeckan
  • 2 šargarepe, tanko isječene
  • 200 ml pasiranog paradajza
  • 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
  • 1 kašika ljute tucane paprike ili po ukusu
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • pola kašičice svježe mljevenog crnog bibera
  • 1 kašičica mljevenog kima
  • 1 litar bistre goveđe supe(ili vruće vode)
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 vezica svježeg peršuna, sjeckanog (za serviranje)
  • 1 limun, za cijeđenje prije serviranja (po želji)

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

U velikoj šerpi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte goveđe meso i propržite sa svih strana dok ne dobije laganu koricu. Izvadite meso na tanjir i ostavite sa strane.

2. korak: Povrće i začini

U istom loncu propržite luk, bijeli luk i šargarepu 5–7 minuta dok ne omekšaju i zamirišu. Dodajte ljutu tucanu, dimljenu papriku, biber i kim. Miješajte minut-dva da začini puste aromu.

3. korak: Spajanje supa

Dodajte pasirani paradajz, proprženo meso i goveđu supu u šerpu. Sve prokuvajte, a zatim smanjite vatru i krčkajte 60-90 minuta dok meso ne omekša i supa ne postane aromatična.

Govedina koja se topi u ustima
Izvor: prt scr / yt / Natashas Kitchen

4. korak: Finalno začinjavanje

Probajte čorbu i po potrebi dodajte so, više ljute paprike ili bibera za jači ukus.

5. korak: Serviranje

Sipajte vruću supu u činije, pospite svježim peršunom i dodajte nekoliko kapi limuna za osvježavajuću završnicu.

(Lepa i srećna/Mondo) 

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

