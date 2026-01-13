Ljuta goveđa čorba: Super za oporavak od prazničnog krkanja, ali i za jačanje imuniteta

Otkrijte kako da spremite ljutu goveđu čorbu koja je super za jačanje imuniteta, ali i oporavak od prazničnog prejedanja.
Ljuta goveđa čorba je prava melem za organizam, odlična za oporavak nakon prazničnog prejedanja, ali i kada želite da ublažite simptome prehlade.
Bogat ukus govedine savršeno se spaja sa ljutinom paprike, dok svježe povrće i paradajz čine supu osvježavajućom i laganom za varenje.
Svaka kašika pruža harmoniju tekstura i ukusa, meso koje se topi u ustima i začinjena tečnost koja grije i revitalizuje.
Idealna za sve koji žele obilan, ukusan i zdrav obrok koji stimuliše imunitet i grije tijelo, a pritom je jednostavna za pripremu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4–6 osoba
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 60–90 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 75–105 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 500 g goveđeg mesa, isječenog na male kockice
- 1 veliki crni luk, sitno sjeckan
- 2 šargarepe, tanko isječene
- 200 ml pasiranog paradajza
- 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
- 1 kašika ljute tucane paprike ili po ukusu
- 1 kašičica dimljene paprike
- pola kašičice svježe mljevenog crnog bibera
- 1 kašičica mljevenog kima
- 1 litar bistre goveđe supe(ili vruće vode)
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 vezica svježeg peršuna, sjeckanog (za serviranje)
- 1 limun, za cijeđenje prije serviranja (po želji)
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
U velikoj šerpi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte goveđe meso i propržite sa svih strana dok ne dobije laganu koricu. Izvadite meso na tanjir i ostavite sa strane.
2. korak: Povrće i začini
U istom loncu propržite luk, bijeli luk i šargarepu 5–7 minuta dok ne omekšaju i zamirišu. Dodajte ljutu tucanu, dimljenu papriku, biber i kim. Miješajte minut-dva da začini puste aromu.
3. korak: Spajanje supa
Dodajte pasirani paradajz, proprženo meso i goveđu supu u šerpu. Sve prokuvajte, a zatim smanjite vatru i krčkajte 60-90 minuta dok meso ne omekša i supa ne postane aromatična.
4. korak: Finalno začinjavanje
Probajte čorbu i po potrebi dodajte so, više ljute paprike ili bibera za jači ukus.
5. korak: Serviranje
Sipajte vruću supu u činije, pospite svježim peršunom i dodajte nekoliko kapi limuna za osvježavajuću završnicu.
(Lepa i srećna/Mondo)