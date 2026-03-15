Zašto gradska vožnja "ubija" vaš automobil? Pet dijelova koji prvi stradaju

Saznajte zašto gradska vožnja uništava motor, DPF filter i kvačilo.

Mnogi vozači vjeruju da su visoke brzine najveći neprijatelj motora, ali istina je potpuno drugačija. Kratke relacije, stani-kreni saobraćaj i niske temperature motora nanose nepopravljivu štetu vašem ljubimcu na četiri točka.

Dok se na auto-putu automobil osjeća "kao kod kuće", gradske gužve predstavljaju ekstremne uslove rada. Od motora i akumulatora, pa sve do kočnica i ovjesa, svaki dio vozila trpi pojačano habanje.

Problem radne temperature i "razrijeđeno" ulje

Najveći neprijatelj motora u gradu je nedostatak toplote. Na kratkim relacijama motor rijetko dostiže optimalnu radnu temperaturu, što dovodi do ozbiljnih problema:

Loše podmazivanje: Hladno ulje je gusto i ne dopire efikasno do svih dijelova.

Miješanje goriva i ulja: Zbog nepotpunog sagorijevanja, dio goriva završava u karteru, što degradira kvalitet ulja i izaziva koroziju unutrašnjih komponenti.

Dizelaši na udaru: Začepljenje DPF-a i EGR-a

Vlasnici dizel vozila u gradu imaju poseban razlog za brigu. Sistemi za smanjenje emisija štetnih gasova, poput DPF filtera i EGR ventila, zahtijevaju najmanje 20 do 30 minuta vožnje pri stalnoj brzini kako bi izvršili regeneraciju (čišćenje čađi). U gradskim uslovima, ovi sistemi se brzo začepljuju, što dovodi do skupih kvarova i "safe mode" načina rada motora.

Stradanje akumulatora i kvačila

Svako paljenje automobila povlači ogromnu energiju iz akumulatora, a alternator u gradu često nema dovoljno vremena da tu energiju nadoknadi. Uz stalno upaljena svjetla, klimu i radio, akumulator se nalazi u stanju konstantnog pražnjenja.

S druge strane, kvačilo i mjenjač su pod stalnim stresom. Hiljade pritisaka na pedalu kvačila i stalno "vješanje" o nju u kolonama troše lamelu višestruko brže nego hiljade pređenih kilometara na otvorenom putu.

Kako spasiti automobil od "gradske smrti"?

Iako je gradska vožnja često neizbježna, štetu možete umanjiti na nekoliko načina: