logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto gradska vožnja "ubija" vaš automobil? Pet dijelova koji prvi stradaju

Autor H.K.
0

Saznajte zašto gradska vožnja uništava motor, DPF filter i kvačilo.

mehaničar popravlja automobil Izvor: Shutterstock

Mnogi vozači vjeruju da su visoke brzine najveći neprijatelj motora, ali istina je potpuno drugačija. Kratke relacije, stani-kreni saobraćaj i niske temperature motora nanose nepopravljivu štetu vašem ljubimcu na četiri točka.

Dok se na auto-putu automobil osjeća "kao kod kuće", gradske gužve predstavljaju ekstremne uslove rada. Od motora i akumulatora, pa sve do kočnica i ovjesa, svaki dio vozila trpi pojačano habanje.

Problem radne temperature i "razrijeđeno" ulje

Najveći neprijatelj motora u gradu je nedostatak toplote. Na kratkim relacijama motor rijetko dostiže optimalnu radnu temperaturu, što dovodi do ozbiljnih problema:

  • Loše podmazivanje: Hladno ulje je gusto i ne dopire efikasno do svih dijelova.
  • Miješanje goriva i ulja: Zbog nepotpunog sagorijevanja, dio goriva završava u karteru, što degradira kvalitet ulja i izaziva koroziju unutrašnjih komponenti.

Dizelaši na udaru: Začepljenje DPF-a i EGR-a

Izvor: Shutterstock

Vlasnici dizel vozila u gradu imaju poseban razlog za brigu. Sistemi za smanjenje emisija štetnih gasova, poput DPF filtera i EGR ventila, zahtijevaju najmanje 20 do 30 minuta vožnje pri stalnoj brzini kako bi izvršili regeneraciju (čišćenje čađi). U gradskim uslovima, ovi sistemi se brzo začepljuju, što dovodi do skupih kvarova i "safe mode" načina rada motora.

Stradanje akumulatora i kvačila

Svako paljenje automobila povlači ogromnu energiju iz akumulatora, a alternator u gradu često nema dovoljno vremena da tu energiju nadoknadi. Uz stalno upaljena svjetla, klimu i radio, akumulator se nalazi u stanju konstantnog pražnjenja.

S druge strane, kvačilo i mjenjač su pod stalnim stresom. Hiljade pritisaka na pedalu kvačila i stalno "vješanje" o nju u kolonama troše lamelu višestruko brže nego hiljade pređenih kilometara na otvorenom putu.

Izvor: Shutterstock

Kako spasiti automobil od "gradske smrti"?

Iako je gradska vožnja često neizbježna, štetu možete umanjiti na nekoliko načina:

  1. Izvedite auto na "čiščenje": Barem jednom u dvije sedmice izađite na auto-put i vozite konstantnom brzinom bar pola sata.
  2. Skratite servisne intervale: Ako vozite isključivo u gradu, mijenjajte ulje na 8.000 do 10.000 km, umjesto na preporučenih 15.000 ili više.
  3. Štedite kvačilo: U kolonama izbacujte mjenjač u ler umjesto da držite pritisnutu pedalu kvačila.
  4. Oprezno preko ivičnjaka: Gradski ivičnjaci i ležeći policajci direktno uništavaju ovjes, amortizere i selen blokove.

Tagovi

automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA