Mali stan od 37 kvadrata pretvoren je u funkcionalan i moderan enterijer, sa pametnim rasporedom i detaljima koji ga izdvajaju među sličnim ponudama za izdavanje.

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Mali stan od 37 kvadrata je adaptiran za izdavanje i dobio je funkcionalan enterijer sa minimalističkim dizajnom.

je adaptiran za izdavanje i dobio je funkcionalan enterijer sa minimalističkim dizajnom. Kuhinja je mala, sa pultom umjesto trpezarijskog stola, a u dnevnoj sobi je modularna sofa sa akcentnim stočićem u terakota boji.

Poseban garderober oslobađa stan od glomaznih ormara, dok terakota detalji povezuju ceo enterijer.

Mali stan od 37 kvadrata imao je tipičan raspored za savremeno tržište – kuhinja sa dnevnim boravkom, mala spavaća soba i kupatilo. Stan je namenjen izdavanju i cilj adaptacije je bio da se izdvoji među sličnim ponudama i da se stvori funkcionalan enterijer sa minimalističkim dizajnom.

Adaptacija je donijela umjerenu reorganizaciju: dio prostora kuhinje i dnevne sobe pretvoren je u garderober sa funkcijom vešernice, ulaz u spavaću sobu pomjeren je kako bi prolaz ka dnevnoj zoni bio prostraniji, a dodatna pregradna konstrukcija omogućila je ugradnju ormara u spavaćoj sobi.

Kuhinja je zamišljena kao mali, linearni blok sa gornjim elementima do plafona. U donje ormariće ugrađeni su rerna i mašina za sudove, dok je u visoki plakar smješten frižider. Umjesto klasičnog trpezarijskog stola postavljen je pult, čija jedna "noga" zapravo predstavlja kuhinjski element sa dodatnim prostorom za odlaganje.

Dnevna soba je uređena jednostavno, ali funkcionalno: tu je visoka komoda za knjige i dokumenta, udoban modularni sofa i futuristički stočić u terakota boji, koja je glavni akcenat celog enterijera.

U galeriji pogledajte kako je uređen jedan mali stan od 36 kvadrata.

Vidi opis Mali stan od 37 kvadrata za izdavanje: Prelijep namještaj i raspored koji će vas oduševiti Mali stan od 36 kvadrata sa udobnom spavaćom sobom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Youtube / Gaby Garciia Br. slika: 21 21 / 21 AD

Kupatilo je riješeno praktično – ispod lavaboa nalazi se ormarić, iznad instalacije dodatni ormar, a između kade i instalacije ugrađene su police.

Rasvjeta je minimalistička i pažljivo raspoređena. Osnovu čine ugradni spotovi i rasvjetne trake, dok iznad pulta visi jednostavan linearni luster. Na zidu pored pulta postavljeno je zidno svjetlo, isto takvo i u hodniku. U spavaćoj sobi rasvjetu dopunjuju zidne lampe sa obje strane kreveta, a u kupatilu pored ogledala visi viseća lampa, dok diskretne skrivene LED trake osvjetljavaju plafon i police.

Za zidove je odabrana svijetla boja pijeska. U hodniku je zid sa vratima garderobera obložen ogledalima, što vizuelno uvećava mali prostor. Pod u dnevnoj i spavaćoj sobi obložen je drvetom koje donosi toplinu i pruža dobru termo i zvučnu izolaciju. Kuhinja i hodnik obloženi su keramičkim granitom u tonu peska. Kupatilo je kombinacija keramike sa efektom mermera u bež nijansama i bojom senfa. Čak je i plafon obojen u istu boju, pa prostor djeluje intimno i prijatno.

Poseban garderober oslobađa stan od glomaznih ormara – u njemu se čuva svakodnevna i sezonska garderoba, a tu su i mašine za pranje i sušenje veša. U spavaćoj sobi je ugrađen minimalistički ormar u boji zidova, kako ne bi vizuelno opterećivao prostor.

Akcenat sobe je terakota konzola koja prelazi u radni ili toaletni stočić. Terakota se ponavlja i u hodniku, gdje se nalazi polica za knjige i dekor, konstruktivno dio kuhinjskog elementa, ali funkcionalno pripada ulaznoj zoni.

U galeriji pogledajte jedan mali stan od 32 kvadrata.

Vidi opis Mali stan od 37 kvadrata za izdavanje: Prelijep namještaj i raspored koji će vas oduševiti mali stan od 32 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 17 / 17

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