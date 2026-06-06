Mali stan od 37 kvadrata pretvoren je u funkcionalan i moderan enterijer, sa pametnim rasporedom i detaljima koji ga izdvajaju među sličnim ponudama za izdavanje.
- Mali stan od 37 kvadrata je adaptiran za izdavanje i dobio je funkcionalan enterijer sa minimalističkim dizajnom.
- Kuhinja je mala, sa pultom umjesto trpezarijskog stola, a u dnevnoj sobi je modularna sofa sa akcentnim stočićem u terakota boji.
- Poseban garderober oslobađa stan od glomaznih ormara, dok terakota detalji povezuju ceo enterijer.
Mali stan od 37 kvadrata imao je tipičan raspored za savremeno tržište – kuhinja sa dnevnim boravkom, mala spavaća soba i kupatilo. Stan je namenjen izdavanju i cilj adaptacije je bio da se izdvoji među sličnim ponudama i da se stvori funkcionalan enterijer sa minimalističkim dizajnom.
Adaptacija je donijela umjerenu reorganizaciju: dio prostora kuhinje i dnevne sobe pretvoren je u garderober sa funkcijom vešernice, ulaz u spavaću sobu pomjeren je kako bi prolaz ka dnevnoj zoni bio prostraniji, a dodatna pregradna konstrukcija omogućila je ugradnju ormara u spavaćoj sobi.
Kuhinja je zamišljena kao mali, linearni blok sa gornjim elementima do plafona. U donje ormariće ugrađeni su rerna i mašina za sudove, dok je u visoki plakar smješten frižider. Umjesto klasičnog trpezarijskog stola postavljen je pult, čija jedna "noga" zapravo predstavlja kuhinjski element sa dodatnim prostorom za odlaganje.
Dnevna soba je uređena jednostavno, ali funkcionalno: tu je visoka komoda za knjige i dokumenta, udoban modularni sofa i futuristički stočić u terakota boji, koja je glavni akcenat celog enterijera.
U galeriji pogledajte kako je uređen jedan mali stan od 36 kvadrata.
Mali stan od 37 kvadrata za izdavanje: Prelijep namještaj i raspored koji će vas oduševiti
Mali stan od 36 kvadrata sa udobnom spavaćom sobom
Kupatilo je riješeno praktično – ispod lavaboa nalazi se ormarić, iznad instalacije dodatni ormar, a između kade i instalacije ugrađene su police.
Rasvjeta je minimalistička i pažljivo raspoređena. Osnovu čine ugradni spotovi i rasvjetne trake, dok iznad pulta visi jednostavan linearni luster. Na zidu pored pulta postavljeno je zidno svjetlo, isto takvo i u hodniku. U spavaćoj sobi rasvjetu dopunjuju zidne lampe sa obje strane kreveta, a u kupatilu pored ogledala visi viseća lampa, dok diskretne skrivene LED trake osvjetljavaju plafon i police.
Za zidove je odabrana svijetla boja pijeska. U hodniku je zid sa vratima garderobera obložen ogledalima, što vizuelno uvećava mali prostor. Pod u dnevnoj i spavaćoj sobi obložen je drvetom koje donosi toplinu i pruža dobru termo i zvučnu izolaciju. Kuhinja i hodnik obloženi su keramičkim granitom u tonu peska. Kupatilo je kombinacija keramike sa efektom mermera u bež nijansama i bojom senfa. Čak je i plafon obojen u istu boju, pa prostor djeluje intimno i prijatno.
Poseban garderober oslobađa stan od glomaznih ormara – u njemu se čuva svakodnevna i sezonska garderoba, a tu su i mašine za pranje i sušenje veša. U spavaćoj sobi je ugrađen minimalistički ormar u boji zidova, kako ne bi vizuelno opterećivao prostor.
Akcenat sobe je terakota konzola koja prelazi u radni ili toaletni stočić. Terakota se ponavlja i u hodniku, gdje se nalazi polica za knjige i dekor, konstruktivno dio kuhinjskog elementa, ali funkcionalno pripada ulaznoj zoni.
U galeriji pogledajte jedan mali stan od 32 kvadrata.
Mali stan od 37 kvadrata za izdavanje: Prelijep namještaj i raspored koji će vas oduševiti
mali stan od 32 kvadrata
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