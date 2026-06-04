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Genijalno rješenje za 32 kvadrata: Uklonili zidove, ugradili lukove i stvorili stan koji je potpuno podijelio internet

Genijalno rješenje za 32 kvadrata: Uklonili zidove, ugradili lukove i stvorili stan koji je potpuno podijelio internet

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 32 kvadrata, nekada mračan i pretrpan, pretvoren je u svijetao dom, ali su utisci podijeljeni - jedni su oduševljeni, drugi smatraju da renoviranje nije uspjelo.

Mali stan od 32 kvadrata: Lučni otvori i Guči tapete podijelili internet Izvor: Youtube / Never Too Small
  • Uklanjanje zidova i lučni otvori mogu da od mračnog prostora napraviti svijetao dom u malom stanu od svega 32 kvadrata.
  • Minimalistička kuhinja sa bijelim frontovima izuzetno je efektna.
  • Meke krivine, hrabra upotreba materijala i neočekivani komadi namještaja izazivaju podijeljene reakcije publike.

Mali stan od 32 kvadrata podijelio je publiku na internetu – jedni ga vide kao minimalistički showroom, drugi kao magični prostor pun topline.

Kritike upozoravaju da nema dovoljno mjesta za druženje, da fotelja djeluje nepraktično i da kuhinja izgleda više kao filmski dekor nego funkcionalan dio doma.

Ipak, mnogi su bili oduševljeni pametnim rješenjima: skrivena ostava koja oslobađa prostor, hrabra upotreba žute boje, industrijski namještaj pretvoren u dekorativne komade i balans između smirenosti i vedrine. Upravo ta podijeljenost mišljenja pokazuje koliko je enterijer izazovan i inspirativan.

Za dizajn je zaslužan Benoa Palas iz studija Mason Palas, koji je nekada mračan i pretrpan stan otvorio uklanjanjem zidova i uvođenjem velikih lučnih otvora.

mali stan od 32 kvadrata
Izvor: Youtube / Never Too Small

Svjetlost sada prodire duboko u enterijer, a kuhinja je svedena na bijelu boju, ugradne aparate i mediteranske niše koje ističu jednostavnost.

U galeriji pogledajte jedan lijep mali stan od 22 kvadrata.

Sto sa mekim krivinama olakšava kretanje kroz mali prostor, dok su hrabri materijali i neočekivani komadi namještaja unijeli karakter – od čeličnog kuhinjskog elementa pretvorenog u komodu u dnevnoj sobi, do uzdignutog kreveta obloženog Guči tapetama.

Rezultat je enterijer koji spaja praktičnost i luksuz, minimalizam i toplinu, pa se mali stan pretvorio u sofisticiran prostor koji izaziva snažne reakcije – bilo da ga vidite kao izlog ili kao savršen dom. Pogledajte ga u galeriji slika.

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Tagovi

stan enterijer dizajn renoviranje

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