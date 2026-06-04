Genijalno rješenje za 32 kvadrata: Uklonili zidove, ugradili lukove i stvorili stan koji je potpuno podijelio internet

Mali stan od 32 kvadrata, nekada mračan i pretrpan, pretvoren je u svijetao dom, ali su utisci podijeljeni - jedni su oduševljeni, drugi smatraju da renoviranje nije uspjelo.
Izvor: Youtube / Never Too Small
Uklanjanje zidova i lučni otvori mogu da od mračnog prostora napraviti svijetao dom u malom stanu od svega 32 kvadrata.
Minimalistička kuhinja sa bijelim frontovima izuzetno je efektna.
Meke krivine, hrabra upotreba materijala i neočekivani komadi namještaja izazivaju podijeljene reakcije publike.
Mali stan od 32 kvadrata podijelio je publiku na internetu – jedni ga vide kao minimalistički showroom, drugi kao magični prostor pun topline.
Kritike upozoravaju da nema dovoljno mjesta za druženje, da fotelja djeluje nepraktično i da kuhinja izgleda više kao filmski dekor nego funkcionalan dio doma.
Ipak, mnogi su bili oduševljeni pametnim rješenjima: skrivena ostava koja oslobađa prostor, hrabra upotreba žute boje, industrijski namještaj pretvoren u dekorativne komade i balans između smirenosti i vedrine. Upravo ta podijeljenost mišljenja pokazuje koliko je enterijer izazovan i inspirativan.
Za dizajn je zaslužan Benoa Palas iz studija Mason Palas, koji je nekada mračan i pretrpan stan otvorio uklanjanjem zidova i uvođenjem velikih lučnih otvora.
mali stan od 32 kvadrata
Izvor: Youtube / Never Too Small
Svjetlost sada prodire duboko u enterijer, a kuhinja je svedena na bijelu boju, ugradne aparate i mediteranske niše koje ističu jednostavnost.
U galeriji pogledajte jedan lijep mali stan od 22 kvadrata.
Sto sa mekim krivinama olakšava kretanje kroz mali prostor, dok su hrabri materijali i neočekivani komadi namještaja unijeli karakter – od čeličnog kuhinjskog elementa pretvorenog u komodu u dnevnoj sobi, do uzdignutog kreveta obloženog Guči tapetama.
Rezultat je enterijer koji spaja praktičnost i luksuz, minimalizam i toplinu, pa se mali stan pretvorio u sofisticiran prostor koji izaziva snažne reakcije – bilo da ga vidite kao izlog ili kao savršen dom. Pogledajte ga u galeriji slika.