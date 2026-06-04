Mali stan od 32 kvadrata, nekada mračan i pretrpan, pretvoren je u svijetao dom, ali su utisci podijeljeni - jedni su oduševljeni, drugi smatraju da renoviranje nije uspjelo.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Uklanjanje zidova i lučni otvori mogu da od mračnog prostora napraviti svijetao dom u malom stanu od svega 32 kvadrata.

od svega 32 kvadrata. Minimalistička kuhinja sa bijelim frontovima izuzetno je efektna.

sa bijelim frontovima izuzetno je efektna. Meke krivine, hrabra upotreba materijala i neočekivani komadi namještaja izazivaju podijeljene reakcije publike.

Mali stan od 32 kvadrata podijelio je publiku na internetu – jedni ga vide kao minimalistički showroom, drugi kao magični prostor pun topline.

Kritike upozoravaju da nema dovoljno mjesta za druženje, da fotelja djeluje nepraktično i da kuhinja izgleda više kao filmski dekor nego funkcionalan dio doma.

Ipak, mnogi su bili oduševljeni pametnim rješenjima: skrivena ostava koja oslobađa prostor, hrabra upotreba žute boje, industrijski namještaj pretvoren u dekorativne komade i balans između smirenosti i vedrine. Upravo ta podijeljenost mišljenja pokazuje koliko je enterijer izazovan i inspirativan.

Za dizajn je zaslužan Benoa Palas iz studija Mason Palas, koji je nekada mračan i pretrpan stan otvorio uklanjanjem zidova i uvođenjem velikih lučnih otvora.

mali stan od 32 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Svjetlost sada prodire duboko u enterijer, a kuhinja je svedena na bijelu boju, ugradne aparate i mediteranske niše koje ističu jednostavnost.

U galeriji pogledajte jedan lijep mali stan od 22 kvadrata.

Vidi opis Genijalno rješenje za 32 kvadrata: Uklonili zidove, ugradili lukove i stvorili stan koji je potpuno podijelio internet Mali stan od 32 kvadrata sa dve spavaće sobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 22 22 / 22

Sto sa mekim krivinama olakšava kretanje kroz mali prostor, dok su hrabri materijali i neočekivani komadi namještaja unijeli karakter – od čeličnog kuhinjskog elementa pretvorenog u komodu u dnevnoj sobi, do uzdignutog kreveta obloženog Guči tapetama.

Rezultat je enterijer koji spaja praktičnost i luksuz, minimalizam i toplinu, pa se mali stan pretvorio u sofisticiran prostor koji izaziva snažne reakcije – bilo da ga vidite kao izlog ili kao savršen dom. Pogledajte ga u galeriji slika.