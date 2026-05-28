Korak po korak za obnovu starog parketa: Pogledajte kako se radi

Hoblovanjem, fugovanjem i lakiranjem stari parket može da dobije potpuno nov izgled. Donosimo detaljan vodič kroz proces.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Gradnja

Proces uključuje više faza šmirglanja, popunjavanje fuga i završno višeslojno lakiranje.

Hoblovanje je proces u kojem se pomoću specijalnih mašina (parket hoblerica) skida površinski sloj drveta, odnosno oko 2 mm gornjeg sloja parketa.

Stari parketi su zahvalni za hoblovanje jer su uglavnom napravljeni od punog drveta te se mogu hoblovati više puta. U slučaju novih dvoslojnih i troslojnih parketa, broj mogućih hoblovanja zavisi od debljine gornjeg sloja furnira. Pošto furnir postoji u debljinama od 2, 3 ili 5 mm, ovi parketi se mogu hoblovati jedanput ili maksimalno dva puta.

Hoblovanje parketa – koraci

Na samom početku treba očistiti parket od nečistoća od renoviranja. Potrebno je grubom šmirglom preći preko parketa da bi se skinuli ostaci gleta i farbe. Ovo se radi uz pomoć mašine za hoblovanje na koju se postavljaju šmirgle različite granulacije odnosno finoće.

Parket lajsne se skidaju prije početka hoblovanja. Skidaju se ekseri iz parket lajsni i uglovi se očiste. Ukoliko je parket dosta star, što je bilo u našem slučaju, prilikom odvajanja parket lajsni doći će do odvajanja lamelica parketa od podloge. Odvojene lamele treba očistiti od starog lijepka i ponovo zalijepiti za podlogu.

Mašinom za hoblovanje radi se prvo šmirglanje, i to grubom šmirglom 36. Prelazi se preko cijele površine i u ovom postupku se odmah može vidjeti velika razlika između stare boje parketa i čistog drveta koji ostaje nakon šmirglanja. Dio ispod parket lajsni, odnosno u blizini zida gdje ne može da priđe velika mašina za hoblovanje, hobluje se specijalnom manjom mašinom koja može prići skroz do zida ili ispod radijatora, piše Gradnja.

Nakon što se završi šmirglanje prvog sloja cijele površine parketa, na parket hoblericu se postavlja finija šmirgla sitnije granulacije 60 i prelazi se ponovo cela površina parketa.

Da bi se popunile rupice između dasaka parketa, cijela površina se fuguje sa piljevinom od hrasta pomiješanom sa masom za fugovanje. Piljevina treba da je što sitnija, a dobija se šmirglom granulacije 100. Za parkete sa manjim fugama masa se pravi rjeđa, dok mora biti gušća ako parket ima veće razmake između dasaka.

Nakon što se fug masa osuši, površina se ponovo fuguje na mjestima gdje je fuga „upala“, odnosno gdje treba dodatno zapuniti rupice i udubljenja.

Kada su svi prorezi ispunjeni i sve osuši, cijela površina se ponovo šmirgla mašinom za hoblovanje sa šmirglom granulacije 100.

Poslije šmirglanja, parket se polira mrežicom za polir mašinu granulacije 100 ili 120.

Prije lakiranja, površina se još jednom čisti.

Tri sloja lakiranja parketa

Nakon što je parket hoblovan i fugovan, kreće se sa lakiranjem ili uljenjem parketa. Lakovi postoje u mat, polusjaj ili sjaj varijanti. U ovom primjeru korišćen je mat lak kako bi se zadržao prirodan izgled drveta. Korišten je lak na bazi vode proizvođača Pacom.

U ovoj fazi parket se može i bajcovati, odnosno promijeniti mu se ton – učiniti ga tamnijim ili izbijeliti.

Lak se nanosi valjkom, tako što se izlije na parket. Prvi sloj se suši oko 1 do 2 sata.

Nakon sušenja, parket se polira i zatim ponovo lakira. Druga ruka se suši oko 24 sata.

Poslije toga ponovo ide poliranje mrežicom granulacije 120, zatim usisavanje i završni sloj lakiranja.

Kada se lak osuši, postavljaju se parket lajsne.

