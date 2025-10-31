Kako da parket ponovo zablista: Bez hoblovanja i lakiranja, uklonite ogrebotine i fleke

Ne morate da hoblujete i lakirate parket da biste popravili ogrebotine i fleke!

Izvor: Shutterstock

Ako želite da vaš parket izgleda kao nov, bez skupih radova, ovaj vodič donosi provjerene savjete za obnovu parketa kod kuće.

Saznajte kako da uklonite mat fleke, popravite sitna oštećenja i zatvorite razmake — korak po korak, uz jednostavne trikove i prirodna rješenja.

Zašto parket gubi sjaj i pojavljuju se ogrebotine

Parket s vremenom postaje mat i oštećen iz više razloga. Prvi je svakodnevna upotreba: prašina, sitne čestice peska koje se unose spolja, kao i pomeranje namještaja, deluju kao fini brusni papir. Dodatna oštećenja mogu izazvati kandže kućnih ljubimaca i igračke koje koriste djeca. Riječ je o prirodnim oštećenjima koja je teško izbeći tokom uobičajenog korišćenja stana.

Drugi razlog je istrošenost zaštitnog sloja laka ili ulja. Kada se ta površina istroši, drvo postaje osjetljivije na prljavštinu i mehanička oštećenja. Zbog toga je preporučljivo da se sloj laka obnavlja na svakih nekoliko godina.

Treći faktor su mikroklimatski uslovi. Promjene u vlažnosti vazduha dovode do širenja i skupljanja drveta, što može izazvati pukotine i razmake između dasaka. Na ubrzano propadanje parketa utiče i upotreba prejakih deterdženata, prekomerno kvašenje površine, kao i ostavljanje mrlja da stoje duže vrijeme.

Kako pripremiti parket za obnovu

Prije nego što pristupite osvježavanju parketa, potrebno je da temeljno očistite površinu kako biste mogli da procenite njeno stanje. Uklonite sav namještaj i predmete sa poda. Površina mora biti potpuno oslobođena da biste mogli da započnete rad. Usisajte parket koristeći mekanu četku kako biste uklonili prašinu i sitne čestice koje bi mogle dodatno da oštete drvo tokom rada.

Zatim upotrebite sredstvo za čišćenje drvenih podova. Ono ne samo da uklanja mrlje, već i odmašćuje površinu i pomaže u uklanjanju ostataka prethodnih preparata za njegu, kao i naslaga deterdženata koje često narušavaju izgled poda.

Izvor: Shutterstock

Tokom čišćenja vodite računa da ne natopite parket — drvo ne podnosi vlagu. Kada se površina potpuno osuši, prebrišite je krpom od mikrofibera. Sada možete da procenite da li su ostala oštećenja koja i dalje narušavaju izgled poda.

Kako ukloniti ogrebotine i mat fleke sa parketa

Kada je pod pripremljen, možete preći na korekciju mjesta koja su izgubila estetski izgled. Postoji nekoliko metoda koje ne oštećuju drvo:

Voskirani i tonirani kitovi dostupni su u različitim nijansama i idealni su za prikrivanje ogrebotina i sitnih udubljenja. Nanose se malom špatulom i pažljivo se utapaju u teksturu drveta.

Orasi ili bademi — klasičan trik za tamne podove. Oguljen i usitnjen orah ili badem utrljava se u ogrebotinu. Prirodna ulja iz jezgra popunjavaju oštećenje, a orah s vremenom potamni i stopi se s drvetom.

Lak za nokte može poslužiti za sasvim sitna oštećenja. Potrebno je odabrati odgovarajuću nijansu, nanijeti tanak sloj i sačekati da se osuši.

Maslinovo ulje i sirće u razmjeri 1:1 daju prirodni rastvor za osvežavanje parketa. Njime se briše površina, uklanjaju se sitne ogrebotine, a pod se istovremeno dezinfikuje.

Boje u olovci ili pigmenti mogu se koristiti za hitno vizuelno maskiranje, ali efekat nije dugotrajan.

Nakon svih korekcija, obavezno ispolirajte površinu krpom od mikrofibera — parket će izgledati znatno bolje i svježije.

Šta učiniti sa razmacima između dasaka

Razmaci između dasaka nastaju prirodno kako drvo stari, naročito usljed promjena u vlažnosti vazduha. U tim prazninama se često skuplja prljavština, što čini da parket izgleda neuredno.

Ako su razmaci veoma uski, možete pažljivo utisnuti drveni prah i lagano ga sabiti. To je način da se praznina maskira materijalom koji je sličan samom podu.

Kod šire otvorenih razmaka, preporučuje se upotreba tonirane mase za drvo. Nanosi se špatulom, izravnava, a nakon sušenja prebrusite površinu. U složenijim slučajavima, kada je došlo do pucanja daske, možete zalijepiti tanku lamelu ili zamijeniti oštećeni dio. Na kraju, površinu ponovo prebrusite i zaštitite lakom ili uljem.