5 stvari u kuću privlače bogatstvo: Feng šui otkriva koja lampa osvjetljava sreću i šta se kači na vrata i zid

Dom je vaša energetska oaza, a prema feng šuiju, ovih 5 stvari morate imati u kući zato što privlače bogatstvo.

Izvor: Shutterstock

Većina ljudi ima bezbroj predmeta, figurica i slika u svojim domovima. Međutim, rijetko razmišljamo o tome šta oni predstavljaju ili kako utiču na naše blagostanje i energiju našeg enterijera. Prema feng šuiju, to je greška, jer postoje predmeti koji efikasno blokiraju pozitivnu energiju i drugi koji joj omogućavaju da slobodno teče. Ispostavilo se da neki predmeti čak mogu privući prosperitet i bogatstvo u naš dom!

Feng šui je kineska nauka o životu u harmoniji sa prirodom stara četiri 4.000 godina. Kinezi vjeruju da prateći njegove principe možemo stvoriti savršen dom ili stan, gdje energija slobodno teče, a njegovi stanovnici pronalaze ravnotežu, mir i prosperitet.

Prema feng šuiju, ljudi su se oduvijek okruživali prirodom u obliku simbola. Obično to radimo nesvjesno, ali Kinezi vjeruju da namjerno okruživanje određenim predmetima može privući prosperitet i svježu energiju u dom.

Evo pet predmeta koje vrijedi imati u svom domu kako biste privukli bogatstvo:

1. Lampa od soli

Da biste unijeli prosperitet i bogatstvo u dom ili stan, prvo je vrijedno pozvati pozitivnu energiju. Feng šui uči da lampe od kristala soli mogu pomoći u tome. Napravljene od kamene soli, sedimentne stijene od prije 250 miliona godina, može biti bezbojna ili obojena gvožđe oksidom, što joj daje nijansu od crvene do žute. Kada se osvijetli (svijećama ili strujom), so oslobađa mnoštvo životvornih negativnih jona, koji nas pune energijom i donose olakšanje.

"Danas ljudi provode većinu vremena u zatvorenim prostorima (domovima, radnim mjestima). Klima ovih prostora ima dubok uticaj na ljudsko blagostanje. Naučna istraživanja su pokazala da je nivo vitalnih negativnih jona u zatvorenim prostorima značajno smanjen. To je prvenstveno zbog rada električnih uređaja. To može dovesti do umora, smanjene sposobnosti koncentracije, depresije i pada fizičkih i mentalnih performansi", pišu Kristin M. Bradler i Joakim Alfred P. Šajner u knjizi "Feng šui simboli Zapada“.

Prema feng šuiju, lampa od soli ili solna lampa je predmet koji ne samo da pozitivno utiče na naše zdravlje, već i unosi dobru energiju i mir u dom. Dobra je ideja postaviti lampu od soli u područja povezana sa znanjem i brakom. Gledajući sa vrata, to bi bio donji lijevi i gornji desni ugao sobe.

Izvor: Shutterstock

2. Poster, slika ili fotografija s vodopadom

Voda igra ključnu ulogu u umjetnosti feng šuija. A jedan je od najvažnijih elemenata, predstavlja prosperitet, simbolizuje priliv u dom i bogatstvo akumulirano tokom vremena. Voda prenosi kretanje, protok, snagu i moć, oživljavajući i vitalizujući energiju sobe, a samim tim i nas.

Ne mogu svi da priušte akvarijum ili jezerce u bašti, ali posteri i slike vode, posebno vodopada, mogu biti korisni. Prilikom izbora takve slike, vrijedi obratiti pažnju na to da li voda simbolično teče iz nje. To je važno, jer rijeka ili potok koji se gubi u daljini može imati suprotan efekat, kradući energiju iz sobe i na kraju umanjujući naše blagostanje. Dobro dizajniran poster ili slika vodopada pojačava protok novca, pozivajući bogatstvo i prosperitet u naš dom.

Poster ili slika vodopada je najbolje postaviti u prostoru za bogate. Gledajući sa vrata, to će biti gornji lijevi ugao.

Izvor: Shutterstock

3. Činija voća

Prema feng šuiju, voće je simbol ishrane, prosperiteta i života. Upravo voće nosimo bolesnima kako bi brže ozdravili i vratili snagu. Nije ni čudo što je činija voća jedan od najpopularnijih simbola feng šuija. Zanimljivo je da voće ne mora biti pravo ili svježe! Savršeno dizajniran dom, prema feng šuiju, trebalo bi da sadrži činiju sa zlatnim voćem. Ova boja mu daje veću vrijednost. Voće poređano u crnoj činiji takođe simbolizuje plemenitost, koja privlači vrijedne stvari. Kaže se da zlatno voće u činiji privlači prosperitet i obilje u dom.

Posuda za voće treba da bude postavljena u bogatom dijelu kuhinje, odnosno u gornjem lijevom uglu sobe.

Izvor: Foto: Shutterstock

4. Figurica lava

Lav, snažan i hrabar kralj zvijeri, prikazan je u mnogim kulturama kao simbol sunca, takođe otjelotvorujući borilačke vrline i moć. Lav izražava energiju vatre i povezuje se sa sklonošću ka uživanju u životu, bogatstvu, luksuzu i želji za moći. Nije ni čudo što su kraljevi i državnici postavljali statue lavova na baštenske portale i vrata, čime su skretali pažnju na svoje bogatstvo i moć.

Prema filozofiji feng šuija, trebalo bi da slijedimo njihov primer unošenjem statue ili čak malog lava u naš enterijer. Njegova moć i snaga će zaštititi dom, pozivajući bogatstvo, prosperitet i moć.

Figurica lava treba da bude postavljena u području slave - gledajući u unutrašnjost sa vrata, biće to tačno u centru i na vrhu prostora.

Izvor: Shutterstock

5. Vijenac na vratima

Vijenac za vrata je takođe jedan od predmeta koji štiti dom i donosi prosperitet. U davna vremena, simbol vijenca bio je povezan sa životnom snagom biljaka i bio je znak slave, ponosa i radosti. Prema Kinezima, vijenac od šimšira simbolizovao je dug život i štitio dom od zlih sila, dok je onaj ispleten reflektujućim trakama pružao zaštitu od štetnih "uticaja".

Moderni vijenac može se jednostavno prilagoditi godišnjem dobu ili napraviti od naših omiljenih biljaka, koje izazivaju prijatne asocijacije, donose nam mir i inspirišu radost. Prema feng šuiju, imela je jedna takva magična biljka, koja donosi sreću i prosperitet u domaćinstvo.

Izvor: Shutterstock