7 feng šui pravila za uređenje malog stana: Stavite krevet u "komandnu poziciju" i prizovite sreću

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Kako da uredite mali stan po feng šui pravilima tako da prizove sreću i izobilje? 7 pravila će vam pomoći!

uredite mali stan feng šui Izvor: You Tube/Never Too Small

Mali stanovi, kao što su garsonjere, često djeluju kao izazov kada je riječ o feng šuiju. Međutim, nema razloga za brigu – i mali prostori mogu da budu harmonični i prijatni. Otkrivamo vam praktične savjete koji će vaš dom učiniti još ljepšim, a pritom učiniti da se u njima osjećate opuštenije, srećnije i u blansu sa sobom i vašom okolinom.

 1. Razdvajanje prostora – makar vizuelno

U feng šuiju je važno da postoji ravnoteža između jang (aktivnih, društvenih) i jin (mirnih, privatnih) zona. Kod manjih stanova, naročito kod garsonjera, često se sve odvija u jednoj prostoriji. Zbog toga je korisno da se različite funkcije prostora makar vizuelno razdvoje, piše portal The Spruce.

To može da se postigne na sljedeće načine:

  • pregradni paravani,
  • samostojeće police,
  • zavjese,
  • tepisi koji vizuelno odvajaju zone.

2. Jasno označen ulaz

U feng šuiju se ulaz u stan naziva "usta či energije" – to je mjesto kroz koje energija ulazi u prostor. Ako se ulazna vrata nalaze u kuhinji ili dnevnoj sobi, moguće je da prostor djeluje neorganizovano.

Evo nekoliko jednostavnih načina da se postigne osjećaj pravog ulaza:

  • vrata mogu da budu ofarbana u boju koja se razlikuje od ostalih zidova;
  • otirač ispred vrata može da vizuelno označi ulaz;
  • ogledalo može da proširi prostor;
  • paravan, polica ili tepih mogu da formiraju mali "foaje".

3. Prostor za spavanje

feng-sui-spavaca-soba-losa-energija
Izvor: Foto: Shutterstock

Najprivatniji dio doma je prostor za spavanje. Po feng šui principima, krevet treba da se postavi tako da bude u tzv. "komandnoj poziciji" – da postoji pogled ka vratima, ali da krevet ne bude direktno naspram njih. Preporučuje se i da uzglavlje bude uz čvrst zid, sa malo prostora sa obe strane kreveta.

Ako postoji skladišni prostor ispod kreveta, najbolje je da se tu nalaze stvari vezane za odmor: posteljina, jastuci, ćebad, peškiri...

Ukoliko se koristi sklopivi krevet ili kauč na razvlačenje, važno je da se svakog jutra sklopi i pospremi kako bi dan mogao da počne svježom energijom.

Takođe, ako postoji radni kutak u istom prostoru, bilo bi korisno da ne bude u vidokrugu iz kreveta, jer to može da utiče na kvalitet odmora.

4. Kutak za objedovanje

U malim stanovima često ne postoji poseban dio za objedovanje. Međutim, sto za ručavanje u feng šuiju simbolizuje zdravlje i međuljudske odnose. Ako se jede na krevetu, stolu za rad ili ispred televizora – to može negativno da utiče na energiju i kvalitet ishrane.

Zato se preporučuje da se, koliko god prostor to dozvoljava, jede za posebno pripremljenim mjestom, a evo šta to podrazumeva:

  • isključen televizor;
  • lijep tanjir, pribor, prostirka;
  • možda čak i mali buket cvijeća.

Čak i kada jedete sami, prostor može i treba da izgleda pažljivo i lijepo.

5. Radni prostor

Ako se radi od kuće, bilo bi dobro da radni sto bude postavljen tako da postoji pogled ka ulaznim vratima, ali ne direktno naspram njih. To se u feng šuiju naziva "komandna pozicija", i pomaže da osoba osjeća sigurnost i koncentraciju dok radi.

Ukoliko ne postoji poseban prostor za rad, moguće je da se radni kutak privremeno postavi tokom radnog vremena, i da se po završetku rada sve stvari sklope i sklone. Na taj način se stvara jasna granica između posla i privatnog života, što je naročito važno u malim stanovima.

Izvor: Shutterstock

6. Što više svjetlosti

Svjetlost ima snažno dejstvo na raspoloženje i energiju u prostoru. U manjim stanovima je poželjno da se maksimalno iskoristi prirodna svjetlost. Zidovi i plafoni u bijeloj boji mogu da reflektuju svjetlost i učine prostor većim i svjetlijim.

Pored toga, preporučuje se upotreba više različitih izvora svjetlosti:

  • plafonska svjetla;
  • stone lampe;
  • svjetla koja svijetle ka plafonu;
  • lampe na visini očiju dok se sjedi.

Ogledala takođe mogu da pomognu da se svjetlost "odbije" i dodatno osvetli prostor.

7. Minimalizam

U malim stanovima je važno da postoji red i da se stvari biraju s namjerom. Ako postoji nešto što nije korišćeno duže od 18 mjeseci, možda je vrijeme da se to pokloni, proda ili reciklira.

Raščišćavanjem se ne pravi samo fizički prostor, već i energetski – otvara se mjesto za nove mogućnosti, ideje i iskustva. Prostor koji "diše" podstiče pozitivne promjene u životu.

(MONDO/Sensa)

Tagovi

uređenje doma feng šui

