7 feng šui pravila za uređenje malog stana: Stavite krevet u "komandnu poziciju" i prizovite sreću

Kako da uredite mali stan po feng šui pravilima tako da prizove sreću i izobilje? 7 pravila će vam pomoći!
Mali stanovi, kao što su garsonjere, često djeluju kao izazov kada je riječ o feng šuiju. Međutim, nema razloga za brigu – i mali prostori mogu da budu harmonični i prijatni. Otkrivamo vam praktične savjete koji će vaš dom učiniti još ljepšim, a pritom učiniti da se u njima osjećate opuštenije, srećnije i u blansu sa sobom i vašom okolinom.
1. Razdvajanje prostora – makar vizuelno
U feng šuiju je važno da postoji ravnoteža između jang (aktivnih, društvenih) i jin (mirnih, privatnih) zona. Kod manjih stanova, naročito kod garsonjera, često se sve odvija u jednoj prostoriji. Zbog toga je korisno da se različite funkcije prostora makar vizuelno razdvoje, piše portal The Spruce.
To može da se postigne na sljedeće načine:
- pregradni paravani,
- samostojeće police,
- zavjese,
- tepisi koji vizuelno odvajaju zone.
2. Jasno označen ulaz
U feng šuiju se ulaz u stan naziva "usta či energije" – to je mjesto kroz koje energija ulazi u prostor. Ako se ulazna vrata nalaze u kuhinji ili dnevnoj sobi, moguće je da prostor djeluje neorganizovano.
Evo nekoliko jednostavnih načina da se postigne osjećaj pravog ulaza:
- vrata mogu da budu ofarbana u boju koja se razlikuje od ostalih zidova;
- otirač ispred vrata može da vizuelno označi ulaz;
- ogledalo može da proširi prostor;
- paravan, polica ili tepih mogu da formiraju mali "foaje".
3. Prostor za spavanje
Najprivatniji dio doma je prostor za spavanje. Po feng šui principima, krevet treba da se postavi tako da bude u tzv. "komandnoj poziciji" – da postoji pogled ka vratima, ali da krevet ne bude direktno naspram njih. Preporučuje se i da uzglavlje bude uz čvrst zid, sa malo prostora sa obe strane kreveta.
Ako postoji skladišni prostor ispod kreveta, najbolje je da se tu nalaze stvari vezane za odmor: posteljina, jastuci, ćebad, peškiri...
Ukoliko se koristi sklopivi krevet ili kauč na razvlačenje, važno je da se svakog jutra sklopi i pospremi kako bi dan mogao da počne svježom energijom.
Takođe, ako postoji radni kutak u istom prostoru, bilo bi korisno da ne bude u vidokrugu iz kreveta, jer to može da utiče na kvalitet odmora.
4. Kutak za objedovanje
U malim stanovima često ne postoji poseban dio za objedovanje. Međutim, sto za ručavanje u feng šuiju simbolizuje zdravlje i međuljudske odnose. Ako se jede na krevetu, stolu za rad ili ispred televizora – to može negativno da utiče na energiju i kvalitet ishrane.
Zato se preporučuje da se, koliko god prostor to dozvoljava, jede za posebno pripremljenim mjestom, a evo šta to podrazumeva:
- isključen televizor;
- lijep tanjir, pribor, prostirka;
- možda čak i mali buket cvijeća.
Čak i kada jedete sami, prostor može i treba da izgleda pažljivo i lijepo.
5. Radni prostor
Ako se radi od kuće, bilo bi dobro da radni sto bude postavljen tako da postoji pogled ka ulaznim vratima, ali ne direktno naspram njih. To se u feng šuiju naziva "komandna pozicija", i pomaže da osoba osjeća sigurnost i koncentraciju dok radi.
Ukoliko ne postoji poseban prostor za rad, moguće je da se radni kutak privremeno postavi tokom radnog vremena, i da se po završetku rada sve stvari sklope i sklone. Na taj način se stvara jasna granica između posla i privatnog života, što je naročito važno u malim stanovima.Izvor: Shutterstock
6. Što više svjetlosti
Svjetlost ima snažno dejstvo na raspoloženje i energiju u prostoru. U manjim stanovima je poželjno da se maksimalno iskoristi prirodna svjetlost. Zidovi i plafoni u bijeloj boji mogu da reflektuju svjetlost i učine prostor većim i svjetlijim.
Pored toga, preporučuje se upotreba više različitih izvora svjetlosti:
- plafonska svjetla;
- stone lampe;
- svjetla koja svijetle ka plafonu;
- lampe na visini očiju dok se sjedi.
Ogledala takođe mogu da pomognu da se svjetlost "odbije" i dodatno osvetli prostor.
7. Minimalizam
U malim stanovima je važno da postoji red i da se stvari biraju s namjerom. Ako postoji nešto što nije korišćeno duže od 18 mjeseci, možda je vrijeme da se to pokloni, proda ili reciklira.
Raščišćavanjem se ne pravi samo fizički prostor, već i energetski – otvara se mjesto za nove mogućnosti, ideje i iskustva. Prostor koji "diše" podstiče pozitivne promjene u životu.
