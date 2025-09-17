logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako urediti malo kupatilo? Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i umivaonik

Kako urediti malo kupatilo? Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i umivaonik

Autor mondo.ba
0

Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i lavabo i kako ih rasporediti u malom kupatilu? Evo savjeta!

Kako urediti malo kupatilo Izvor: Shutterstock

Uređenje kupatila zahtjeva više od pukog odabira lijepih pločica. Pravi izazov je kako rasporediti sanitarije tako da prostor bude funkcionalan, udoban i estetski skladan.

Kada, tuš-kabina, WC šolja, umivaonik - svaka sanitarija ima svoje minimalne i preporučene dimenzije koje treba poštovati, jer - jednom kada se instalacije postave, greške se teško ispravljaju.

WC šolja: koliko prostora je dovoljno?

Prostor ispred WC šolje

  • Minimum: 53 cm
  • Preporučeno: 76 cm
  • Za pristup osobama sa invaliditetom: 76–122 cm
  • Bočni razmak (od centra šolje do zida)
  • Minimum: 38 cm
  • Preporučeno: 46 cm

Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugradnoj ili visećoj WC šolji koja štedi prostor i olakšava čišćenje.

Umivaonik: funkcionalnost i estetika

  • Razmak od zida (od centra lavaboa)
  • Minimum: 38 cm
  • Preporučeno: 51 cm
  • Prostor ispred lavaboa
  • Minimum: 53 cm
  • Preporučeno: 76 cm

Savjeti: U malim prostorima, birajte lavabo sa ormarićem ispod njega za dodatno skladištenje.

Izvor: Shutterstock

Kada: udobnost bez kompromisa

Standardne dimenzije kada

  • Dužina: 150–170 cm
  • Širina: 70–80 cm
  • Prostor oko kade za pristup
  • Minimum: 60 cm sa prednje strane
  • Sa bočnih strana: 30–45 cm

Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugaonoj kadi ili skraćenoj verziji (120–140 cm). Ugradne kade sa oblogom omogućavaju lakšu integraciju u dizajn.

Tuš kabina: fleksibilnost i ušteda prostora

Izvor: Shutterstock

Standardne dimenzije tuš kabine

  • Minimum: 80×80 cm
  • Preporučeno: 90×90 cm ili više
  • Prostor za ulazak/izlazak
  • Minimum: 60 cm slobodnog prostora ispred

Savjeti: Klizna vrata štede prostor u odnosu na klasična vrata. Walk-in tuš bez kabine je idealan za moderne enterijere i lakši pristup. Pogledajte i kako to izgleda u tabeli, a u galeriji pogledajte odlične ideje za tuš kabinu.

SanitarijaMinimum prostora okoPreporučeni razmak
WC šolja53 cm ispred, 38 cm sa strane76 cm ispred, 46 cm sa strane
Lavabo53 cm ispred, 38 cm od zida76 cm ispred, 51 cm od zida
Kada60 cm pristup spreda70+ cm za udobnost
Tuš kabina80×80 cm minimum dimenzije90×90 cm za komfor

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA