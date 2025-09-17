Kako urediti malo kupatilo? Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i umivaonik

Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i lavabo i kako ih rasporediti u malom kupatilu? Evo savjeta!
Uređenje kupatila zahtjeva više od pukog odabira lijepih pločica. Pravi izazov je kako rasporediti sanitarije tako da prostor bude funkcionalan, udoban i estetski skladan.
Kada, tuš-kabina, WC šolja, umivaonik - svaka sanitarija ima svoje minimalne i preporučene dimenzije koje treba poštovati, jer - jednom kada se instalacije postave, greške se teško ispravljaju.
WC šolja: koliko prostora je dovoljno?
Prostor ispred WC šolje
- Minimum: 53 cm
- Preporučeno: 76 cm
- Za pristup osobama sa invaliditetom: 76–122 cm
- Bočni razmak (od centra šolje do zida)
- Minimum: 38 cm
- Preporučeno: 46 cm
Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugradnoj ili visećoj WC šolji koja štedi prostor i olakšava čišćenje.
Umivaonik: funkcionalnost i estetika
- Razmak od zida (od centra lavaboa)
- Minimum: 38 cm
- Preporučeno: 51 cm
- Prostor ispred lavaboa
- Minimum: 53 cm
- Preporučeno: 76 cm
Savjeti: U malim prostorima, birajte lavabo sa ormarićem ispod njega za dodatno skladištenje.Izvor: Shutterstock
Kada: udobnost bez kompromisa
Standardne dimenzije kada
- Dužina: 150–170 cm
- Širina: 70–80 cm
- Prostor oko kade za pristup
- Minimum: 60 cm sa prednje strane
- Sa bočnih strana: 30–45 cm
Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugaonoj kadi ili skraćenoj verziji (120–140 cm). Ugradne kade sa oblogom omogućavaju lakšu integraciju u dizajn.
Tuš kabina: fleksibilnost i ušteda prostoraIzvor: Shutterstock
Standardne dimenzije tuš kabine
- Minimum: 80×80 cm
- Preporučeno: 90×90 cm ili više
- Prostor za ulazak/izlazak
- Minimum: 60 cm slobodnog prostora ispred
Savjeti: Klizna vrata štede prostor u odnosu na klasična vrata. Walk-in tuš bez kabine je idealan za moderne enterijere i lakši pristup. Pogledajte i kako to izgleda u tabeli, a u galeriji pogledajte odlične ideje za tuš kabinu.
|Sanitarija
|Minimum prostora oko
|Preporučeni razmak
|WC šolja
|53 cm ispred, 38 cm sa strane
|76 cm ispred, 46 cm sa strane
|Lavabo
|53 cm ispred, 38 cm od zida
|76 cm ispred, 51 cm od zida
|Kada
|60 cm pristup spreda
|70+ cm za udobnost
|Tuš kabina
|80×80 cm minimum dimenzije
|90×90 cm za komfor
