Kako urediti malo kupatilo? Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i umivaonik

Koliko mjesta treba za tuš, WC šolju i lavabo i kako ih rasporediti u malom kupatilu? Evo savjeta!

Uređenje kupatila zahtjeva više od pukog odabira lijepih pločica. Pravi izazov je kako rasporediti sanitarije tako da prostor bude funkcionalan, udoban i estetski skladan.

Kada, tuš-kabina, WC šolja, umivaonik - svaka sanitarija ima svoje minimalne i preporučene dimenzije koje treba poštovati, jer - jednom kada se instalacije postave, greške se teško ispravljaju.

WC šolja: koliko prostora je dovoljno?

Prostor ispred WC šolje

Minimum: 53 cm

Preporučeno: 76 cm

Za pristup osobama sa invaliditetom: 76–122 cm

Bočni razmak (od centra šolje do zida)

Minimum: 38 cm

Preporučeno: 46 cm

Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugradnoj ili visećoj WC šolji koja štedi prostor i olakšava čišćenje.

Umivaonik: funkcionalnost i estetika

Razmak od zida (od centra lavaboa)

Minimum: 38 cm

Preporučeno: 51 cm

Prostor ispred lavaboa

Minimum: 53 cm

Preporučeno: 76 cm

Savjeti: U malim prostorima, birajte lavabo sa ormarićem ispod njega za dodatno skladištenje.

Kada: udobnost bez kompromisa

Standardne dimenzije kada

Dužina: 150–170 cm

Širina: 70–80 cm

Prostor oko kade za pristup

Minimum: 60 cm sa prednje strane

Sa bočnih strana: 30–45 cm

Savjeti: Ako imate malo kupatilo, razmislite o ugaonoj kadi ili skraćenoj verziji (120–140 cm). Ugradne kade sa oblogom omogućavaju lakšu integraciju u dizajn.

Tuš kabina: fleksibilnost i ušteda prostora

Standardne dimenzije tuš kabine

Minimum: 80×80 cm

Preporučeno: 90×90 cm ili više

Prostor za ulazak/izlazak

Minimum: 60 cm slobodnog prostora ispred

Savjeti: Klizna vrata štede prostor u odnosu na klasična vrata. Walk-in tuš bez kabine je idealan za moderne enterijere i lakši pristup. Pogledajte i kako to izgleda u tabeli, a u galeriji pogledajte odlične ideje za tuš kabinu.

Sanitarija Minimum prostora oko Preporučeni razmak WC šolja 53 cm ispred, 38 cm sa strane 76 cm ispred, 46 cm sa strane Lavabo 53 cm ispred, 38 cm od zida 76 cm ispred, 51 cm od zida Kada 60 cm pristup spreda 70+ cm za udobnost Tuš kabina 80×80 cm minimum dimenzije 90×90 cm za komfor

