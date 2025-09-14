Kad sređujete kuću, obavezno bacite ovih 6 stvari: Donose nesreću i prazninu, odnose novac i živost

Ako ste se nameračili da očistite kuću od loše energije - ovih 6 stvari obavezno bacite.

Izvor: Shutterstock

Kada se bacite na čišćenje kuće, fokusirajte se da se oslobodite svih onih stvari koje privlače negativnu energiju: to su najčešće predmeti koji vam više ne služeili su oštećene.

Takve stvari negativno utiču na energiju u domu, ali mogu da privuku nesreću i da blokiraju napredak, uspjeh i radost. Zato je važno da obavezno izbacite ovih 6 stvari:

1. Razbijeno ili oštećeno posuđe

Svi predmeti u kuhinji treba dsa budu cijeli. Kada koristite oštećen servis za čaj, a nov držite u ormanu, odbijate uspjeh i sreću. Ne odlažite za sutra, već koristite novi stolnjak ili novo posuđe i ne čekajte goste da biste ga izvukli iz mraka..

2. Garderoba koja vam se ne dopada

Ako imate stvari koje više ne volite i samo vam zauzimaju prostor u ormaru, vrijeme je da se oprostite od njih. Sve što je u dobrom stanju odnesite ih u dobrotvorne ustanove ili ih poklonite.

Izvor: Shutterstock

3. Pokloni koji vas nisu usrećili

Da, dešava se. Glupe figurice, čudni privjesci za ključeve, kovčezi, slike i još mnogo toga, što nam daju naši najmiliji, često nam se ne dopada, već samo nam oduzima vitalnu energiju. Slobodno ih izbacite iz doma. Svaka stvar u kući treba da izazove unutrašnju sreću i zadovoljstvo. Težite ka tome.

4. Prazne flaše i tegle

Mnogi ih čuvaju za svaki slučaj, a u ormaru treba da držite tek nekoliko praznih tegli, a ne da njima napunite terasu, Prazne konzerve i flaše kradu energiju i isisavaju pozitivno - one donose prazninu i nešto beživotno.

Izvor: Shutterstock

5. Stare svijeće

Prema feng šuiju, vatra sagorijeva negativnu energiju u domu. Zbog toga svijeće koje se pale uvek čine da se osećamo prijatno i sigurno. A poluizgorjela svijeća je otpad i treba je zamijeniti novim svijećama.

6. Razbijeno ogledalo

Prema drevnim vjerovanjima, ogledalo je moćan provodnik energije, a mnogi ga smatraju prozorom u drugi svijet. Ali ne treba da gledate u svoju razbijenu sliku. Zamijenite ga što prije da biste izbjegli negativnu energiju u kući.

(MONDO/Sensa)