Nijemci ovo rade svakog jutra i kuće im uvijek divno mirišu: Za jednostavan trik vam treba samo nekoliko minuta 1

Nijemci ovo rade svakog jutra i kuće im uvijek divno mirišu: Za jednostavan trik vam treba samo nekoliko minuta

Autor mondo.ba
1

Iako se čini da zatvaranje prozora tokom hladnih dana čuva toplinu doma, time zapravo pravimo prostor savršenim za nakupljanje vlage, buđi i alergena. Evo kako Nijemci svakog dana provjetravaju kuću.

Kako nijemci provjetravaju dom Izvor: Shutterstock

Kako počnu hladni dani, tako i mi sve češće zatvaramo prozore kako bismo sačuvali toplotu, ali na taj način zadržavamo i vlagu, bakterije i neprijatne mirise u kući.

Nijemci imaju jednostavnu naviku koja ne zahteva posebne uređaje ni veliki trud, a osvježava dom, smanjuje vlagu i pomaže da se spava bolje.

Nijemci su razvili praksu zvanu "lüften" ili kod nas uobičajeno - luftiranje - kratko, ali temeljno provjetravanje prostora.

Izvor: Shutterstock

Ova navika je toliko ukorijenjena u njemačkoj kulturi da se u mnogim iznajmljenim stanovima čak i ugovorom propisuje da stanari moraju da provjetravaju stan svakodnevno.

Suština luftiranja je jednostavna: nekoliko puta dnevno širom otvorite prozore kako bi se zadržali vazduh i vlaga izbacili napolje, a svjež, kiseonikom bogat vazduh ušao unutra. U manjim stanovima dovoljno je da otvorite prozore na par minuta ujutru i uveče. U većim domovima preporučuje se da to učinite ujutru i uveče – ili čak i tokom dana – posebno ako se u kući kuva ili suši veš.

Zimi prozore ne treba držati otvorene dugo. Dovoljno je pet do deset minuta, i to tako da se napravi promaja, kako bi se vazduh što brže izmijenio. U proljeće i jesen taj period može biti desetak do petnaest minuta, a ljeti i do pola sata.

Izvor: Shutterstock

Prednosti ove navike su višestruke: smanjuje se nivo vlage, što sprečava pojavu buđi i neprijatnih mirisa, smanjuje se koncentracija ugljen-dioksida, bakterija i alergena, a noću se lakše zaspi u prostoru koji je svježe provetren.

Mnogi koji su počeli da primjenjuju luftiranje kažu da im kuća miriše kao da je tek sređena, a kvalitet sna se popravio. Jednostavno rečeno – nekoliko minuta dnevno može značiti zdraviji dom i mirniji san.

(MONDO)

Komentari 1

Davor

