Kako da uredite stan kao profesionalac: Najčešće greške, trikovi i savjeti za luksuzan izgled doma

Izvor: Shutterstock

Uređenje stana djeluje kao zabavan hobi, ali za one koji se time profesionalno bave to nije mali posao. Treba otkriti kombinaciju ravnoteže oblika i funkcije, a da je opet sve lijepo i prilagođeno vašem stilu života.

Ako želite da se i sami oprobate u tome, vodite računa da do izražaja dođe i vaš lični stil. Tragate za svojim ličnim stilom, a to je kombinacija elemenata dizajna koji odražavaju vaš ukus, sklonosti i cjelokupnu estetiku.

Mnogi se pitaju kako pronaći taj fini balans između estetike i funkcionalnosti i pritom prostoru dati vlastiti pečat. Ako uređujete mali stan, potrudite se da ga učinite vizuelno većim, a mi vam prenosimo savjete profesionalnih dizajnera koji će vam pomoći.

Kako da otkrijem svoj stil u dizajnu enterijera?

"Od Instagrama do TikToka, svuda je inspiracija za dizajn na dohvat ruke, a kao rezultat toga, sve više smo pod uticajem vrlo različitih estetika", komentariše dizajnerka luksuznih enterijera sa sjedištem u Londonu, Naomi Estli Klark.

To može mnoge ljude da zbuni, da lutaju kroz razne stilove i na kraju ni sami ne znaju kako zaista žele da njihov životni prostor izgleda. "Da biste otkrili svoj vlastiti stil, prvo razmislite da stan mora da ga prati. Umjesto da se fiksirate na postizanje lijepe estetike, zapitajte se: kako da se osjećam dobro u ovom prostoru? U svojoj spavaćoj sobi, u kupatilu, u privatnim zonama, želite da budete opušteni i da se dobro odmorite. Proučite boje, materijale i predmete koje će vam pomoći da postignete taj osjećaj", savjetuje dizajnerka.

Prvo prikupite puno fotografija za inspiraciju, a zatim izdvojite ono što vam se ističe, što vam privlači pažnju. Neka vam to bude početna tačka bilo da sami smišljate enterijer ili vam neki profesionalac pomaže.

Koje su najčešće greške u uređenju kuhinje?

Ne stavljajte "ostrvo" u prostor koji, jednostavno, nije dovoljno velik. Kuhinja mora da bude isto toliko funkcionalna koliko i lijepa i ne vrijedi žrtvovati prostor da bi se uklopilo "ostrvo". To će samo ostaviti utisak neudobnosti. Kakve god da imate ideje, znajte da je prolaz kroz prostor ipak najvažniji. Kada dizajnirate kuhinju, uvijek ostavite metar slobodnog prostora s jedne ili druge strane radne ploče, ostrva ili poluostrva", savetuje Tom Houli, direktor dizajna kompanije za izradu kuhinja po mjeri.

Osim toga, ne štedite kada je reč o ormarićima, ako su im cijene niske, vjerovatno će i kvalitet biti loš. Puno drvo uvijek izgleda najbolje i najtrajnije je", naglašava Houli.

Koji je najbolji materijal za kuhinjsku radnu ploču?

Kuhinja se najviše koristi u stanu, a radna površina je u neprekidnoj upotrebi. Tu donosimo namirnice iz kupovine, seckamo povrće, pripremamo jela. Mermer je jedna od najelegantnijih i najluksuznijih opcija za radnu ploču, ali nedostaci, zajedno s visokom cijenom, su to što je to mekan, porozni kamen, što ga čini osjetljivim na mrlje i oštećenja, naročito u domaćinstvima sa mnogo članova.u kuhinjama s velikim prometom.

"Ako želite izgled mermera, ali da radna ploča ipak bude praktičnija, preporučujem kvarc jer nudi estetiku prirodnog kamena, a pritom je izuzetno izdržljiv, praktički neporozan i otporan na mrlje i ogrebotine", kaže Astley Clarke.

Kako da mali stan učinite vizuelno većim?

Da biste učiniti mali stan vizuelno većim, morate da naučite da "prevarite oko". Dizajnerka Atina Bluf ističe da zato treba iskoristiti zidove. Pokušajte da ostavite što više prostora na podu slobodno, a sve što može da se montira na zid tamo i treba da se postavi. Na primer, umjesto većeg stola, nabavite model koji se rasklapa a jednim dijelom montira na zid, tako da zauzima upola manje prostora. Odlučite se za stakleni, prozirni namještaj gdjegod možete. Tako će u stanu biti i više svetla", savjetuje Atina.

Izvor: Shutterstock

Sofi Klemson, dizajnerka enterijer, daje prednost velikim tepisima. Razmišljajte o ukupnoj slici i odlučite se za veliki tepih koji će vam pomoći da postavite "temelj" za svoju dnevnu sobu. Provjerite je li tepih dovoljno velik da stane ispod celog vašeg kauča – ako je premalen, izgledaće kao da lebdi u sredini, čineći sobu nepovezanom i skučenom - veli Clemson.

Obojite plafon u istu boju kao i zidove – tehnika "kolor drenčinga" čini sobu prostranijom. Ako imate stan otvorenog plana, neka pod bude obrađen na isti način kroz cijeli stan. "Tako se stvara kohezivni tok koji čini stan prostranijim", tumači Sofija.

Šta je "slojevita rasvjeta" i zašto je važna?

Slojevita rasveta je kombinacija višestrukih, različitih izvora svjetlosti koji, kada se spoje zajedno, daju prijatan sjaj svakoj prostoriji. Na primjer, možete da kombinujete pozlaćeni luster u rokoko stilu koji visi sa plafona, u kombinaciji sa nekoliko svećnjaka s sitnim ručno tkanim abažurima s obe strane ogledala i podnu svetiljku sa zakrivljenom mesinganom šipkom, koji nježno osvetljava tamnije uglove.

"Slojeviti pristup omogućava da se prilagodi rasveta tako da odgovara vašem raspoloženju i potrebama koji se mijenjaju", tumači dizajnerka Niki Rajt. Razmišljajte o svojoj rasvjeti kao o suncu, pa neka bude mnogo svetla tokom dana, a zatim ga polako umekšavajte kako pada noć. Kada plafonska svetla više nisu potrebna, prebacite se na suptilnije - stone i podne svjetiljke. Oponašanje zalazećeg sunca organski mijenja vaš životni prostor tokom dana i donosi smirenost pred spavanje", ističe Niki.

( 24.hr / Lepa&Srećna)

