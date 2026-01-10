Samo jedna namirnica je prva linija odbrane: Skraćuje prehladu i olakšava simptome

U sezoni prehlada povećajte unos jedne namirnice, savjetuju nutricionisti.

I najmanje šmrcanje može da vas izbaci iz takta, naročito kada je sezona prehlada. Ipak, odlazak po ukusne namirnice sa svojstvima koja se bore protiv prehlade, može da pomogne da se taj niz simptoma makar malo zaustavi. Suština je sljedeća - određene namirnice mogu da daju dodatni podsticaj vašem imunom sistemu.

"Ishrana nije samo pitanje kalorija. Možemo da biramo namirnice koje smanjuju rizik od bolesti i pomažu nam da se brže osjećamo bolje. Iako hrana ne zamjenjuje lijekove, ona može da bude snažan alat za podršku tijelu kada je pod stresom, kao što je slučaj tokom prehlade", ističe Mišel D. Rejger za Parade.

Stručnjaci za ishranu otkrivaju da jedna namirnica može da pomogne da se prehlada skrati zahvaljujući višestrukim svojstvima u borbi protiv virusa. Podelili su o kojoj namirnici je riječ i zašto je korisna.

"Citrusno voće podržava imuni sistem na više načina", kaže Mišel Rautenštajn, dijetetičar sa sajta EntirelyNourished.com.

Citrusno voće sadrži vitamin C, flavonoide i vodu koji pomažu u borbi protiv prehlade.

Citrusno voće, poput grejpfruta, limuna i pomorandži, sadrži vitamin C, flavonoide i vodu. U suštini, imaju sastojke koji skraćuju prehladu i pomažu vam da se brže vratite u formu.

1. Citrusno voće je prepuno vitamina C

Možda najpoznatija korist citrusnog voća jeste prisustvo vitamina C, antioksidansa rastvorljivog u vodi.

"Vitamin C pomaže funkciji belih krvnih zrnaca. To pomaže tijelu da se efikasnije bori protiv infekcija", objašnjava dr Kris Mor i dodaje da vitamin C takođe pomaže u smanjenju oksidativnog stresa i održavanju zdrave kože i sluzokože. Zašto je to važno?

"Zato što su one prva linija odbrane od patogena".

Sada da razjasnimo jednu čestu zabludu. Vitamin C vas neće sprečiti da ikada dobijete prehladu niti će je izlečiti ako je već imate. Ipak, i dalje je važno da ga unositi u dovoljnim količinama kako bi se podržao imuni sistem, bez obzira na to da li imate respiratorni virus ili ne.

2. Citrusno voće je odličan izvor flavonoida

Koristi citrusnog voća u skraćivanju prehlade ne završavaju se sa vitaminom C. Rautenštajn navodi da ovo voće sadrži snažna biljna jedinjenja koja se nazivaju flavonoidi, kao što su hesperidin, naringin i kvercetin, a koja mogu pomoći u borbi protiv respiratornih bolesti, između ostalog, i smanjenjem upale.

"Kada se tijelo bori protiv prehlade, ono stvara zapaljenski odgovor, a ako je upala pretjerana, ona zapravo može da produži simptome. Jedinjenja iz citrusa pomažu da se taj odgovor reguliše kako bi se telo efikasnije oporavilo", ističe on.

3. Citrusno voće hidrira organizam

Pijenje vode nije jedini način da se spreči dehidratacija, koja može da pogorša prehladu. Citrusno voće sadrži vodu i elektrolite, za koje dr Mor naglašava da su od ključne važnosti kada se ne osjećate dobro.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primjenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

