Da li je vitamin C najbolji za imunitet? Iznenađujući odgovor stručnjaka u jeku prehlada

Police u apotekama prepune su suplemenata koji obećavaju jači imunitet i brži oporavak od bolesti. Da li je istina da je vitamin C najbolji?

Izvor: New Africa/Shutterstock

Vitamin C već decenijama važi za najpoznatije "oružje" protiv prehlade. A da li redovno uzimanje ovog vitamina zaista može da nas zaštiti od infekcija? Stručnjaci nisu saglasni.

Početak mita o vitaminu C kao "čudesnom lijeku za prehladu" vezuje se za Lajnusa Polinga, dvostrukog dobitnika Nobelove nagrade, koji je sedamdesetih godina prošlog veka promovisao teoriju da "velike doze vitamina C mogu da spriječe infekcije". Problem je, kako navode stručnjaci, što za njegove tvrdnje nikada nisu postojali čvrsti naučni dokazi.

"Mnogo je nejasnih dokaza o efikasnosti vitamina C u borbi protiv prehlade", kaže doktorka Lejla Hanbek, direktorka Udruženja nezavisnih apoteka, za The Independent.

Objašnjava da, iako neka istraživanja ukazuju na to da vitamin C može da skrati trajanje bolesti, druga ne potvrđuju tu vezu.

Šta kaže nauka?

Pregled studija objavljen u časopisu American Journal of Lifestyle Medicine 2016. godine pokazao je da doze vitamina C veće od 0,2 g dnevno mogu da smanje jačinu simptoma i trajanje prehlade. Slične zaključke doneli su i naučnici sa Australijskog nacionalnog univerziteta i Univerziteta u Helsinkiju 2023. godine. Ipak, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ostaje skeptična.

Lekari ističu da oko suplemenata postoji mnogo mitova, često potkrepljenih entuzijazmom njihovih zagovornika.

Izvor: Youtube/Davin

"Nema čvrstih dokaza da vitamin C sprečava prehlade ili ubrzava oporavak", naglašavaju stručnjaci.

Profesor Pol Hanter, epidemiolog sa Univerziteta Istočne Anglije, ide korak dalje.

"Vitamin C nema nikakav efekat na prehladu", kaže za The Independent i dodaje da oko suplemenata postoji mnogo mitova, često potkrepljenih entuzijazmom njihovih zagovornika, dok su stvarni dokazi o njihovoj efikasnosti "vrlo slabi - ako uopšte postoje".

Cink, vitamin D i uravnotežena ishrana

Ako vitamin C nije "čudotvorni lek", šta onda može pomoći kod infekcija? Dr Hanbek ističe značaj uravnotežene ishrane bogate vitaminima i mineralima.

"Vitamini D, C i cink jačaju imunitet kada su redovno prisutni u ishrani ili kroz suplemente", kaže ona.

Važno je, međutim, znati da se cink prirodno nalazi u namirnicama poput crvenog mesa i mlječnih proizvoda, pa većina ljudi može da zadovolji potrebe kroz ishranu.

Vitamin D, poznat i kao "vitamin sunca", takođe ima ključnu ulogu u radu imunološkog sistema. Pregled istraživanja u časopisu The Lancet iz 2021. godine pokazuje da može biti posebno koristan kod osoba sa njegovim nedostatkom. NHS savetuje uzimanje suplemenata vitamina D tokom zime, kada je izloženost sunčevoj svjetlosti manja.