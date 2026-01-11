logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolje grije, a mnogi ga izbjegavaju: Ova vrsta ogrevnog drveta ima najveću gustinu i najduže gori

Najbolje grije, a mnogi ga izbjegavaju: Ova vrsta ogrevnog drveta ima najveću gustinu i najduže gori

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Pravi izbor ogrevnog drveta utiče na efikasnost grejanja, potrošnju i čistoću dimnjaka

Koje drvo najbolje grije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glavni kriterijumi za kvalitet grijanja su količina toplote koju drvo proizvodi i koliko dugo gori. Nisu sve vrste drveta podjednako efikasne za zimsko grijanje.

Izbor pravog ogrevnog drveta utiče ne samo na toplotu u domu, već i na ekonomičnost, čistoću dimnjaka i trajanje sagorijevanja. Glavni kriterijumi za kvalitet grijanja su količina toplote koju drvo daje i vrijeme tokom kog gori.

1. Tvrdo drvo se tradicionalno smatra najboljim izborom

Tvrdo drvo - maksimalna ogrevna vrijednost ono ima veliku gustinu, što omogućava da manja količina ogreva proizvede više toplote i da duže gori. Hrast je klasični lider. Sporo tinja i daje stabilnu toplotu, ali zahteva sušenje od jedne do dve godine - vlažno drvo slabo gori.

2. Breza - brz početak

Breza brzo sagoreva i odmah proizvodi primjetnu toplotu, zbog čega je idealna za brzo potpalu peći. Međutim, brzo izgori, pa je bolje koristiti je kao dodatak osnovnoj vrsti ogreva.

3. Grab - dugo gorenje

Grab ima najveću gustinu među popularnim vrstama ogrevnog drveta i sagorijeva sporo, održavajući konstantno visoku temperaturu. To ga čini optimalnim za dugotrajno grijanje, ali vatra mora biti dobro razgorjela prije nego što se ubaci u peć.

 (Kamatica/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

drva grijanje ogrev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA