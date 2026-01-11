Najbolje grije, a mnogi ga izbjegavaju: Ova vrsta ogrevnog drveta ima najveću gustinu i najduže gori

Pravi izbor ogrevnog drveta utiče na efikasnost grejanja, potrošnju i čistoću dimnjaka

Izbor pravog ogrevnog drveta utiče ne samo na toplotu u domu, već i na ekonomičnost, čistoću dimnjaka i trajanje sagorijevanja. Glavni kriterijumi za kvalitet grijanja su količina toplote koju drvo daje i vrijeme tokom kog gori.

1. Tvrdo drvo se tradicionalno smatra najboljim izborom

Tvrdo drvo - maksimalna ogrevna vrijednost ono ima veliku gustinu, što omogućava da manja količina ogreva proizvede više toplote i da duže gori. Hrast je klasični lider. Sporo tinja i daje stabilnu toplotu, ali zahteva sušenje od jedne do dve godine - vlažno drvo slabo gori.

2. Breza - brz početak

Breza brzo sagoreva i odmah proizvodi primjetnu toplotu, zbog čega je idealna za brzo potpalu peći. Međutim, brzo izgori, pa je bolje koristiti je kao dodatak osnovnoj vrsti ogreva.

3. Grab - dugo gorenje

Grab ima najveću gustinu među popularnim vrstama ogrevnog drveta i sagorijeva sporo, održavajući konstantno visoku temperaturu. To ga čini optimalnim za dugotrajno grijanje, ali vatra mora biti dobro razgorjela prije nego što se ubaci u peć.

