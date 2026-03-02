Originalni recept za krem brule: Najkremastija francuska poslastica sa hrskavom karamel koricom

Napravite krem brule - najkremastiju francusku poslasticu sa hrskavom karamel koricom, po ovom originalnom receptu.
Postoji nešto posebno u trenutku kada kašičicom razbijete tanku, zlatno-smeđu karamel koricu i dođete do svilenkastog krema ispod nje. Upravo taj spoj hrskavog i kremastog učinio je krem brule jednim od najpoznatijih francuskih deserata.
Iako djeluje kao poslastica rezervisana za restorane, uz pravi recept i malo strpljenja možete ga bez problema pripremiti kod kuće, čak je i bolje da ga napravite dan ranije i dobro rashladite.
Osnovne informacije
Kuhinja: francuska
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 6 porcija (6 činijica od oko 125 ml)
Vrijeme pripreme: 20 minuta (+ vreme hlađenja)
Vrijeme pečenja: 35–45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati (zbog hlađenja)
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 500 ml punomasne slatke pavlake
- 5 većih žumanjaca
- 1 štapić vanile (ili 1 kašičica ekstrakta)
- 100 g kristal šećera
- 100 g smeđeg šećera (za karamel)
- malo putera za podmazivanje posudica
Priprema:
1. korak: Aromatizovanje pavlake
Prepolovite štapić vanile po dužini i izvadite sjemenke. Dodajte ih u slatku pavlaku i zagrijavajte na umjerenoj temperaturi dok ne počne blago da vri (ako koristite ekstrakt, dodajte ga odmah). Sklonite sa šporeta i ostavite da odstoji oko sat vremena kako bi se razvila aroma.
2. korak: Priprema kreme
Žumanjca i kristal šećer mutite dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Postepeno dodajte prohlađenu pavlaku i lagano promiješajte varjačom, bez stvaranja pjene. Procijedite smjesu kroz cjediljku kako biste dobili savršeno glatku teksturu.
Cilj je glatka smjesa bez mjehurića. Ako se pojavi pjena, lagano je uklonite kašikom prije pečenja.
3. korak: Pečenje u vodenoj kupki
Rernu zagrijte na 150 stepeni. Podmažite šest vatrostalnih činijica i sipajte krem. Ređajte ih u dublji pleh, pa u njega sipajte vrelu vodu do polovine činijica. Pecite 35–45 minuta – krem treba da bude stegnut po ivicama, a blago mekan u sredini.
4. korak: Hlađenje
Izvadite činijice iz vode i ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi oko sat vremena. Zatim ih pokrijte i držite u frižideru najmanje 4 sata (idealno preko noći).
5. korak: Karamelizacija
Neposredno prije serviranja ravnomjerno pospite površinu smeđim šećerom. Stavite pod najjači grijač u rerni ili koristite kuhinjski brener dok se ne formira tanka, hrskava karamel korica. Pazite da ne izgori.
