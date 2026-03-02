logo
Originalni recept za krem brule: Najkremastija francuska poslastica sa hrskavom karamel koricom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Napravite krem brule - najkremastiju francusku poslasticu sa hrskavom karamel koricom, po ovom originalnom receptu.

Originalni recept za krem brule Izvor: Shutterstock

Postoji nešto posebno u trenutku kada kašičicom razbijete tanku, zlatno-smeđu karamel koricu i dođete do svilenkastog krema ispod nje. Upravo taj spoj hrskavog i kremastog učinio je krem brule jednim od najpoznatijih francuskih deserata.

Iako djeluje kao poslastica rezervisana za restorane, uz pravi recept i malo strpljenja možete ga bez problema pripremiti kod kuće, čak je i bolje da ga napravite dan ranije i dobro rashladite.

Osnovne informacije

Kuhinja: francuska

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6 porcija (6 činijica od oko 125 ml)

Vrijeme pripreme: 20 minuta (+ vreme hlađenja)

Vrijeme pečenja: 35–45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati (zbog hlađenja)

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 500 ml punomasne slatke pavlake
  • 5 većih žumanjaca
  • 1 štapić vanile (ili 1 kašičica ekstrakta)
  • 100 g kristal šećera
  • 100 g smeđeg šećera (za karamel)
  • malo putera za podmazivanje posudica

Priprema:

1. korak: Aromatizovanje pavlake

Prepolovite štapić vanile po dužini i izvadite sjemenke. Dodajte ih u slatku pavlaku i zagrijavajte na umjerenoj temperaturi dok ne počne blago da vri (ako koristite ekstrakt, dodajte ga odmah). Sklonite sa šporeta i ostavite da odstoji oko sat vremena kako bi se razvila aroma.

2. korak: Priprema kreme

Žumanjca i kristal šećer mutite dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Postepeno dodajte prohlađenu pavlaku i lagano promiješajte varjačom, bez stvaranja pjene. Procijedite smjesu kroz cjediljku kako biste dobili savršeno glatku teksturu.

Ne mutite previše nakon dodavanja pavlake:

Cilj je glatka smjesa bez mjehurića. Ako se pojavi pjena, lagano je uklonite kašikom prije pečenja.

3. korak: Pečenje u vodenoj kupki

Rernu zagrijte na 150 stepeni. Podmažite šest vatrostalnih činijica i sipajte krem. Ređajte ih u dublji pleh, pa u njega sipajte vrelu vodu do polovine činijica. Pecite 35–45 minuta – krem treba da bude stegnut po ivicama, a blago mekan u sredini.

4. korak: Hlađenje

Izvadite činijice iz vode i ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi oko sat vremena. Zatim ih pokrijte i držite u frižideru najmanje 4 sata (idealno preko noći).

5. korak: Karamelizacija

Neposredno prije serviranja ravnomjerno pospite površinu smeđim šećerom. Stavite pod najjači grijač u rerni ili koristite kuhinjski brener dok se ne formira tanka, hrskava karamel korica. Pazite da ne izgori. 

(Stvar ukusa/Mondo) 

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

