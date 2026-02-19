Slani bijeli rolat sa makom: Najljepše predjelo za svečane prilike

Za slavu ili neku drugu svečanu priliku obavezno spremite slani bijeli rolat. Najljepše predjelo koje možete napraviti.

Slani rolat je jedno od onih predjela koje se gotovo uvijek prvo primijeti na stolu i jednako brzo nestane sa tanjira.

Omiljen je jer je praktičan, lako se siječe, lijepo izgleda i odgovara različitim ukusima. Ovaj rolat se, međutim, izdvaja na prvi pogled, pravi se od bjelanaca, zbog čega je lagan i vazdušast, dok mu mak daje posebnu aromu i upečatljiv izgled.

Svijetla, gotovo bijela kora prošarana sitnim crnim tačkicama maka čini ga izuzetno dekorativnim, pa je podjednako pogodan za slave, rođendane i druge svečane prilike.

Osim što izgleda elegantno, veoma je ukusan, a zahvaljujući jednostavnoj pripremi često se nalazi na jelovniku domaćica koje vole proverena, ali efektna predjela.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 8–10

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 10–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30–35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za koru:

6 bjelanaca

pola kašičice soli

4 ravne kašike brašna

2 kašike maka

pola kesice praška za pecivo

Za fil:

200 g krem sira

1 čaša kisele pavlake

50 g majoneza

250 g salame po izboru

3-4 kiselih krastavca

Priprema:

1. Korak: Priprema kore

Umutite bjelanca sa prstohvatom soli u čvrst šne. Pažljivo umješajte prosejano brašno sa praškom za pecivo i mak, lagano spajajući sve sastojke da smjesa ostane vazdušasta.

Bjelanca mutite postepeno: Bjelanca počnite da mutite na srednjoj brzini, pa je pojačajte tek kada zapjene. Na taj način dobićete čvrst, stabilan snijeg koji će dati vazdušastu i elastičnu koru.

2. Korak: Pečenje

Razvucite smjesu u oblik pravougaonika na papiru za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 10–12 minuta, dok ne dobije blago zlatnu boju.

3. Korak: Priprema fila

Krem sir izmiješajte sa pavlakom i majonezom dok ne dobijete glatku kremastu teksturu. Dodajte sitno sjeckanu salamu i krastavce.

4. Korak: Formiranje rolata

Pečeni biskvit pažljivo izvadite i ostavite da se prohladi. Premažite filom, pa urolajte u rolat.

5. Korak: Serviranje

Rolat stavite na tanjir i po želji ukrasite makom ili sitno sjeckanim krastavcima. Hladan rolat se seče na parče veličine zalogaja i služi kao elegantno predjelo.

Ako vam treba još ideja za predjelo za posebne prilike, bacite pogled na recept za slanu tortu od sira.