logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slani bijeli rolat sa makom: Najljepše predjelo za svečane prilike

Slani bijeli rolat sa makom: Najljepše predjelo za svečane prilike

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Za slavu ili neku drugu svečanu priliku obavezno spremite slani bijeli rolat. Najljepše predjelo koje možete napraviti.

recept za slani bijeli rolat sa makom Izvor: Shutterstock

Slani rolat je jedno od onih predjela koje se gotovo uvijek prvo primijeti na stolu i jednako brzo nestane sa tanjira.

Omiljen je jer je praktičan, lako se siječe, lijepo izgleda i odgovara različitim ukusima. Ovaj rolat se, međutim, izdvaja na prvi pogled, pravi se od bjelanaca, zbog čega je lagan i vazdušast, dok mu mak daje posebnu aromu i upečatljiv izgled.

Svijetla, gotovo bijela kora prošarana sitnim crnim tačkicama maka čini ga izuzetno dekorativnim, pa je podjednako pogodan za slave, rođendane i druge svečane prilike.

Osim što izgleda elegantno, veoma je ukusan, a zahvaljujući jednostavnoj pripremi često se nalazi na jelovniku domaćica koje vole proverena, ali efektna predjela.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 8–10

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 10–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30–35 minuta

Težina: lako

Pročitajte još

Sastojci:

  • Za koru:

  • 6 bjelanaca
  • pola kašičice soli
  • 4 ravne kašike brašna
  • 2 kašike maka
  • pola kesice praška za pecivo

  • Za fil:

  • 200 g krem sira
  • 1 čaša kisele pavlake
  • 50 g majoneza
  • 250 g salame po izboru
  • 3-4 kiselih krastavca

Priprema:

1. Korak: Priprema kore

Umutite bjelanca sa prstohvatom soli u čvrst šne. Pažljivo umješajte prosejano brašno sa praškom za pecivo i mak, lagano spajajući sve sastojke da smjesa ostane vazdušasta.

Bjelanca mutite postepeno:

Bjelanca počnite da mutite na srednjoj brzini, pa je pojačajte tek kada zapjene. Na taj način dobićete čvrst, stabilan snijeg koji će dati vazdušastu i elastičnu koru.

2. Korak: Pečenje

Razvucite smjesu u oblik pravougaonika na papiru za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 10–12 minuta, dok ne dobije blago zlatnu boju.

3. Korak: Priprema fila

Krem sir izmiješajte sa pavlakom i majonezom dok ne dobijete glatku kremastu teksturu. Dodajte sitno sjeckanu salamu i krastavce.

4. Korak: Formiranje rolata

Pečeni biskvit pažljivo izvadite i ostavite da se prohladi. Premažite filom, pa urolajte u rolat.

5. Korak: Serviranje

Rolat stavite na tanjir i po želji ukrasite makom ili sitno sjeckanim krastavcima. Hladan rolat se seče na parče veličine zalogaja i služi kao elegantno predjelo.

Ako vam treba još ideja za predjelo za posebne prilike, bacite pogled na recept za slanu tortu od sira.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja rolat

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA