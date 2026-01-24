Slana torta od sira: Kremasto predjelo idealno za svečane prilike

Ako ste u potrazi za predjelom za neku svečanu priliku, isprobajte ovaj recept za slanu tortu od sira.
Recept je univerzalan, savršen je za svečane prilike ili proslave.
Hrskava podloga od slanih krekera, bogat i kremast fil od sira i pavlake i završni sloj po izboru sa pestom, mortadelom, rendanim sirom i čeri paradajzom čine ovu tortu neodoljivom na prvi pogled.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: 10-15
Vrijeme pripreme: 20-30 minuta
Vrijeme hlađenja: preko noći u frižideru
Ukupno vrijeme pripreme: oko 12 sati (uključujući hlađenje)
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Podloga:
- 200 g slanih krekera
- 75 g istopljenog maslaca
Fil:
- 400 g sitnog sira
- 200 g krem sira
- 100 g parmezana
- 1 kesica želatina
- 100 ml neutralne pavlake
Završni sloj (po izboru):
- Pesto od bosiljka
- Mortadela
- Rendani sir
- Čeri paradajz
- Izlomljeni krekeri
Priprema:
1. korak: Podloga
Slane krekere sameljite u blenderu ili stavite u kesu i izgnječite oklagijom dok ne dobijete sitne mrvice. Istopite maslac i sjedinite ga sa mrvicama. Smjesu utisnite u dno kalupa obloženog papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.
2. korak: Fil
U velikoj činiji sjedinite sitan sir, krem sir i parmezan. Želatin rastopite u malo tople vode i dodajte u smjesu. Zatim umiješajte neutralnu pavlaku. Dobro izmiješajte.
Po želji, u fil možete dodati i sjeckani peršun ili pesto sos koji se odlično slažu uz sir.
3. korak: Punjenje torte
Fil izlijte preko ohlađene podloge od krekera i poravnajte. Pokrijte i stavite u frižider da se hladi preko noći ili dok se krema potpuno ne stegne.
4. korak: Završni sloj
Preko ohlađene kreme poređajte sastojke po izboru - pesto, tanke listove mortadele, rendani sir, izlomljenje krekere i čeri paradajz.
5. korak: Posluživanje
Slanu tortu poslužite hladnu, kao predjelo na slavskom stolu ili svečanoj trpezi.