Slana torta od sira: Kremasto predjelo idealno za svečane prilike

Ako ste u potrazi za predjelom za neku svečanu priliku, isprobajte ovaj recept za slanu tortu od sira.

Izvor: Shutterstock

Recept je univerzalan, savršen je za svečane prilike ili proslave.

Hrskava podloga od slanih krekera, bogat i kremast fil od sira i pavlake i završni sloj po izboru sa pestom, mortadelom, rendanim sirom i čeri paradajzom čine ovu tortu neodoljivom na prvi pogled.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 10-15

Vrijeme pripreme: 20-30 minuta

Vrijeme hlađenja: preko noći u frižideru

Ukupno vrijeme pripreme: oko 12 sati (uključujući hlađenje)

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Podloga:

200 g slanih krekera

75 g istopljenog maslaca

Fil:

400 g sitnog sira

200 g krem sira

100 g parmezana

1 kesica želatina

100 ml neutralne pavlake

Završni sloj (po izboru):

Pesto od bosiljka

Mortadela

Rendani sir

Čeri paradajz

Izlomljeni krekeri

Priprema:

1. korak: Podloga

Slane krekere sameljite u blenderu ili stavite u kesu i izgnječite oklagijom dok ne dobijete sitne mrvice. Istopite maslac i sjedinite ga sa mrvicama. Smjesu utisnite u dno kalupa obloženog papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.

2. korak: Fil

U velikoj činiji sjedinite sitan sir, krem sir i parmezan. Želatin rastopite u malo tople vode i dodajte u smjesu. Zatim umiješajte neutralnu pavlaku. Dobro izmiješajte.

Dodaci: Po želji, u fil možete dodati i sjeckani peršun ili pesto sos koji se odlično slažu uz sir.

3. korak: Punjenje torte

Fil izlijte preko ohlađene podloge od krekera i poravnajte. Pokrijte i stavite u frižider da se hladi preko noći ili dok se krema potpuno ne stegne.

4. korak: Završni sloj

Preko ohlađene kreme poređajte sastojke po izboru - pesto, tanke listove mortadele, rendani sir, izlomljenje krekere i čeri paradajz.

5. korak: Posluživanje

Slanu tortu poslužite hladnu, kao predjelo na slavskom stolu ili svečanoj trpezi.