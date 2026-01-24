logo
Slana torta od sira: Kremasto predjelo idealno za svečane prilike

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Ako ste u potrazi za predjelom za neku svečanu priliku, isprobajte ovaj recept za slanu tortu od sira.

recept za slanu tortu od sira Izvor: Shutterstock

Recept je univerzalan, savršen je za svečane prilike ili proslave.

Hrskava podloga od slanih krekera, bogat i kremast fil od sira i pavlake i završni sloj po izboru sa pestom, mortadelom, rendanim sirom i čeri paradajzom čine ovu tortu neodoljivom na prvi pogled.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 10-15

Vrijeme pripreme: 20-30 minuta

Vrijeme hlađenja: preko noći u frižideru

Ukupno vrijeme pripreme: oko 12 sati (uključujući hlađenje)

Težina: srednje zahtjevno

 Sastojci:

  • Podloga:

  • 200 g slanih krekera
  • 75 g istopljenog maslaca

  • Fil:

  • 400 g sitnog sira
  • 200 g krem sira
  • 100 g parmezana
  • 1 kesica želatina
  • 100 ml neutralne pavlake

  • Završni sloj (po izboru):

  • Pesto od bosiljka
  • Mortadela
  • Rendani sir
  • Čeri paradajz
  • Izlomljeni krekeri

Priprema:

1. korak: Podloga

Slane krekere sameljite u blenderu ili stavite u kesu i izgnječite oklagijom dok ne dobijete sitne mrvice. Istopite maslac i sjedinite ga sa mrvicama. Smjesu utisnite u dno kalupa obloženog papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate fil.

2. korak: Fil

U velikoj činiji sjedinite sitan sir, krem sir i parmezan. Želatin rastopite u malo tople vode i dodajte u smjesu. Zatim umiješajte neutralnu pavlaku. Dobro izmiješajte.

Dodaci:

Po želji, u fil možete dodati i sjeckani peršun ili pesto sos koji se odlično slažu uz sir.

3. korak: Punjenje torte

Fil izlijte preko ohlađene podloge od krekera i poravnajte. Pokrijte i stavite u frižider da se hladi preko noći ili dok se krema potpuno ne stegne.

4. korak: Završni sloj

Preko ohlađene kreme poređajte sastojke po izboru - pesto, tanke listove mortadele, rendani sir, izlomljenje krekere i čeri paradajz. 

5. korak: Posluživanje

Slanu tortu poslužite hladnu, kao predjelo na slavskom stolu ili svečanoj trpezi.

Tagovi

recept Mondo kuhinja

