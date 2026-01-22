Kako se pravi domaća tarana? Najlakša tjestenina za supu po receptu naših baka

Otkrijte kako su naše bake nekada pravile domaću tjesteninu za supu, taranu po ovom receptu.

Kada se zateknete pred šerpom supe, a u kuhinji nema ni rezanaca ni griza za knedle, nastaje ona kratka pauza u razmišljanju i pitanje - šta sad?

Upravo u tim trenucima, kada vam nešto brzo, domaće i pouzdano rješenje, na scenu stupa tarana. Skromna tjestenina koju su naše bake pravile od samo tri osnovna sastojka koje sigurno imate u kući - brašna, soli i jaja.

Ona je pravi spas u zadnji čas, mali podsjetnik na vremena kada se od malo pravilo mnogo, a supa zbog nje nikada nije ostajala prazna.

Sastojci:

1 jaje

prstohvat soli

oko 100 g glatkog brašna

Priprema:

1. korak: Mješenje testa

U činiji sjedinite jaje, so i brašno i umjesite čvrsto, kompaktno tijesto. Po potrebi dodajte malo brašna dok ne dobijete tijesto koje se ne lijepi za ruke.

2. korak: Odmaranje

Oblikujte ga u kuglu i ostavite da kratko odmori, možete ga pokriti kesom ili ostaviti nepokriveno da se blago prosuši, u zavisnosti od toga kakvu teksturu želite.

3. korak: Rendanje

Nakon odmora, testo narendajte na krupno ili sitno rende, u zavisnosti od namjene. Ovako pripremljena tarana može odmah da se koristi ili da se kratko prosuši.

Taranu možete dodati u supu, čorbu ili varivo, a jednako je ukusna i ako se skuva u mlijeku i zasladi.