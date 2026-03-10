Koje voće ima najviše šećera, a koje je najzdravije

Iako je voće zdravo, neke vrste sadrže znatno više prirodnog šećera od drugih. Evo koje voće ima najviše, a koje najmanje šećera.

Izvor: Shutterstock

Voće se smatra jednim od najzdravijih dijelova ishrane, jer sadrži vitamine, minerale i vlakna. Ipak, mnogi ne znaju da pojedine vrste voća imaju znatno više prirodnog šećera od drugih.

Nutricionisti objašnjavaju da prirodni šećeri u voću nisu isto što i dodati šećeri u industrijski prerađenoj hrani, ali da je ipak korisno znati koje voće sadrži veće količine, posebno za osobe koje paze na unos kalorija ili šećera.

Voće koje sadrži najviše šećera

Izvor: Shutterstock

Neke vrste voća imaju prirodno visok sadržaj fruktoze.

Grožđe spada među voće s najvećim udjelom šećera. U 100 grama grožđa može se nalaziti oko 15 do 16 grama šećera.

Trešnje takođe sadrže relativno visok nivo prirodnog šećera, oko 13 grama na 100 grama.

Banane, posebno kada su potpuno zrele, sadrže oko 12 grama šećera na 100 grama.

Mango je još jedna voćka koja ima veći sadržaj prirodnih šećera, zbog čega se preporučuje umjerena konzumacija.

Voće s manje šećera

Izvor: Shutterstock

S druge strane, neke vrste voća imaju znatno manju količinu šećera.

Jagode sadrže oko pet grama šećera na 100 grama i često se preporučuju kao dobar izbor za laganu užinu.

Maline imaju još manje šećera, ali su bogate vlaknima i antioksidansima.

Grejpfrut takođe spada u voće s nižim sadržajem šećera, a poznat je po visokom udjelu vitamina C.

Zašto je voće ipak zdravo

Iako neke vrste voća sadrže više šećera, nutricionisti naglašavaju da voće i dalje predstavlja važan dio uravnotežene ishrane.

Razlog je što voće, osim šećera, sadrži i vlakna koja usporavaju apsorpciju glukoze u organizmu, kao i brojne vitamine i antioksidanse.

Prema preporukama stručnjaka za ishranu, odrasle osobe bi trebalo da pojedu dvije do tri porcije voća dnevno. Ključ je u raznovrsnosti i umjerenosti.

Kombinovanjem različitih vrsta voća moguće je dobiti sve potrebne hranljive materije, a istovremeno izbjeći prevelik unos šećera.