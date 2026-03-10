Telefonski poziv koji je promijenio istoriju: Kako je Belov izum povezao planetu

Prije tačno 150 godina, 10. marta 1876. godine, škotsko-američki pronalazač Aleksandar Grejam Bel ušao je u istoriju izgovorivši prve razumljive riječi prenesene telefonom: “Mr. Watson, come here, I want to see you.”

Izvor: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Tim trenutkom započela je nova era komunikacije koja će zauvijek promijeniti način na koji ljudi razmjenjuju informacije.

Bel je svoj revolucionarni uređaj predstavio iste godine kada je dobio patent za telefon, čime je postavio temelje moderne telekomunikacione industrije. Njegov pronalazak omogućio je prenos glasa na daljinu putem električnih signala, što je u to vrijeme predstavljalo tehnološki proboj bez presedana.

Tokom narednih decenija telefon se brzo proširio širom svijeta. Od prvih ručnih telefonskih centrala i žičanih aparata u domovima i kancelarijama, tehnologija je evoluirala do mobilnih telefona i pametnih uređaja koji danas omogućavaju trenutnu komunikaciju, video-pozive i pristup internetu.

Belovo otkriće otvorilo je vrata razvoju globalnih telekomunikacionih mreža i kompanija koje su oblikovale savremeni svijet. Danas, kada milijarde ljudi svakodnevno koriste mobilne telefone, teško je zamisliti svakodnevni život bez tehnologije čiji su temelji postavljeni još u 19. vijeku.

Obilježavanje 150. godišnjice izuma telefona podsjeća na ogroman uticaj jednog izuma na društvo, ekonomiju i kulturu. Od jednostavne laboratorijske demonstracije do globalne mreže komunikacije, Bellov telefon ostaje jedan od najvažnijih izuma u istoriji čovječanstva.

Da li ste znali?

- Prvi telefonski imenik objavljen je 1878. godine u američkom gradu New Havenu i imao je samo oko 50 korisnika.

- U ranim danima telefona pozivi su se ručno spajali preko operatera, najčešće žena koje su radile u telefonskim centralama.

- Ljudi su se na početku javljali sa “Ahoy!”, ali je pozdrav “hello” kasnije postao standard u telefonskoj komunikaciji.

- Prvi transkontinentalni telefonski poziv u SAD-u obavljen je 1915. godine između New Yorka i San Francisca.

- Prvi mobilni telefon predstavila je kompanija Motorola 1973. godine, a uređaj je bio težak više od jednog kilograma.

(Mondo)