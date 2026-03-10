logo
Banjaluka postaje zona smijeha: Četvrti "Aprilili fest" okuplja zvijezde!

Autor Haris Krhalić
0

﻿Banjaluka i ovog proljeća okuplja luckastu Aprilili ekipu, bezobrazno ozbiljnu u svojoj neozbiljnosti.

Aprilili fest Izvor: Promo/Aprilili fest

Od 1. do 3. aprila, briga i pamet su na godišnjem, a SD Centar postaje zona smijeha i zabave, uz aplauze koji traju duže od svakog ponedjeljka.

Četvrti “Aprilili fest” publici ponovo otkriva pomalo zaboravljeni grad koji zna da se smije, i sebi i svijetu.

1. april - „Lajf Kouč“ i Dragan Marinković Maca

Festival otvara moćna monodrama koja ne miluje, već provocira. Maca secira savremeno društvo brutalno i bez filtera. Kroz lucidne monologe vodi publiku od gromoglasnog smijeha do neprijatne tišine. I nazad.

Banjalučka publika premijerno će pogledati predstavu o svijetu u kojem su moral, poštenje i ljubav postali relikti, a trka za nebitnim stvarima zamijenila istinske odnose. „Lajf Kouč“ ne nudi rješenja, nego ogledalo. A u tom ogledalu - svi mi.

2. april - „Menopauza“ i Tijana Dapčević

Legendarna muzičarka i glumica donosi regionalni hit - stand-up monodramu nastalu po tekstu Danila Vukotića, a u režiji Rade Vukotić.
U ulozi Marine Stanković, Tijana bez zadrške govori o temama o kojima se obično šapuće - valunzi, nesanica, promjene raspoloženja, muževi u krizi srednjih godina… Predstava razbija tabue uz poruku: Menopauza nije kraj, to je reset.

Žene će se prepoznati. Muškarci će, napokon, razumjeti?

3. april - „Show Biz“ i Nikola Đuričko

Džoni zlatousti, čovjek koji riječima liječi, zatvara festival novim stand-up programom „Show Biz“. Nakon svjetske turneje i više od 50.000 gledalaca širom Amerike, Kanade, Australije i Evrope, Đuričko donosi duhovitu i ličnu priču o karijeri, porodici i svim onim situacijama koje zvuče nevjerovatno, ali su istinite.

Zašto su ga hvatali za kragnu? Zašto je morao prisustvovati porođaju? Zašto je prijavio sina policiji? Odgovori stižu, uz salve smijeha.

Ulaznice za sve festivalske večeri moguće je kupiti na platformi gigstix.ba. “APRILILI FEST” organizuje Support Marketing Centar, uz podršku grada Banjaluka.

