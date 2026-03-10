logo
Skandinavska metoda spavanja osvaja internet: Parovi konačno mogu mirno da spavaju, da li biste probali?

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Sve više parova zanima tzv. skandinavska metoda spavanja.

Šta je skandinavska metoda spavanja Izvor: MAYA LAB/Shutterstock

Jedna osoba zebe, druga se znoji od vrućine, a sve počinje od dvije različite predstave o idealnoj temperaturi u spavaćoj sobi. Ako vam ovo zvuči poznato, niste sami. Noćne rasprave oko pokrivača ili navika vezanih za spavanje svakodnevica su u mnogim vezama. Efekat? Lošiji san i rastuća napetost u odnosu.

Sve više parova zanima tzv. skandinavska metoda spavanja, koja je posljednjih nedelja stekla ogromnu popularnost na društvenim mrežama. Da li zaista može da riješi vaše večernje "drame oko pokrivača", kao što tvrde korisnici TikTok-a?

Kako funkcioniše skandinavska metoda spavanja?

Riječ je o jednostavnom rješenju za parove koji dijele krevet, ali ne žele da dijele posteljinu. Svako spava pod svojim pokrivačem ili ćebetom, pa može da ga prilagodi svojim ličnim potrebama. Ova metoda omogućava očuvanje bliskosti, a da se ne odustane od komfora i udobnosti.

Kao što ime sugeriše, skandinavska metoda spavanja potiče iz zemalja sjeverne Evrope, gde se već godinama cijeni i intimnost i lični prostor tokom spavanja.

Šta kaže nauka?

Većina istraživanja o spavanju parova fokusira se na uslove u spavaćoj sobi, poput tišine, tame ili temperature, a ne na to da li partneri spavaju pod jednim ili dva pokrivača. Dakle, nema jasnih naučnih dokaza koji bi potvrdili prednost skandinavske metode. Ipak, mnogi elementi ovog pristupa uklapaju se u principe zdravog sna - individualni izbor posteljine može da smanji poremećaje spavanja i poboljša njegov kvalitet.

Zašto ovo funkcioniše?

Organizam svake osobe drugačije reguliše telesnu temperaturu tokom noći. To zavisi od godina, telesne građe, hormona ili dnevnog ritma. Neki više vole lagane, prozračne pokrivače, dok drugi biraju debele i tople. Osobe sa osetljivom kožom mogu da žele prirodne, glatke materijale, dok oni koji se bore sa anksioznošću, češće biraju težinski pokrivač. Skandinavska metoda omogućava svakome da izabere posteljinu idealnu za sebe.

Razlike između žena i muškaraca

U muško-ženskim parovima često se javljaju razlike u doživljaju temperature. Žene obično imaju hladnije ruke i noge, jer se tijelo fokusira na grejanje unutrašnjih organa. One se češće uvlače pod pokrivač, dok muškarci ruke mogu da drže napolju.

Pored toga, žene noću ranije dostižu najnižu telesnu temperaturu, a u menopauzi mogu da imaju noćno znojenje. Sve ovo znači da parovi često imaju različite potrebe kada je u pitanju posteljina.

Odvojeni pokrivači - manje ometanja sna

Noćna buđenja često nastaju zbog pokreta partnera, buke ili korišćenja telefona u krevetu. Žene češće od muškaraca prijavljuju da im smetaju pokreti partnera tokom spavanja.

Za one koji loše spavaju zbog borbe oko pokrivača, skandinavska metoda spavanja može biti jednostavan način da se poboljša kvalitet odmora.

(MONDO)

